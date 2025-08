【京都 蔦屋書店】長島伊織の個展「INSIDE」を8月23日（土）より開催。日常の中に潜む「見えない物語」を描く。

《Inside》530×410mm、Oil on Canvas、2025年









《Inside》530×410mm、Oil on Canvas、2025年









《Inside》530×410mm、Oil on Canvas、2025年











京都 蔦屋書店(京都市下京区 京都髙島屋 S.C.[T8]5F・6F)では、長島伊織の個展「INSIDE」を、2025年8月23日(土)~9月16日(火)の期間に開催します。特集ページ| https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/48732-1409210723.html 概要長島伊織は、印象的なイメージや映画のワンシーンといった「どこかで見た物語」を題材に、油絵の特性を活かした独自の絵画表現で注目を集めるアーティストです。油絵具の質感と力強い筆致によって描かれた作品は、デジタルな情報を超え見る者の感情や記憶に深く訴えかけます。長島の作品において、現実と想像、自分と他者、主観と客観といった様々な境界を象徴する「フレーム」は、創作の核心として「余白」や「外側」への想像を促す自由な装置となっています。彼の絵画は、輪郭を曖昧にし、色彩の変化や筆跡の揺らぎを通じて、「見えたこと」の奥にある「見えない物語」を想起させます。これにより、鑑賞者の内側に眠る記憶や感情を呼び起こし、日常の風景の中に潜む豊かな世界を再発見させてくれます。アーティストステートメント本や窓、輪郭など、内と外を分けるモチーフが多く現れますが、明確な意図があって選んでいたわけではなく描き進める中で、自然とそうした構造に惹かれていたことに気づきました。私たちは日常の中で、現実と想像、自分と他者、主観と客観といった境界に無意識に触れながら生きています。フレームはその象徴であり、不自由さを伴いつつも、余白や外側への想像を促す自由な装置として、私の関心の中心にあります。長島伊織販売について会場展示作品は、8月23日(土)11:00より販売開始。※プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。アーティストプロフィール長島伊織(Iori Nagashima)1997年 大阪府生まれ2020年 武蔵野美術大学 油絵学科 卒業個展2025年 TULIP(LURF GALLERY、東京)2024年 徴(YUVAN Gallery、東京)2024年 Tone(Art Salon SCÈNE、東京)2024年 Still life(阪急うめだ本店、大阪)2023年 SURFACE(西武池袋本店、東京)2023年 Another Film(銀座 蔦屋書店、東京/京都岡崎 蔦屋書店、京都)2022年 nonfiction image(biscuit gallery、東京)2022年 By the window(阪急うめだ本店、大阪)2022年 Outline(そごう広島店、広島)2021年 みちばたの手紙(Art Salon SCÈNE、東京)2021年 枠の中を歩くこと(武蔵野美術大学 FAL、東京)2021年 WINGSPAN(ギャラリー和田、東京)2021年 破片(そごう横浜店・神奈川)2020年 ULTRAMARINE(西武渋谷店、東京)主なグループ展2025年 doors(biscuit gallery、東京)2025年 Embodied Perspectives(WKM GALLERY、香港)2024年 9 stories(阪急メンズ大阪 Contemporary Art Gallery、大阪)2024年 新収蔵作品紹介(群馬県立近代美術館、群馬)2024年 海辺と椅子- the Chairs, by the SeaⅡ(Art Salon SCÈNE、東京)2024年 抽象とか、具象とか、ときどき歴史 - F collectionを中心として(ASTER Curator Museum、石川)2024年 6 drawings vol.2(biscuit gallery・東京)2023年 マイマップでラインとシェイプを描画する(タカ・イシイギャラリー 前橋、群馬)2022年 ENTROPY(THE LOOP GALLERY、東京)2022年 nine colors(阪急うめだ本店、大阪)2021年 Hazy memories - 曖昧な記憶(そごう横浜店、神奈川)2020年 LOVE&ART - Xmas2020(銀座 蔦屋書店、東京)2020年 nine colors XIV(西武渋谷店、東京)2019年 SHIBUYA STYLE Vol. 13(西武渋谷店・東京)展示詳細長島伊織「INSIDE」会期|2025年8月23日(土)~9月16日(火)時間|10:00~20:00 ※最終日のみ18:00閉場会場|京都 蔦屋書店 6F ギャラリースペース主催|京都 蔦屋書店協力|mona art office入場|無料お問い合わせ|075-606-4525(営業時間内)/kyoto.info@ttclifestyle.co.jp特集ページ|https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/48732-1409210723.html〈レセプションについて〉8月23日(土)17:00~18:30に実施します。※作家在廊予定、どなたでも参加可能です。京都 蔦屋書店京都髙島屋S.C.[T8]5・6階に位置する京都 蔦屋書店は、全フロアを通じてアートと⽂化の「伝統と最先端」が共振する場です。芸術分野を広く取り扱う約6万冊の書籍と、⽇常のアートピースとなるような⽂具・⼯芸品のほか、フロア内に点在するアートスペースでは、注⽬の現代アート作品を展⽰。店頭と合わせてECサイトでもご案内いたします。約120席あるSHARE LOUNGEでは、カフェや仕事場、イベントスペースとして、居⼼地の良い空間を提供します。住所|〒600-8002 京都府京都市下京区四条通寺町東⼊⼆丁⽬御旅町35 京都髙島屋S.C.[T8]5・6階電話番号|075-606-4525営業時間|10:00~20:00※6Fシェアラウンジのみ、8:00~22:00HP|https://store.tsite.jp/kyoto/X|@KYOTO_TSUTAYA(https://twitter.com/KYOTO_TSUTAYA)Instagram |@kyoto_tsutayabooks https://www.instagram.com/kyoto_tsutayabooksFacebook|京都 蔦屋書店https://www.facebook.com/profile.php?id=100092705685029TTC LIFESTYLE株式会社TTC LIFESTYLE株式会社は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、髙島屋、東神開発が設⽴したアート販売における相互チャネルの活⽤、ライフスタイルコンテンツを提案する店舗の出店・運営を⾏う合弁会社です。3社の強みである「ライフスタイルや⽂化の発信・提案」に関わる合弁事業を⾏うことで、シナジーの最⼤化を⽬ざします。また、アート分野の市場開拓に取り組むとともに、魅⼒的なコンテンツの提案を通じてアートシーンの活性化および、お客様のより豊かなライフスタイルの実現に貢献してまいります。CCCアートラボCCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。https://www.ccc-artlab.jp/本件に関するお問合わせ先【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社CCCアートラボ事業部 広報担当:⽊下メールアドレス:cccal.dm@ccc.co.jp