料理メディア「Nadia」、ホクレン、TOKYO FMがタイアップ！Nadia Artistの野菜ソムリエママ・さやがラジオ番組『Blue Ocean』に出演し、北海道産野菜を使ったレシピを紹介します
Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城 嘉紀 以下「Nadia」）とホクレン農業協同組連合会（北海道札幌市／代表理事会長 篠原 末治 以下「ホクレン」）、株式会社エフエム東京（東京都千代田区／代表取締役社長 唐島 夏生 以下「TOKYO FM」）がタイアップし、北海道産野菜の認知・消費拡大を目的に、料理メディア・Nadia（ナディア）（URL：https://oceans-nadia.com/）に所属する料理研究家の野菜ソムリエママ・さやさんが北海道産野菜を使ったレシピを通して、北海道産野菜の魅力を発信いたします。
料理家紹介
野菜ソムリエママ・さやさん
野菜ソムリエの資格を持つ、2児の母。Instagramのフォロワー数は35万人超（2025年7月現在）。「野菜をラクしておいしく」がモットー。簡単に作れて心と体が健康になる野菜レシピが人気。また、レシピだけでなく、野菜の保存法など家事のお助け情報も発信している。
▶Nadiaレシピルーム(https://oceans-nadia.com/user/711356)
▶Instagram(https://www.instagram.com/saya__gohan)
TOKYO FM『Blue Ocean』
【期間限定コーナー】
BlueOceanおいしさ＋北の恵みでしあわせレシピ
【放送予定日】
8/1（金）～8/29（金）の 毎週金曜日9:30頃から放送
【パーソナリティ】住吉美紀
【番組内容】Blue Oceanは自由に話せるラジオの広場。
同じ時代を生きるみんなのホンネと本音を住吉美紀が繋ぎます。
今日をちょっとだけいい日にするヒントをシェアします。
【番組ホームページ】https://www.tfm.co.jp/bo/
＜提供：ホクレン農業協同組連合会＞
ホクレンは、JAグループ北海道において、経済事業を担っている組織です。全国の消費者に北海道産農畜産物を供給する「販売事業」と、生産者の営農活動を支える「購買事業」「営農支援」を行っており、それぞれの事業が互いに連携を深め、総合力を発揮することで、コーポレートメッセージ「つくる人を幸せに、食べる人を笑顔に」の実現を目指します。
知れば知るほど美味しい北海道野菜、「きたやさい」の魅力も発信中！
▶きたやさい Xアカウント(https://x.com/kitayasai2023) ▶きたやさい ホームページ(https://www.kitayasai.com/)
料理メディア「Nadia」について
Nadiaはプロの料理家の美味しいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する1,000名超の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」と呼ばれる方たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。
なお、Nadia Artistの総フォロワー数は2025年7月時点で合計5,800万人を超え、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。
また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。
弊社ではさまざまな広告メニューをご用意しております。
ぜひお気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
▶Nadiaとは(https://oceans-nadia.com/about-nadia)
▶レシピサイト「Nadia」(https://oceans-nadia.com/)
▶Nadia公式アプリ（iOS/Android）(https://oceans-nadia.com/app)
▶広告掲載について(https://oceans-nadia.com/special_sites/for_client_ad)
▶Nadia Artist募集ページ(https://oceans-nadia.com/special_sites/join_nadia_artist)
＜Nadia株式会社について＞
会社名： Nadia株式会社
設立：2012年7月5日
代表者：代表取締役社長 葛城 嘉紀
URL：https://nadia-corp.co.jp/
所在地：〒108-0074 東京都港区高輪2-16-4 STOCKビル 2F・3F
事業内容：インターネットメディア事業（Nadia）、料理家マネジメント事業（Nadia Management）、広告・企画制作・PR事業
＜お問い合わせ＞
contact@nadia-corp.co.jp