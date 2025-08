『ジャストダンス2026エディション』2025年10月14日 発売！

ユービーアイソフト株式会社

ユービーアイソフト株式会社は、人気ミュージックゲームシリーズ「ジャストダンス」の最新作『ジャストダンス2026エディション』を、10月14日にNintendo Switch、PlayStation 5、Xbox Series X|S向けに発売することを発表いたしました。

『ジャストダンス2026エディション』では、家族や友人と、ご自宅で思いっきりダンスをお楽しみいただけます。最新の楽曲や、往年の名曲まで、新たな楽曲40曲が用意されています。

収録楽曲(一部)

・ APT. (ROSÉ & Bruno Mars)

・ Houdini (Dua Lipa)

・ Counting Stars (OneRepublic)

・ Hung Up (Madonna)

・ All Star (Smash Mouth)

新たな楽曲に加え、 『ジャストダンス2026エディション』では、進化したゲームプレイをお楽しみいただけます。

・ チームで協力プレイを楽しめるパーティーモード

・ ハンズフリーで楽しめるカメラコントローラーモード

スマートフォンでJust Dance Controllerアプリを使用し、端末のカメラで全身の動きを認識できるようになります。

最大6名でのローカルマルチプレイも可能で、チャレンジモードでは、誰が一番かダンサーとなるか競い合うこともできます。

『ジャストダンス2023エディション』以降の過去シリーズ作をお持ちの場合は、同じ画面よりそれぞれのエディションに含まれる楽曲をプレイすることができます。また『ジャストダンス2026エディション』のご購入で、サブスクリプションサービスJust Dance+の1か月無料アクセスをお楽しみいただけます。

『ジャストダンス2026エディション』の詳細は、公式サイト(https://www.ubisoft.com/ja-jp/game/just-dance/2026)をご覧ください。

<『ジャストダンス2026エディション』 概要>

タイトル: ジャストダンス2026エディション

発売日: 2025年10月14日

プラットフォーム: Nintendo Switch(パッケージ版、ダウンロード版)

PlayStation 5、Xbox Series X|S(ダウンロード版)

価格: Nintendo Switch 、PlayStation 5 5,940円(税込)

Xbox Series X|S 5,950円(税込)

プレイ人数: オフラインプレイ1-6人、オンラインプレイ1-6人

ジャンル: ダンス

CERO: A

公式サイト: https://www.ubisoft.com/ja-jp/game/just-dance/2026

権利表記: (C) 2025 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Just Dance, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

- 「ジャストダンス」について

「ジャストダンス」はUbisoft Parisが開発を手掛けた音楽ゲームシリーズで、No.1ミュージックビデオゲームフランチャイズとしてMusic Video Game Franchise of All Timeでトップを獲得しました*。2009年の発売以来8千万本を売り上げ、世界中で1億4千万人がプレイしています。開発にはUbisoft Pune、Ubisoft Shanghai、Ubisoft Mumbaiの他、Room 8が携わっています。

- Ubisoftについて

Ubisoftはオリジナルで思い出に残るエンターテインメント体験をプレイヤーの皆様にお届けすることを目指しています。世界中のチームが「アサシン クリード」「レインボーシックス」「ファークライ」「ジャストダンス」「ディビジョン」「ウォッチドッグス」「ザ クルー」「ラビッツ」をはじめとする多岐にわたるブランドを生み出しています。Ubisoft Connectではゲーム体験をより豊かにし、報酬の獲得や様々なプラットフォームのフレンドとつながるサービスをお楽しみいただけます。サブスクリプションサービスUbisoft+では、100以上のUbisoftのゲームやDLCにアクセス可能です。2025年3月期は売上収益18億4,600万ユーロを達成しました。詳細は会社紹介http://www.ubisoftgroup.com(英語ページ) および公式ウェブサイトhttps://www.ubisoft.com/ja-jp/をご覧ください。(https://www.ubisoft.com/ja-jp/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)