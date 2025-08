サムスン、2025年第2四半期のメモリ業績は期待外れに終わったものの、下半期の回復を示唆｜カウンターポイントリサーチ

-期待に届かずも、サムスンは下半期に巻き返しへ-ソウル、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、台北、東京 - 2025年8月1日主なポイント・サムスン電子のメモリ部門は、2025年第2四半期の業績が期待外れに終わったと発表しました。売上高は21.2兆ウォン、営業利益は2.9兆ウォンに減少しました。これは、HBM(メモリベース半導体)の低迷が影響したものです。・一方、SK Hynixは2025年第2四半期に21.8兆ウォンのメモリ売上高を記録し、同社史上初めてメモリ供給量でトップとなりました。・2025年下半期の収益改善には、サムスンにとってHBMの売上増加とNVIDIAへの供給確保が不可欠です。【市場動向】サムスンのメモリ事業の売上高は、高帯域幅メモリ(HBM)ソリューションの低迷により、2025年第2四半期に前年同期比3%減の21.2兆ウォンとなりました。カウンターポイントリサーチのメモリトラッカーによりますと、サムスンのHBM出荷シェアは、前年同期の41%から2025年第2四半期には17%に低下し、SKハイニックスやマイクロンといった競合他社に後れを取っている状況です。今年上半期にサムスンのHBM市場シェアが急落した主な要因の一つは、中国への輸出規制によって販売チャネルが制限されたことにあります。HBM Market Share By Bit Shipment【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326484&id=bodyimage1】一方、SK Hynixは2025年第2四半期にメモリ売上高(DRAMとNANDを含む)が21.8兆ウォンに達し、サムスンの21.2兆ウォンを僅差で上回り、メモリ部門においてトップの座を獲得しました。SK Hynixはメモリ営業利益でもサムスンを上回っております。分析によりますと、両社の営業利益は2024年上半期以降、異なる軌道を辿っております。SK HynixはHBM(Hybrid Memory)での成功によりNVIDIAの主要パートナーとしての地位を確立し、営業利益を伸ばしております。一方、サムスンの営業利益は、HBM市場における相対的な業績低迷を反映して減少傾向にあります。Samsung vs SK hynix’s Operation Profit : A Reverse of Fortunes【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326484&id=bodyimage2】【専門家の解説】カウンターポイントリサーチのアナリスト、チョイ・ジョンクは、サムスンのHBM売上高の将来について次のように述べています。「明るいニュースとしては、サムスンのHBM売上高は2025年第1四半期に底打ちし、第2四半期には回復の兆しを見せているようです。しかし、失われた市場シェアを取り戻すには、サムスンがHBM3Eの顧客基盤を多様化し、NVIDIAの厳格な品質テストに合格することが不可欠です。NVIDIAの次世代RubinプラットフォームにHBM4を供給するには、顧客が満足する品質を確保し、安定した歩留まりを達成する必要があります。サムスンファウンドリーがテスラからの受注を獲得したという最近の発表を考慮すると、サムスンの今後の業績全般の改善への期待が高まっています。」当社サイトもぜひご覧ください。https://japan.counterpointresearch.com/insights/pr/samsungs-q2-2025-memory-performance-disappoints-but-signals-h2-recovery/【カウンターポイントリサーチについて】カウンターポイントリサーチは、テクノロジーエコシステム全体を対象としたグローバル市場調査会社です。当社は、世界各国の主要なイノベーション拠点、製造クラスター、商業都市に拠点を構え、スマートフォンOEM、チップメーカー、チャネル企業、大手テクノロジー企業をはじめとする多様なクライアントにサービスを提供しております。経験豊富なアナリストチームが、企業の経営層や戦略部門、アナリストリレーション、市場情報、ビジネスインテリジェンス、製品・マーケティング部門などと連携し、信頼性の高い市場データ、インサイト、コンサルティングを提供しております。当社の注力分野には、AI、自動車、コンシューマーエレクトロニクス、ディスプレイ、eSIM、IoT、位置情報プラットフォーム、マクロ経済、製造、ネットワークインフラ、半導体、スマートフォン、ウェアラブルなどが含まれます。公開中のインサイトや最新レポートは、当社ウェブサイトの「Insights」ページをご覧ください。また、専門アナリストとのご相談も随時受け付けております。https://japan.counterpointresearch.com/insights/

配信元企業:カウンターポイントリサーチ株式会社

プレスリリース詳細へ