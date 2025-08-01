¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¹¥Èー¥ó¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¢£¥»¥¬¥¹¥È¥¢ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(https://ebten.jp/sega/1910)
¢£Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/s?rh=n%3A637394&s=date-desc-rank&hidden-keywords=B0FGJDTZGJ%7CB0FGJJF3G9%7CB0FGJFDYTG%7CB0FGJF8H86%7CB0FGJG8M9H%7CB0FGJH9JV5)
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ï¡¢¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¹¥Èー¥ó¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡ÊÁ´3¼ï¡Ë¤ò2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢EC¥µ¥¤¥È¡¦¥»¥¬¥¹¥È¥¢ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(https://ebten.jp/sega/1910)¡¢Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/s?rh=n%3A637394&s=date-desc-rank&hidden-keywords=B0FGJDTZGJ%7CB0FGJJF3G9%7CB0FGJFDYTG%7CB0FGJF8H86%7CB0FGJG8M9H%7CB0FGJH9JV5)¤Ë¤Æ¤½¤ì¤¾¤ìÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡¡
¶ÍÀ¸°ìÇÏ / ¥àー¥ó¥¹¥Èー¥ó
½ÕÆü°ìÈÖ / ¥¬ー¥Í¥Ã¥È
¿¿Åç¸ãÏ¯ / ¥¸¥§¥¤¥É
¡ü¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¥¹¥Èー¥ó¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È ¶ÍÀ¸°ìÇÏ ¡ÚM¥µ¥¤¥º¡Û / ¡ÚL¥µ¥¤¥º¡Û¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê ³Æ13,750±ß¡Ë
¡ü¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¥¹¥Èー¥ó¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È ½ÕÆü°ìÈÖ ¡ÚM¥µ¥¤¥º¡Û / ¡ÚL¥µ¥¤¥º¡Û¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê ³Æ13,750±ß¡Ë
¡ü¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¥¹¥Èー¥ó¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È ¿¿Åç¸ãÏ¯ ¡ÚM¥µ¥¤¥º¡Û / ¡ÚL¥µ¥¤¥º¡Û¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê ³Æ13,750±ß¡Ë
¡¡
¢¨¼Ì¿¿¤ä¥¤¥áー¥¸²èÁü¤È¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
(C)SEGA
¡¡
¡¡
¢£¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¥·¥êー¥º¤È¤Ï
¡ÖÂç¿Í¸þ¤±¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¸µ¡¢2005Ç¯¤ËÃÂÀ¸¡£°¦¡¢¿Í¾ð¡¢Î¢ÀÚ¤ê¡Ä¡Ä¡£µðÂç´¿³Ú³¹¤ËÀ¸¤¤ëÇ®¤ÃË¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥²ー¥à¤¬·è¤·¤ÆÆ§¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½ÂåÆüËÜ¤òÉ½¸½¤·¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤Ï2,770ËüËÜ¡¿DL¤òÄ¶¤¨¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨¥Õ¥ë¥²ー¥à¹ç·×¡Ë¡£
¡¡
¢¡Î¶¤¬Ç¡¤¯¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡§http://ryu-ga-gotoku.com/
¢¡Î¶¤¬Ç¡¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª ¸ø¼°X¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/ryugagotoku
¢¡Î¶¤¬Ç¡¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official
¡¡
¡¡
¢£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£