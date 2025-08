Medit、True Mobilityを搭載した新型Medit i900 Mobilityを発表

ソウル(韓国)、2025年8月1日 /PRNewswire/ -- デジタル歯科の世界的リーダーであるMedit(www.medit.com)は本日、臨床ワークフローにシンプルさと真のモビリティを提供するように設計された次世代口腔内スキャナー、Medit i900 Mobilityを発表しました。



Medit to Reveal New Medit i900 Mobility, Powered by True Mobility



Medit i900 Mobilityは、Meditのスキャナー・ラインアップに新たに加わった製品で、治療が行われる場所を問わず、日常の歯科治療のペースに合わせて移動できるように慎重に設計されています。このエクスペリエンスの中心となるのは、「椅子から椅子へ、部屋から部屋へ使用するために最適化された臨床効率とワークフローの流動性の向上」、「簡単なインストールによる即時の使いやすさ」、「スキャン・プロセス中の患者とのやり取りの強化」、「最初のスキャンから簡単に導入できる最小限の学習曲線」というモビリティの4つの柱です。

i900 Mobilityは、精度と使いやすさを組み合わせることで、臨床医の作業、移動、患者とのコミュニケーションの方法を変革します。この体験の中核となるのは、同社の最初のiPadネイティブコンパニオン・アプリであるMedit Link Expressで、直感的でユーザ・フレンドリーなインターフェイスを通じてスキャンと送信のワークフローを簡素化するように設計されています。このアプリは、リアルタイムのスキャン表示と患者エンゲージメントの組み込みにより、iPadを臨床医と患者の間のシームレスな架け橋に変え、即時、簡単、モバイルを実現します。柔軟性を重視して設計されたi900 Mobilityは、クラス最高のソフトウェアとコンパクトで応答性に優れたハードウェアを組み合わせ、従来の診療環境を超えたチェアサイド・スキャン、チーム・コラボレーション、ケアをサポートします。

新しいモビリティ基準に合わせて設計されたi900 Mobilityの主な特徴は次のとおりです。

Medit Link ExpressによるiPadネイティブ統合 - ケーブル不要のインスタント・スキャン

バランスのとれた人間工学に基づいたデザインで、セッション間での快適なスキャンを実現

リアルタイム・スキャン表示 - スキャン・プロセス中の患者のエンゲージメントを強化

最小限の学習曲線 - 最初のスキャンから直感的に操作可能

椅子から椅子へ、部屋から部屋へ使用するために最適化されており、臨床効率とワークフローの流動性が向上

30mmのスキャン深度と10ビット・カラー画像 - 鮮明な臨床的精度

1回の充電で長時間連続スキャン - スマート・バッテリ管理

Wi-Fi 6E内蔵 - シームレスな高速接続

i900 MobilityとMedit Link Expressを組み合わせることで、歯科におけるモビリティの意味が再定義され、スキャンを日常の診療に組み込む仕組みが刷新されます。チェアサイドでも、臨床スタッフ間でも、環境間を簡単に移動しても、従来の診療所の枠を超えてでも、より柔軟で応答性の高い作業方法となります。これは真のモビリティを実現したスキャンです。

Medit i900 Mobilityの予約注文は2025年8月1日より開始され、出荷は9月1日より開始される予定です。在庫状況は地域によって異なる場合があります。Medit Link Expressは、9月1日からApple App Storeからダウンロードできるようになります。詳細情報と最新情報については、www.medit.comをご覧ください。

Meditについて

Meditは、独自のテクノロジーに基づく3D口腔内スキャナーおよびデジタル歯科ソリューションを提供するグローバル企業です。同社は革新的なハードウェアおよびソフトウェア・ソリューションを通じて、歯科医院とラボ間の共同ワークフローをサポートしています。Meditは2000年以来、韓国のソウルに本社を置き、南北アメリカとヨーロッパのオフィスと100か国以上に広がる販売代理店ネットワークを通じて、世界的に強力な存在感を示しています。

(日本語リリース:クライアント提供)

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com