Âè4²ó¡Ö¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー»ñ³ÊÀ©ÅÙ¡×¿½¹þ¼õÉÕ¤ò³«»Ï
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¨µÄ²ñ¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¦Íý»öÄ¹¡§»³ËÜÂîÌé¡Ë¤Ï¡¢2022Ç¯¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Ãæ¸Å½»ÂðÎ®ÄÌ¤È¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤òÁí¹çÅª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ñ³ÊÀ©ÅÙ¡Ö¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー»ñ³ÊÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âè4²ó¤Î¼õ¸³´õË¾¼Ô¤Î¼õÉÕ¤ò2025Ç¯8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://plus.renovation.or.jp/r_coordinator/
¢£¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー»ñ³ÊÀ©ÅÙ¤È¤Ï
¡¡ËÜ»ñ³ÊÀ©ÅÙ¤Ï¡¢·úÃÛ¡¢Àß·×¡¢ÉÔÆ°»ºÇäÇã¡¢¶âÍ»¡¢ÀÇÀ©¡¢³Æ¼ïÀ©ÅÙ¤Ê¤É¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¸½¾ì¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë²£ÃÇÅªÁí¹çÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¨µÄ²ñ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÆ°»ºÇã¼è¤äÈÎÇä¡¢Ãç²ð¡¢·úÃÛÀß·×¤Ë½¾»ö¤¹¤ëÊý¡¢¤Þ¤¿¾Íè¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½êÂ°´ë¶ÈÆâ¤À¤±¤Ç¤Ï½¬ÆÀ¤·¤Å¤é¤¤ÎÎ°è¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¤Û¤«¡¢¿·Â´¼Ò°÷¤ä°Û¶È¼ï¤«¤é¤ÎÅ¾¿¦¼Ô¡¢·ÐÍý¡¦¿Í»ö¤È¤¤¤Ã¤¿´ÉÍýÉôÌç¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¶È³¦Íý²ò¤È¿Íºà°éÀ®¤ËÍ¸ú¤Ê»ñ³Ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎß·×3,481Ì¾¤ÎÊý¤¬¼õ¸³¤·¡¢2,450Ì¾¤¬¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¹ç³ÊÎ¨70.4¡ó¡Ë¡£º£¸å¤È¤âËÜ»ñ³Ê¤ÎÉáµÚ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Íºà¤ÎÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤ÎÄì¾å¤²¤ÈÍ¥ÎÉ¤Ê¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÉáµÚ¡¢Ãæ¸Å½»Âð»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー»ñ³Ê¼õ¸³¤«¤é»ñ³ÊÈ¯¹Ô¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì
¢¨CBTÊý¼°¤È¤Ï ¡§ Computer Based Testing ¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë300²ñ¾ì°Ê¾å¤¢¤ë¥Æ¥¹¥È¥»¥ó¥¿ー¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¤Æ»î¸³¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£Êç½¸Í×¹à
¡¦¸¡ÄêÌ¾¾Î ¡§¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー»ñ³Ê
¡¦¼õ¸³»ñ³Ê ¡§Æ±°ì³«ºÅ²ó¤ÎÊ£¿ô²ó¼õ¸³¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¡¢³ØÎò¡¢¼èÆÀ»ñ³Ê¤òÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Åö¶¨µÄ²ñ¤Î²ñ°÷Ìä¤ï¤º¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¼õ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ºÆ¼õ¸³µ¬Ìó ¡§Æ±°ì³«ºÅ²ó¤ÎÊ£¿ô²ó¼õ¸³¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨Ê£¿ô²ó¼õ¸³¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¿½¤·¹þ¤ß¸å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔ¼õÍý¤È¤·¡¢Ê§¤¤¹þ¤ß¼õ¸³ÎÁ¤ÏÊÖµÑ
¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¹ç³Ê¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦½ÐÂê·Á¼° ¡§CBT»Í»èÂò°ì¼°50Ìä60Ê¬
¡¦³Ø½¬ÊýË¡ ¡§Åö¶¨µÄ²ñ¤Ë¤è¤ë¥Æ¥¥¹¥È¤ª¤è¤ÓÆ°²è¹Ö½¬
¡¦¿½¹þ´ü´Ö ¡§2025Ç¯8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë～10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦»î¸³´ü´Ö ¡§2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～30Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦¼õ¸³ÎÁ ¡¡¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Æ¥¥¹¥È ¡§¡Ø¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯(²þÄûÈÇ)¡Ù1,760±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡½ñÀÒÈÇ¡§Amazon¤è¤ê¹ØÆþ²ÄÇ½
¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/4767834236
¡¡PDFÈÇÅÅ»Ò½ñÀÒ¡§½ÐÈÇ¼Ò¥µ¥¤¥È¤è¤ê¹ØÆþ²ÄÇ½
¡¡https://www.xknowledge.co.jp/book/9784767834238
¡Ú³ØÀ¸³ä°ú¤Î¤´°ÆÆâ¡Û
¤³¤ì¤«¤é¤Î½»Âð¡¦·úÃÛ¡¦ÉÔÆ°»º¶È³¦¤òÃ´¤¦³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³ØÀ¸³ä°úÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³ØÀ¸³ä°ú¥³ー¥É¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼õ¸³ÎÁ¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÂÐ¾Ý¡¡¡§Âç³Ø¡¦Ã»Âç¡¦ÀìÌç³Ø¹»¡¦¹â¹»¤Ê¤É¤Ëºß³ØÃæ¤ÎÊý
¤´ÍøÍÑÊýË¡¡§»î¸³¿½¹þ¥µ¥¤¥È¡ÊCBTs¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¤´½êÂ°Íó¤Ë³Ø¹»Ì¾¤òÌÀµ¤Î¤¦¤¨¡¢¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡ÁªÂòÁ°¤Î²èÌÌ¤Ç¡Ö³ØÀ¸³ä°ú¥³ー¥É¡×¤ò¤´ÆþÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¡§https://www.renovation.or.jp/news/news/RCNT2025_gakuwari.pdf
¢¨·èºÑ¸å¤Î¥³ー¥ÉÅ¬ÍÑ¡¦Ê§¤¤Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¼õ¸³»þ¤Ë³ØÀ¸¾Ú¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Í¼±¼Ô¤ÎÀ¼
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ëー¥¹¥¿¥¸¥ª¡¡ÂçÅçË§É§»á
¡¡¡Ö¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡×¤Î»Å»ö¤È¤ÏÊë¤é¤·¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ¤ò²£ÃÇÅª¤ËÊÔ½¸¤¹¤ë»Å»ö¡£ÉÔÆ°»º¡¢¶âÍ»¡¢·úÃÛ¡¢¤Þ¤Á¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢°ÂÁ´¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¿Í¡¹¤ÎÊú¤¯ÍýÁÛ¤ÎÊë¤é¤·¤¬Â¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿¤Î»Å»ö¤Ë¤Ï¹¥´ñ¿´¤Î¿¼¤µ¤ÈÊÔ½¸¤ÎÌ¯¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£¼Ò²ñ´Ä¶¤ÎÃÎ¼±¤ò²£ÃÇÅª¤Ë¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤À¡£º£¤Þ¤Ç´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â¿¼¤¤´Ø·¸À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä»ëÅÀ¤¬¸«½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤âÀ§Èó¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¿¼¤¯¿¼¤¯¤½¤·¤Æ¸Â¤ê¤Ê¤¯¹¤¤¡Ö¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Î³¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤¢°ì½ï¤ËÁæ¤®½Ð¤½¤¦¡£
¥ê¥Î¤Ù¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡»³²¼ÃÒ¹°»á
¡¡¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÏÃ±¤Ë¸Å¤¤¶õ´Ö¤òÁÉ¤é¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÊë¤é¤·¡¢²ÁÃÍ´Ñ¡¢¼Ò²ñ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ëÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿Ä©Àï¤Ç¤¹¡£½»Âð¡¦ÉÔÆ°»º¡¦·úÃÛ¶È³¦¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥¹¥È¥Ã¥¯¤ò³è¤«¤¹¡×»þÂå¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤¬¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤È¤¤¤¦»ñ³Ê¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ëÉôÌç¤Ë¿·¤·¤¯Æþ¼Ò¡¦ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¼Ò°÷¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿¦¼ï¤Ç»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÉ¬¿Ü¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò»ý¤ÄÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡¢¤³¤Î»ñ³Ê¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¨µÄ²ñ¤ÎÃç´Ö¤È¶¦¤Ë¡¢¶È³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È¡¡Ê¡ß·²Â·Ã»á
¡¡¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÎÎ°è¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ò¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë´¶Æ°¤ò³Ð¤¨¤ëÎÎ°è¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿²È¤ò¸«¤º¤Ë°ÍÍê¤ä¹ØÆþ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÃ´Åö¼Ô¤Ø¤Î¿®Íê¡×¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢°ÍÍêÀè¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤è¤¯¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¸«ÀÑ¤â¤ê¡¦Í½»»¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¹àÌÜ¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡ÖÃ´Åö¼Ô¤Î¿Æ¿È¡¦Ç®¿´¡¦À¿¼Â¤µ¡×¡£¸Ä¿Í¤Î¿®ÍêÀ¤ò¡¢¤É¤¦¤Ï¤«¤ë¤«¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤ÎÅú¤¨¤¬¶È³¦½é¤Î»ñ³ÊÀ©ÅÙ¤È¤Ê¤ë¡¢¤³¤Î¡Ø¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÉÔÆ°»º¡¦¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦´ûÂ¸½»Âð¡Ä¤È¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Î¹¤¤ËÜ¶È³¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸Ä¿Í¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¿®Íê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¨µÄ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¾ÃÈñ¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ´ûÂ¸½»Âð¤òÁª¤Ù¤ë»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢´ûÂ¸½»Âð¤ÎÎ®ÄÌ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2009Ç¯7·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢¶È³¦¡¦¶È¼ï¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿738¼Ò¡ÊÀµ²ñ°÷547¼Ò¡¢»¿½õ²ñ°÷172¼Ò¡¢ÆÃÊÌ²ñ°÷5Ì¾¡¦9Ë¡¿Í¡¦5¼«¼£ÂÎ¡Ë¤¬»²²è¤·¡¢Í¥ÎÉ¤Ê¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÅý°ìµ¬³Ê¡ÖÅ¬¹ç¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó½»Âð¡×¤òÄê¤á¡¢·úÊª¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ËÉÊ¼Á´ð½à¤òÀßÄê¡¢ÉáµÚ¿»Æ©¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶èÊ¬½êÍ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÀìÍÉô¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÊ¼Á´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¡Ö£Ò£±½»Âð¡Ê¥¢ー¥ë¥ï¥ó¥¸¥å¥¦¥¿¥¯¡Ë¡×¡¢¶èÊ¬½êÍ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶¦ÍÑÉô¤â´Þ¤àÉÊ¼Á´ð½à¡Ö£Ò£³½»Âð¡Ê¥¢ー¥ë¥¹¥êー¥¸¥å¥¦¥¿¥¯¡Ë¡×¡¢¸Í·ú½»Âð¤ÎÉÊ¼Á´ð½à¡Ö£Ò£µ½»Âð¡Ê¥¢ー¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¸¥å¥¦¥¿¥¯¡Ë¡×¤¬±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¬¹ç¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó½»ÂðÈ¯¹Ô·ï¿ô¤Ï¡¢Îß·×81,223·ï¡Ê2025Ç¯£³·î31Æü¸½ºß¡Ë¡£2022Ç¯6·î¤«¤é¤Ï¡¢R1½»Âð¥¨¥³´ð½à¤â±¿ÍÑ³«»Ï¤·¡¢ÃÏµå´Ä¶¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯¤è¤êÃæ¸Å½»ÂðÎ®ÄÌ¤È¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤òÁí¹çÅª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê»ñ³ÊÀ©ÅÙ¡Ö¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー»ñ³ÊÀ©ÅÙ¡×¤òÁÏÀß¡£¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Íºà¤ÎÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤ÎÄì¾å¤²¤ä¡¢Â¾¶È³¦¤«¤é¤ÎÅ¾¿¦¡¢¿·Â´ºÎÍÑÅù¡¢ºÎÍÑµ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤ä¿ÍºàÄêÃå¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢Ãæ¸Å½»Âð¤ÎÎ®ÄÌ¤È¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¨µÄ²ñ
Íý»öÄ¹¡§»³ËÜ ÂîÌé
ÀßÎ©¡§Ê¿À®21Ç¯5·î20Æü
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶1-1-5 ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ó¥ë13F
¸ø¼°HP¡§https://www.renovation.or.jp/