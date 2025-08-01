SIEW 2025の登録が開始しました：未来のエネルギーを想像し、 今日のシステムを構築する
シンガポール、2025年8月1日 /PRNewswire/ -- 10月27日から10月31日にシンガポールで開催される、第18回シンガポール国際エネルギー週間（SIEW）の登録が開始しました。エネルギー市場監督庁（EMA）が主催するSIEW 2025は、「未来のエル ギーを想像し、今日のシステムを構築する」という主題を探求します。焦点となるのは、未来に向けて安全で持続可能な、手頃な価格のエネルギーシステムを開発する差し迫った必要性です。
2. SIEW 2025では、以下の主要業界リーダーが集まります。
政府および国際機関
- H.E. Dr Saleh Ali Hamed Al Kharabshehエネルギー鉱物資源大臣（ヨル
ダン）
- H.E.Eddy Soeparno国民協議会副議長（インドネシア）
- Clare McLaughlin、国際エネルギー機関のオーストラリア総督、エネル
ギーパフォーマンスおよびセキュリティ部門長（オーストラリア）
- Fatih Birol事務局長（国際エネルギー機関）
- Francesco La Camera事務局長（国際再生可能エネルギー機関）
- Xin Bao'anグローバルエネルギー相互接続開発および協力団体議長
- Dr Sama Bilbao y León、World Nuclear Association事務局長
- Dato' Ir. Ts. Razib Dawood、ASEAN Centre for Energy事務局長
規制機関および公益事業
- Judy Chang米国連邦エネルギー規制委員会理事
- Siti Safinah binti Sallehエネルギー委員会会長（マレーシア）
- Mark McAllister、Office of Gas and Electricity Markets（Ofgem）議長（英国）
- Datuk Ir. Megat Jalaluddin bin Megat Hassan、Tenaga Nasional Berhad会長（マレーシア）
産業界
- Andy Piepel、3M電気市場部R&Dバイスプレジデント
- Dr Owen Chen、Concord New Energy Group最高技術責任者兼バイスプレジデント
- Lim Wee Seng、DBS銀行（機関銀行グループ）サステナビリティ、エネルギー、再生可能エネルギー & インフラストラクチャ、プロジェクトファイナンスおよび戦略アドバイザリーグループ長
- Dominic Genetti、ExxonMobil Low Carbon Solutions二酸化炭素回収・貯留担当シニアバイスプレジデント
- Pablo Koziner、GE Vernova、最高商務および執行責任者
- Peter Wong、Hong Kong and China Gas Companyエグゼクティブディレクター兼マネージングディレクター
- 津久井 隆雄、三菱パワー株式会社取締役社長
- Leong Wei Hung、Singapore LNG Corporation最高経営責任者
- Thorbjörn Fors、Siemens Energyアジア太平洋グループシニアバイスプレジデント兼マネージングディレクター
3. SIEW 2025の主要イベント：
I. SIEWサミット：エネルギーレジリエンス、AIの役割、グリッド統合、天然ガス市場、インフラストラクチャの融資を取り扱う全体会議。
II. シンガポール-IEAフォーラム：よりスマートで回復力があるエネルギーシステムおよびアジアのエネルギーランドスケープにおける、AIの役割を探求します。
III. 第5回シンガポール- IRENAハイレベルフォーラム：地域の相互のつながり、および再生可能エネルギーへの投資に焦点を当てます。
IV. エネルギーインサイト、TechTable、およびThinktank Roundtablesでは、小型モジュール炉、バイオメタン、AIを活用した低炭素インフラストラクチャなどのイノベーションに注目します。
V. 第25回 電力供給産業会議（CEPSI）：SP Groupが主催するCEPSIでは、アジア太平洋における地域間での電力部門の協業、およびシステムの現代化について検討します。
VI. SG60@SIEW Energy Showcase：シンガポールのエネルギーの取り組みの60周年を記念して、2065年に向けて未来を形成するポリシーイノベーションとテクノロジーにスポットライトを当てます。
4. SIEW 2025と並行して開催されるパートナーイベントでは、アジアにおける進化するエネルギーソリューションに焦点を当てます。
I. アジアクリーンエネルギーサミット：民間部門によるクリーンエネルギーイノベーション
II. アジアガス市場会議：エネルギーミックスにおけるガス、水素および炭素回収の役割
III. アジアダウンストリームサミット（ADS） | アジア精錬技術会議（ARTC） | アンモニア & カーボンキャプチャアジア（ACCA）：鉱業エネルギー変換における低炭素技術およびデジタル化
5. www.siew.gov.sgで登録し、早期割引およびセット割引をご利用ください。
シンガポール国際エネルギー週間について
SIEWは、EMAによる公式な商標登録イベントです。エネルギーの専門家、政策立案者、コメンテーターが、世界のエネルギー分野におけるベストプラクティスやソリューションについて議論・共有するために毎年開催されます。
（日本語リリース：クライアント提供）
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