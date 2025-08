いしよわちゃんに、かしこくて世渡り上手な新キャラ「後輩ちゃん」が登場！『後輩ちゃん登場』テーマ9月上旬発売

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、Xトレンド入りなどXを中心に話題のキャラクター「いしよわちゃん」に新キャラクター「後輩ちゃん」が登場した『後輩ちゃん登場』テーマの新アイテムを2025年9月上旬より全国の販売店やネットショップにて発売します。

後輩ちゃんは、いしよわちゃんと同じ会社で働く、かしこくて世渡り上手ないしよわちゃんの後輩で、基本的に他人に心を開かないが好きな相手にはデレデレ。後輩ちゃんが初めて登場したXの投稿ではさっそく「気になってしょうがない」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられ、注目を集めています。

今回は、後輩ちゃんを含めたいしよわちゃん・いしつよちゃんのグッズが登場。いしよわちゃんたちの新たな関係性を知ることができるテーマで、文房具からぬいぐるみまで幅広いラインナップが揃っています。

~『後輩ちゃん登場』テーマ~

新キャラ「後輩ちゃん」が登場!

かしこくて世渡り上手な性格で、

「こんな子いるよね」と思わず共感してしまうかも。

ユーザーが共感できる幅を広げつつ、

後輩ちゃんの登場でいしよわちゃんたちの

新たな関係性を知ることができるテーマです。

~イチオシ商品ピックアップ(一部)~

アイテム一例

・メモパッド(各385円※税込):本文4種丁合80枚

・ステッカー(各330円※税込):ホログラム加工

・マスコット付シャープペン(880円※税込)

・マスコット付ボールペン(880円※税込)

・ティッシュケース付ポーチ(1,980円※税込)

・一緒におでかけポーチ(2,420円※税込):ポリエステル+合皮+塩ビ製・内ポケット付

・ぬいぐるみ巾着(各1,980円※税込)

・ミニトートバッグ(2,420円※税込):帆布製・マグネットボタン付・Dカン付

・ミニタオル(770円※税込)

・クリップマスコット(605円※税込)

・ホログラムキーホルダー(660円※税込)

・ぬいぐるみバッジ(1,100円※税込):安全ピン付

~後輩ちゃんのぬいぐるみ~

・てのりぬいぐるみ(1,430円※税込)

・ぶらさげぬいぐるみ(1,540円※税込)

・ぬいぐるみ(2,200円※税込)

・見つめるぶらさげぬいぐるみ(各1,430円※税込)

・ぐーたらぬいぐるみ(2,200円※税込)

・睡魔に勝てないぬいぐるみ(2,970円※税込)

▼いしよわちゃん公式X(@Ishiyowachan_)はこちら

https://twitter.com/Ishiyowachan_

▼いしよわちゃん特設サイトはこちら

https://www.san-x.co.jp/ishiyowachan/

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

