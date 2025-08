バリュエンス、インドネシア・ジャカルタでブランド買取「ALLU Puri Indah store」をオープン！

Valuence International Singapore Pte. Ltd.(本社:シンガポール、代表取締役社長:アントニオ・リー)は、インドネシア・ジャカルタにてブランド買取「ALLU Puri Indah store」を2025年8月1日(現地時間)にオープンいたします。インドネシア・ジャカルタ西部に位置するプリ・インダにオープン!このたびオープンするブランド買取店舗「ALLU Puri Indah store」は、ジャカルタ西部において最大級のショッピングモールの一つである「Lippo Mall Puri」敷地内に出店いたします。同モールは、ブランド品から日用品まで多彩な店舗が揃い、レストランやカフェも充実した、多くのお客さまで賑わう商業施設です。さらに、出店エリアであるプリ・インダ地区は、複数の住宅地やアパートが広がっており、周辺地域からのアクセスにも優れています。今回の出店を通じて、インドネシアにおける「ALLU」のさらなる認知拡大、リユース文化の普及促進、そしてお客さまの利便性向上を目指してまいります。■ALLU Puri Indah store 概要・店舗名:ALLU Puri Indah store・営業時間:月曜日から金曜日 10:00~19:00、土曜日 10:00~15:00 ※日曜日定休・住所:Go Work co working LippomallPuri, Ground Floor Near Lobby Banking Hall Jl. Puri Indah Raya, Puri Indah CBD, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610・買取ジャンル:バッグ、時計、ジュエリー等・対応言語:インドネシア語、英語・Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090888876014 ・Instagram:https://instagram.com/allu.indonesia?igshid=MzRlODBiNWFlZA==・URL:https://allu-id.com/今後もバリュエンスグループでは、世界各国でのブランド買取店舗の展開を加速させ、より多くのお客さまがリユースを体験できる場を提供し、リユース文化の浸透と循環型社会の実現に向けた取り組みを一層強化してまいります。■Valuence International Singapore Pte. Ltd. ※Valuence International Ltd. 100%出資・設立:2019 年 12 月・代表:アントニオ・リー・本社所在地:133 New Bridge Road, #17-10, Chinatown Point Singapore 059413■Valuence International Ltd.・設立:2008 年 11 月 19 日(グループ化:2015 年 9 月)・代表:六車 進・本社住所:Unit A110, 16/F, Tower 5, The Gateway Harbour City, Kowloon, Hong Kong・事業内容:ブランド品、貴金属等の買取、販売※Valuence International Ltd.および Valuence International Singapore Pte. Ltd.は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270/https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。本件に関するお問合わせ先|本件に関するお問い合わせ先|バリュエンスホールディングス株式会社 広報室TEL:03-4580-9983 Mail:media@valuence.inc関連リンクALLU indonesia HPhttps://allu-id.com/Facebookhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100090888876014Instagramhttps://instagram.com/allu.indonesia?igshid=MzRlODBiNWFlZA==