Nintendo Switchソフト『マジカルクラフト　猫と魔法のドレス』「りぼん」でのコミカライズ作品連載開始のお知らせ

イマジニア株式会社(東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」)より11月6日に発売予定のNintendo Switch™ソフト『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス(以下「本作」)』につきまして、集英社が発行する少女まんが雑誌「りぼん」にて8月1日より本作を原案とするコミカライズ作品が連載開始しましたのでお知らせします。本作は、ドレスづくりと着せ替えをテーマにした生活シミュレーションゲームです。7月31日に発売決定を発表し、話題を集めています。・Nintendo Switchソフト『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス』発売決定のお知らせ今回のコミカライズ作品『マジカルクラフト』は、8月1日発売の「りぼん」創刊70周年記念号となる9月超特大号より連載を開始します。人気作家・熊乃すず氏の華やかで可愛らしいタッチで描かれた心温まる物語を通して、ゲームの世界観をより深くお楽しみいただけます。【コミカライズ作品あらすじ】魔法が存在するフルーヌ村で、仕立て屋のおばあちゃんと暮らす少女・リリア。まだ魔法を知らない彼女は、初めてのドレス作りに悪戦苦闘しながらも、依頼にひたむきに応えていく。その中で少しずつ、自分にとって本当に大切なものに気づいていく――。■作品情報作品名:『マジカルクラフト』著者名:熊乃すず原案:Nintendo Switchゲーム『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス』協力:イマジニア株式会社■熊乃すずさん プロフィール栃木県出身。2014年「りぼんまんがスクール」でりぼん賞を受賞し、『ぎずもと歩く道』でデビュー。アナログタッチで技巧を凝らした華やかで繊細な作画と、愛らしい動物描写が魅力。涙を誘う感動的な物語をデビュー当初から多数発表し、注目を集める。代表作に『神様になれる日まで』『ヒーローのいない世界』などがある。■創刊70周年を迎える「りぼん」について1955年8月創刊。メイン読者層は小学校高学年から中学生の女子。「子ども向けのまんが」ではなく「大人も読みたくなる少女まんがの王道といえる作品」を多数掲載。広い年齢層の少女まんがファンから熱い支持を得ている。「りぼん」公式HP: https://ribon.shueisha.co.jp/■商品概要商品名: 『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス』対応機種: Nintendo Switchジャンル: 生活シミュレーション価格: 6,578円(税込)発売日: 2025年11月6日(予定)プレイ人数: 1人対象年齢: 全年齢発売元: イマジニア株式会社公式サイト: https://magical-craft.net/公式X: https://x.com/MagicalCraft_© Imagineer Co., Ltd. Developed by syn Sophia*Nintendo Switchは任天堂の商標です。本件に関するお問合わせ先本件に関するお問い合わせ先イマジニア株式会社コンテンツ事業本部 曽田TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915E-Mail: pr@imagineer.co.jp関連リンク『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス』公式サイトhttps://magical-craft.net/『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス』公式Xアカウントhttps://x.com/MagicalCraft_「りぼん」公式サイトhttps://ribon.shueisha.co.jp/