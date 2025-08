Cognizant、数千人の従業員を対象にAIリテラシー向上を目指し、世界最大規模のバイブコーディングイベントに挑戦

AIエコノミーが生み出す膨大な機会を捉えるため、CognizantはLovable、Windsurf、Cursor、Gemini Code Assist、GitHub Copilotと提携し、全従業員層におけるAIリテラシーの向上を推進

Cognizantは、オンライン生成AIハッカソンへの最多参加者数でギネス世界記録™を目指す

ティーネック(ニュージャージー州), 2025年8月1日 /PRNewswire/ -- Cognizant(NASDAQ: CTSH)は本日、世界最大規模のバイブコーディングイベントに挑戦すると発表しました。人事や営業からエンジニアリングやマーケティングに至るまで、25万人以上の従業員が登録し、アイデアの創出や新たなAIプログラミング時代の到来に向けた取り組みを開始します。このイベントの規模を証明し、祝福するために、Cognizantは「オンライン生成AIハッカソンにおける最多参加者数」のギネス世界記録™に挑戦しています。この記録カテゴリは、同社のバイブコーディングイベントの構成やアプローチに密接に対応するものです。



今年第2四半期には、Cognizantの従業員との協働によって開発されたAI生成コードの割合が約30%にまで増加しました。Cognizantのバイブコーディングイベントは本日開幕し、1週間にわたって開催されます。同イベントは重要な転換点を活用することを目的としており、AIによるコーディングの普及が進む中で、人間の労働の在り方が再定義され、すべての従業員がこの変革に貢献できることを示すものです。2023年、Cognizantは今後3年間でAIに10億ドルを投資するという大胆な方針を打ち出し、それ以降、AIによる生産性向上を活用し、人材の高付加価値な関与を促進することに注力しています。

「私たちは、初となる最大規模のバイブコーディングイベントに挑戦できることを大変嬉しく思います。この画期的な取り組みは、技術的スキルの有無にかかわらず、全従業員のAIリテラシーを向上させるという当社の強いコミットメントを体現するものです。」と、CognizantのCEOであるRavi Kumar S.氏は述べています。「これまで、テクノロジーにアクセスできる人とできない人との間には大きな格差がありました。しかし現在では、深いデジタルスキルがなくてもテクノロジーにアクセスできる時代となっています。この機会の平準化によって、あらゆるバックグラウンドや専門性を持つ人々が職場で新たな価値を生み出し、イノベーションと進歩を加速させることが可能になっています。」

33万人を超える従業員の多様な技術的・非技術的理解を支援するために、CognizantはLovable、Windsurf、Cursor、Gemini Code Assist、GitHub Copilotといった主要なバイブコーディングプラットフォームと提携しました。登録時に、従業員は自身のスキルレベルに応じて使用するプラットフォームを選択できるようになっています。さらに、従業員向けの直感的かつ包括的なリソースを迅速に展開するため、Cognizantはイベント開始の1か月前から、登録機能、厳選された学習リソース、ステップバイステップのチュートリアル、簡素化されたプロジェクト提出プロセスを備えた社内オンラインハブを自社でバイブコーディングにより構築しました。

「AIの時代は、驚くべき機会をもたらしています。Lovableを使えば、コーダーだけでなく誰でも、AIとの対話だけでアプリやウェブサイトを瞬時に作成し、アイデアを現実に変えることができます。このテクノロジーの民主化は、単に個人の力を引き出すだけでなく、これまで想像もできなかった創造性、イノベーション、生産性を推進するものです。」と、LovableのCEO兼共同創業者であるAnton Osika氏は述べています。「Cognizantによる初のバイブコーディングウィークを支援できることを大変光栄に思います。私たちは共に、あらゆるものを創り出す力を持つ新しい世代のクリエイターや課題解決者を育成し、より良い未来を形作っていきます。」

Cognizantのバイブコーディングイベントは、実践的なワークショップ、プロンプトエンジニアリングツールキット、ベストプラクティスセッション、イノベーションコンペティション、優秀プロジェクトへの表彰などを通じて、数千人の従業員の参加を促すことを目的としています。イベント終了後も、参加者はCognizantのグローバルバイブコーディングコミュニティに参加し、社内外の課題解決に向けてアイデアの共有やソリューションの発展を継続することができます。

「Windsurfでは、エージェンティックAIがソフトウェア開発の担い手を、開発者だけでなくデザイナー、アナリスト、オペレーターへと広げている現場を直接見てきました。」と、WindsurfのCEOであるJeff Wang氏は述べています。「Cognizantと提携し、バイブコーディングウィークを通じてこのビジョンを大規模に実現できることを誇りに思います。これは単なるAIリテラシーの向上にとどまらず、チーム全体や多様なバックグラウンドを持つ人々に新たな創造性を解き放つ取り組みなのです。」

近年、Cognizantは従業員全体のAIを活用した創造力の向上に注力してきました。2023年には、すべての従業員によるアイデア創出を促進する草の根的なイノベーション施策「Bluebolt」を立ち上げました。これまでに、従業員はBlueboltのイノベーションプラットフォームを通じて、50万件以上(52万8,505件)のアイデアを共有しています。投稿されたアイデアのうち、すでに8万件以上がクライアントとの実務において実装されています。さらに、AIの革新力を最大限に活用するためのスキルを備えた人材層を育成するべく、Cognizantは「Synapse」と呼ばれるグローバル研修イニシアチブを導入しました。この取り組みは、2026年までに100万人のスキル向上を目指しています。

Cognizantが次世代の高度人材を支援するためにどのような取り組みに投資しているかについての詳細は、 こちらのウェブページをご覧ください。

