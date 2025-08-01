【OttoAibox P3 Lite】車に接続するだけで、カーナビがスマートフォンのように進化。テレビキャンセラー不要で、地上波やネット動画も自在に視聴可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326433&id=bodyimage1】
OttoAibox P3 Liteは、有線CarPlay搭載車をワイヤレス化するだけでなく、動画視聴・通信・ナビアプリ利用など、車内をスマートデバイス化できる次世代のAI Box。Amazonでの販売開始以来、多くのドライバーから高評価を獲得してきた人気モデルです。
今だけ限定！OttoAibox P3 Lite発売記念キャンペーン実施中
決済時に以下のクーポンコードを入力するだけで、通常価格から20%OFFで手に入ります。
クーポンコード：D7CRMKBC
有効期限：2025年8月31日まで
商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F5PLT3HC
■ 製品の主な特徴
クラウドSIM対応＆120GBデータ付き
P3 LiteはクラウドSIM機能に対応、初回から120GB付きで、スマホなしでも通信が可能。Nano SIMカードでも接続でき、いつでもどこでもストリーミングやナビ利用ができます。
高速プロセッサー＆大容量メモリ
Snapdragon 665搭載、4GB RAM／64GB ROMの高性能構成で、アプリ起動や動画再生もスムーズ。MicroSDで最大256GBまで拡張可能。
人気アプリ多数対応
YouTube、Netflix、Amazon Prime Video、TikTok、Yahoo!カーナビなど、国内利用率の高いアプリに対応。自由にインストール可能で、楽しみ方は無限大。
スプリットスクリーンで“ながら操作”
ナビしながら動画再生、音楽を聞きながら地図検索も可能な**分割画面（3:7、5:5、7:3）**搭載で、操作も快適。
技適取得済＆800車種以上に対応
国内利用も安心の技術基準適合（技適）取得済み。800車種以上に対応しており、購入前の車種確認も可能です。
「動画も、ナビも、音楽も。この1台で自由に楽しむ。」
OTTOCAST P3 Liteで、あなたのドライブをもっと自由で快適に。
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配信元企業：OTTOCAST CORPORATION LIMITED
OttoAibox P3 Liteは、有線CarPlay搭載車をワイヤレス化するだけでなく、動画視聴・通信・ナビアプリ利用など、車内をスマートデバイス化できる次世代のAI Box。Amazonでの販売開始以来、多くのドライバーから高評価を獲得してきた人気モデルです。
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クラウドSIM対応＆120GBデータ付き
P3 LiteはクラウドSIM機能に対応、初回から120GB付きで、スマホなしでも通信が可能。Nano SIMカードでも接続でき、いつでもどこでもストリーミングやナビ利用ができます。
高速プロセッサー＆大容量メモリ
Snapdragon 665搭載、4GB RAM／64GB ROMの高性能構成で、アプリ起動や動画再生もスムーズ。MicroSDで最大256GBまで拡張可能。
人気アプリ多数対応
YouTube、Netflix、Amazon Prime Video、TikTok、Yahoo!カーナビなど、国内利用率の高いアプリに対応。自由にインストール可能で、楽しみ方は無限大。
スプリットスクリーンで“ながら操作”
ナビしながら動画再生、音楽を聞きながら地図検索も可能な**分割画面（3:7、5:5、7:3）**搭載で、操作も快適。
技適取得済＆800車種以上に対応
国内利用も安心の技術基準適合（技適）取得済み。800車種以上に対応しており、購入前の車種確認も可能です。
「動画も、ナビも、音楽も。この1台で自由に楽しむ。」
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配信元企業：OTTOCAST CORPORATION LIMITED
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