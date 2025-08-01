千葉県香取合同庁舎における公用車ＥＶカーシェアリングサービス実証の開始について
ユーピーアール株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 酒田 義矢、以下「ユーピーアール」）、ちばぎんリース株式会社（本社：千葉市、代表取締役社長 杉原 正幸、以下「ちばぎんリース」）、千葉日産自動車株式会社（本社：千葉市、代表取締役社長 山本 功、以下「千葉日産」）、およびＳＭＡＳ（住友三井オートサービス株式会社、本社：東京都新宿区、代表取締役社長 麻生 浩司）は、千葉県の委託を受けて千葉県香取合同庁舎に導入する電気自動車（ＥＶ）を活用した公用車カーシェアリングサービス（以下「本サービス」）の実証を開始いたします。
１．背景・目的
千葉県では、２０５０年カーボンニュートラルの実現を目指し、移動の脱炭素化を進めるため、走行時のＣＯ２排出量がゼロの電気自動車（ＥＶ）の普及を進めています。
本サービスでは、香取神宮や道の駅「水の郷さわら」などの豊富な観光資源を有する香取市所在の千葉県香取合同庁舎に、ソーラーカーポート、蓄電池、EV充電設備、公用ＥＶ2台を導入し、公務外の休日用途として、地域住民や観光客へカーシェアリングサービスを提供します。
今回、千葉県からの委託を受け、ＥＶ車両の調達をはじめ、カーシェアリングの予約・決済システム、車両メンテナンスなど、一連のサービス運用について4社でコンソーシアムを組成し、本サービスの事業化を検証していきます。
２．期間・ＥＶ設置場所
2025年8月2日（土）～2026年3月29日（日）
千葉県香取合同庁舎第一駐車場（佐原駅より徒歩約5分）
３．導入車種
日産SAKURA 2台
４．コンソーシアム各社の役割と会社概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326404&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326404&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326404&id=bodyimage3】
■ユーピーアール株式会社
所在地 ：東京都千代田区内幸町1-3-2 内幸町東急ビル12階
代表者 ：代表取締役 酒田 義矢
事業内容 ：物流機器のレンタル及び販売事業、ビークルソリューション事業等
WEBサイト：https://www.upr-net.co.jp/
お問い合わせ先：ビークルソリューション営業グループ 木村・工藤
電話：03-3593-1723
■ちばぎんリース株式会社
所在地 ：千葉県千葉市美浜区中瀬1-10-2 ちばぎん幕張ビル8F
代表者 ：代表取締役社長 杉原 正幸
事業内容 ：自動車リース、情報通信機器や工業・産業機械のリース
WEBサイト：https://www.cblnet.co.jp/
お問い合わせ先：事業開発部 宮部
電話：043-275-8001
■千葉日産自動車株式会社
所在地 ：千葉県千葉市中央区都町3-2-2
代表者 ：代表取締役社長 山本 功
事業内容 ：日産自動車および自動車関連部品の販売・整備
WEBサイト：https://ni-chiba.nissan-dealer.jp/top.html
お問い合わせ先：法人営業部 法人営業課 板倉
電話：043-232-7111、043-201-5553
■ＳＭＡＳ（住友三井オートサービス株式会社）
所在地 ：東京都新宿区西新宿 3-20-2
代表者 ：代表取締役社長 麻生 浩司
事業内容 ：各種自動車・車両のリース・割賦販売等
WEBサイト:https://www.smauto.co.jp/
お問い合わせ先 ：広報部 白濱・蟹藤
電話：03-5358-6669 / e-mail：okyakusama@smauto.co.jp
配信元企業：住友三井オートサービス株式会社
１．背景・目的
千葉県では、２０５０年カーボンニュートラルの実現を目指し、移動の脱炭素化を進めるため、走行時のＣＯ２排出量がゼロの電気自動車（ＥＶ）の普及を進めています。
本サービスでは、香取神宮や道の駅「水の郷さわら」などの豊富な観光資源を有する香取市所在の千葉県香取合同庁舎に、ソーラーカーポート、蓄電池、EV充電設備、公用ＥＶ2台を導入し、公務外の休日用途として、地域住民や観光客へカーシェアリングサービスを提供します。
今回、千葉県からの委託を受け、ＥＶ車両の調達をはじめ、カーシェアリングの予約・決済システム、車両メンテナンスなど、一連のサービス運用について4社でコンソーシアムを組成し、本サービスの事業化を検証していきます。
２．期間・ＥＶ設置場所
2025年8月2日（土）～2026年3月29日（日）
千葉県香取合同庁舎第一駐車場（佐原駅より徒歩約5分）
３．導入車種
日産SAKURA 2台
４．コンソーシアム各社の役割と会社概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326404&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326404&id=bodyimage2】
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■ユーピーアール株式会社
所在地 ：東京都千代田区内幸町1-3-2 内幸町東急ビル12階
代表者 ：代表取締役 酒田 義矢
事業内容 ：物流機器のレンタル及び販売事業、ビークルソリューション事業等
WEBサイト：https://www.upr-net.co.jp/
お問い合わせ先：ビークルソリューション営業グループ 木村・工藤
電話：03-3593-1723
■ちばぎんリース株式会社
所在地 ：千葉県千葉市美浜区中瀬1-10-2 ちばぎん幕張ビル8F
代表者 ：代表取締役社長 杉原 正幸
事業内容 ：自動車リース、情報通信機器や工業・産業機械のリース
WEBサイト：https://www.cblnet.co.jp/
お問い合わせ先：事業開発部 宮部
電話：043-275-8001
■千葉日産自動車株式会社
所在地 ：千葉県千葉市中央区都町3-2-2
代表者 ：代表取締役社長 山本 功
事業内容 ：日産自動車および自動車関連部品の販売・整備
WEBサイト：https://ni-chiba.nissan-dealer.jp/top.html
お問い合わせ先：法人営業部 法人営業課 板倉
電話：043-232-7111、043-201-5553
■ＳＭＡＳ（住友三井オートサービス株式会社）
所在地 ：東京都新宿区西新宿 3-20-2
代表者 ：代表取締役社長 麻生 浩司
事業内容 ：各種自動車・車両のリース・割賦販売等
WEBサイト:https://www.smauto.co.jp/
お問い合わせ先 ：広報部 白濱・蟹藤
電話：03-5358-6669 / e-mail：okyakusama@smauto.co.jp
配信元企業：住友三井オートサービス株式会社
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