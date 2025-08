新しいETC報告書は、風力と太陽光発電が主流の電力システムが競争力があり、信頼性が高く、技術的・経済的に実現可能であることを示しています

ロンドン, 2025年7月31日 /PRNewswire/ -- エネルギー転換委員会(ETC)は本日、画期的な報告書『電力システム変革:高再生可能エネルギーシステムにおける競争力があり、回復力のある電力の供給』を発表しました。報告書は、世界の大部分において、風力と太陽光発電が主流の電力システムが、現在の化石燃料ベースの電力システムと同等またはそれ以下のコストで信頼性の高い電力を供給できることを示しています。

脱炭素化されたエネルギーシステムにおいて、電力は最終エネルギー消費の最大70%を占める見込みで、現在の約20%から増加します。世界の総電力需要は、現在の30,000 TWhから2050年までに90,000 TWhに3倍に増加する可能性があり、その需要は主に風力と太陽光発電による新規発電で賄われる見込みです。

グローバルな機会

報告書は、多くの国が現在の技術(バッテリー貯蔵、他のエネルギー貯蔵、長距離送電、柔軟なエネルギー利用など)を活用し、風力と太陽光で70%以上の電力を賄う電力システムを運営できることを示しています。地域ごとの重要な機会を強調しています:

*「サンベルト」地域(インド、メキシコ、アフリカの大部分など)は、日夜バランス調整を主に必要とする低コストの太陽光主導システムへの移行により、電力システムコストを削減する最も適した立場にあります。

*一方、「風力帯」の国々(イギリス、ドイツ、カナダなど)は風力依存度が高く、調整コストが高くなりますが、適切な政策とイノベーションを通じて、手頃で安定したシステムを実現可能です。

*多くの地域では、長距離送電線が供給と需要の調整における最もコスト効果の高い解決策の一つであり、可能な限り最大限活用すべきです。

建物の電気化、交通、産業の急速な電気化と電力システムの脱炭素化は、消費者と企業にとってキロワット時当たりのコストを手頃な水準に維持するため、同時に進める必要があります。

「原子力や地熱を含む複数の技術が、ゼロカーボン電力システムにおいて役割を果たす可能性があります。しかし、風力と太陽光はほとんどの国で主要な電力源となり、現在の化石燃料ベースのシステムと同等かそれ以下のコストで、電力の70%以上を供給するでしょう。特に、世界的なサンベルト地域では、太陽光発電とバッテリーのコストの急落により、10 年前には実現不可能と思われていた、はるかに安価で急速なグリーン電力供給の成長が可能になっています。しかし、風力発電の盛んな国々も、洋上風力発電、長期間の貯蔵、送電網の革新を先導することで、費用対効果の高い脱炭素化を実現することができます」とEnergy Transitions CommissionのAdair Turner委員長、エネルギー転換委員会委員長であるアデア・ターナー氏は述べています。

主な調査結果

*風力および太陽光発電が主流のシステムは、適切なバランス調整技術とグリッド技術を組み合わせることで、安定性と回復力を確保することが技術的に可能です。これらのシステムは、火力発電が主流のシステムと比べて停電が発生する可能性が高くなることはありません。

*風力および太陽光発電のシステムは、今日の卸売価格およびグリッドコストと競争力があります。サンベルト諸国では、2050 年までにコストが 30~40 ドル/MWh と半分以下に削減される可能性があります。風力発電に依存する国(英国など)のコストはより高くなりますが、将来的には現在のレベルと同等になる可能性があります。

*脱炭素化の「最後の 1 マイル」は、特に、需給の季節変動に対応するために超長期のバランス調整が必要な国々において、最もコストがかかるでしょう。国が炭素強度を非常に低い水準(例:1kWhあたり50g未満)に達すると、急速な最終段階の脱炭素化よりも電気化が重要になります。

世界全体の電力需要の最大30%は、需要側柔軟性を通じて時間シフト可能です。これには動的価格設定の開発とスマート管理技術の利用が必要です。

*送電網のコストはkWhあたり安定的に維持可能です。2050年までに世界の送電網の総延長は2倍以上になり、約150~200万kmに達する見込みです。年間送電網投資は2024年の$370億から、2030年代に$870億のピークに達する可能性があります。ただし、革新的な送電網技術の利用により、2050年までに送電網拡張コストの約35%(欧州では$1.3兆ドル相当1)を回避できる可能性があります。

*低コストで変動性の高い再生可能エネルギー発電システムを実現するには、戦略的なビジョンと計画が不可欠です。これには、すべての技術を公平な競争環境下に置くための市場改革、革新的な技術を活用した送電網の近代化、サプライチェーン開発戦略、および顧客の参画が含まれます。

「クリーンな電力は気候変動対策に不可欠であり、経済発展を推進する最もコスト効果の高い手段です。各国は、再生可能エネルギー、送電網、柔軟性への投資を通じて、未来に適応した強靭な経済を築くことができます。実際、最近の国際司法裁判所(ICJ)の助言的意見書によると、これは各国の義務です。低コストでクリーンな電力は、人々、産業、企業が求めるものです。各国は現在それを提供しなければならず、この報告書はそれが可能であることを示しています」とGlobal Optimism、グローバル・オプティミズムの創設パートナーであるChristiana Figueresは述べていますクリスティアナ・フィゲレス氏は述べました。

政策立案者、電力業界、金融機関は協力して以下の点を確保すべきです:

*高風力/太陽光発電システムの適切な計画策定により、計画承認を迅速化し、展開のボトルネックを最小化すること。

*発電と送電網の拡張に追従する需要の電化により、消費者のkWh当たりのコスト上昇を回避すること。

*重要な技術への投資を促進するため、電力市場改革を加速する。

*人材とサプライチェーンのボトルネックを解消し、大規模な展開を可能にする。

「再生可能エネルギーはグローバルなエネルギー転換の核心であり、クリーンで信頼性が高く、手頃な価格の電力を提供します。風力、太陽光、水力、地熱、蓄電、現代的な送電網は、電力システムを変革し、成長、投資、エネルギー安全保障の新たな機会を開拓しています。

この勢いを維持するためには、グリッドの拡大、市場改革、投資と並行して導入を推進する必要があります。これらを組み合わせることで、雇用と経済的進歩を支える競争力があり、回復力のあるシステムが構築されます。政府が主導し、民間セクターが支援することで、再生可能エネルギーはクリーンで安全かつ公正なエネルギーの未来を実現します」と、Global Renewables Allianceグローバル・リニューアブルズ・アライアンスのCEO、Bruce Douglasブルース・ダグラス氏は述べました。

ETCは、国境を越える接続線と長距離送電がエネルギー転換を加速する役割に焦点を当てた補足報告書「Connecting the World: Long-Distance Transmission as a Key Enabler of a Zero-Carbon Economy」を公表しました。

追加の引用

Ausgrid、Iberdrola、Mission Possible Partnership、Octopus Energy、Schneider Electric、SSE、Ember、Transition Zeroによる追加の引用は、こちらでご覧いただけます。

ETCについて:

「Power Systems Transformation: Delivering Competitive, Resilient Electricity in High-Renewable Systems」は、産業、金融機関、市民社会からなるETCのメンバーとの協力により作成されました。エネルギー移行委員会(ETC)は、2050年までにネットゼロ排出を達成することを目指す、エネルギー分野のリーダーからなるグローバルな連合体です。この報告書はETCの共同見解を反映していますが、メンバーがすべての結論や提言に同意していることを意味するものではありません。

レポートをダウンロード:https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/2c7zCx1NEIJk7ZBURtviy-NBy?domain=energy-transitions.org/

ETCに関する詳細情報については、以下をご覧ください:https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/tGWbCyXOGhNZ8YJHAuOixP1Je?domain=energy-transitions.org

1BNEF(2024年)、新エネルギー展望(New Energy Outlook)。

(日本語リリース:クライアント提供)

