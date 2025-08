Chery GroupがFortune Global 500に再ランクイン：LEPASがジャカルタ・オートショーでデビュー、初の海外注文を獲得

蕪湖(中国)、2025年7月31日 /PRNewswire/ -- LEPASが、インドネシアのジャカルタ国際自動車ショー(Jakarta International Auto Show、GIIAS)でデビューを飾り、洗練されたライフ・ランウェイ・ショーを披露するとともに、L8の海外初受注を獲得しました。



Chery Group rejoins Fortune Global 500; LEPAS debuts at Jakarta Auto Show with first overseas orders



このほど、LEPASはGIIASで海外デビューを飾り、その主力製品マトリックスであるL8、L6、L4を正式に発表しました。ターゲットは、ファッションに敏感なユーザ層です。「洗練された旅(exquisite travel)」を核に、LEPASは業界のレベルを「機能的に満足できるもの」から「生活の美学に応えるもの」へと進化させています。

今回のショーでは、LEPASはブランド体験において引き続き「レオパード美学(Leopard Aesthetics)」を打ち出しました。ライフスタイル美学とランウェイスタイルの空間を融合したブース・デザインは、没入型の環境を演出し、自動車が生活の延長であるというブランド哲学を表現しました。LEPASは、「デザイン + テクノロジー + サービス」を軸にグローバルに事業を展開し、地域を越えた閉ループ型の「エレガントなドライブ体験」を提供します。

最新エネルギー・モデルであるL8は、LEPASの「レオパード美学(Leopard Aesthetics)」を体現した車です。流線型のシルエットに、高い認識度を誇るライト・グループと細部までこだわった職人技が融合し、「エレガンスは力」というLEPASの理念を反映しています。スカイラインをモチーフにしたレイアウトと自然な質感を取り入れたコクピットは、快適性とインテリジェンスに重点を置き、グローバルな都市エリートの品質ニーズに応えます。L8は今後、世界中のユーザの多様なニーズに応え、Chery Groupのスーパー・ハイブリッド・システム(CSH)を採用する可能性があります。

Chery GroupはLEPASの急速なグローバル展開を支援しています。スマートな電気自動車の時代において、Cheryは新エネルギーとインテリジェンス分野で成長を遂げてきました。「1モデルを量産しながら、次の1モデルを開発し、さらにその次の1モデルを先行研究する(mass-produce one, develop one, pre-research one)」という研究開発の戦略に基づき、Cheryは先見性のある戦略を構築し、先駆者優位性を確立し、全工程にわたる技術革新を推進してきました。これにより、独自性のある製品を提供しています。2025年7月までに、Cheryの累計輸出台数は500万台を超え、中国ブランドの乗用車の輸出で長年首位を維持しています。さらに、Cheryは今年、2025 Fortune Global 500にランクインしました。昨年から順位を152位上げた結果です。

Cheryのグローバル化戦略の中核を担うLEPASは、グループのグローバルな研究開発、製造、サプライ・チェーン、販売のネットワークに深く組み込まれています。世界中のChery研究開発センターを活用し、LEPASはフルリンク型の開発能力を有し、品質と迅速なユーザ対応を保証しています。

LEPASの世界デビューは単なる展示会を超え、「洗練された旅(exquisite travel)」というブランド・コンセプトの最初の実践ともなりました。ショーケースにはインドネシアの政府関係者、メディア、主要ディーラーが参加し、Miss Universe Indonesiaとのスポンサーシップも発表されました。今、LEPASはまさに世界の注目を浴びつつあります。

