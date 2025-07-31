人気ゲーム実況グループ「カラフルピーチ」の2025年夏のアニメイトコラボグッズが発売決定！
■「カラフルピーチ」新商品情報 発売元：ムービック
【商品名】アクリルスタンドキーホルダー（11種）
【価格】770円（税込）
【商品名】下敷き（11種）
【価格】440円（税込）
【商品名】ボイスキーホルダー（11種）
【価格】2,420円（税込）
【商品名】ころっとアクリルフィギュア（11種）
【価格】770円（税込）
【商品名】ラバーストラップ（11種）
【価格】880円（税込）
【商品名】前髪クリップ（11種）
【価格】990円（税込）
【商品名】スタンドバッグハンガー（11種）
【価格】2,090円（税込）
【商品名】千社札風ステッカーコレクション（全11種）
【価格】各330円（税込）
【商品名】缶バッジコレクション（全11種）
【価格】各440円（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品の発売、仕様につきましては、初版の事情により変更・延期・中止になる場合がございます。ご了承ください。
■販売概要
【発売日】
2025年8月16日（土）予定
【販売先】
全国のアニメイト（https://www.animate.co.jp/shop/）
アニメイト通販（https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/colorful-peach_0728goods/cd/3739/）
ムービック通販（https://www.movic.jp/shop/r/r100619_hy/）
■権利表記：(C)︎ UUUM
■カラフルピーチ：
https://www.youtube.com/@colorful_peach
https://colorful-peach.com/
https://uuum.jp/creator/colorful_peach
■ムービック：https://www.movic.jp/shop/
【株式会社ムービック 会社概要】
ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。