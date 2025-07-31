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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000006710.000016756.html
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https://news.biglobe.ne.jp/economy/1105/prt_241105_8492432944.html
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https://news.denfaminicogamer.jp/news/241217r