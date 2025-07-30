DXDAY「DX戦略WEEK」｜8/26・8/28開催（申込無料）

株式会社三菱総合研究所

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三菱総合研究所は、無料オンラインイベント「DX戦略WEEK」を開催します。

本イベントでは、DX戦略に関して、具体的な取り組みを当社の支援事例や顧客対談を通じて紐解きます。

各講演では、デジタル技術を最大限活用できる全体最適な業務変革や、それを実現するためのDX人材育成、システムやデータのアーキテクチャなどをテーマに、取り組みの要点をお伝えします。

講演のご紹介

【１】現場カイゼン活動で進む個別最適を組みなおす全社ビジネスプロセスマネジメント改革

講演者｜株式会社三菱総合研究所 DXコンサルティング本部長 中西祥介

【２】DX研修やったけれど…。受講者が現場に帰ってから活きるための打ち手

講演者｜株式会社三菱総合研究所 経営マネジメントコンサルティンググループ グループリーダー 宮崎 要

【３】「今」求められるシステムリデザインの在り方とは？～全社ビジネスプロセスマネジメントの実装に向けて～

講演者｜株式会社三菱総合研究所 製造・サプライチェーン変革グループ グループリーダー 田中理史

【４】【顧客対談】建設業界でDXを加速させる秘訣とは？～新菱冷熱工業のDX実践論～

講演者｜新菱冷熱工業株式会社 デジタルトランスフォーメーション推進本部 副本部長 兼 デジタル推進企画部長 齋藤佳洋 氏

三菱総研ＤＣＳ株式会社 執行役員 産業・公共部門副部門長（株式会社三菱総合研究所より兼務出向） 保本徳一

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開催概要

タイムテーブル

- 開催日時：2025年8月26日（火）13:00～13:45（予定）2025年8月28日（木）13:00～13:45（予定）- 会場 ：オンライン開催- 参加費 ：無料- 主催 ：株式会社三菱総合研究所- 共催 ：三菱総研ＤＣＳ株式会社

詳細はイベント特設ページをご覧ください

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本件に関するお問い合わせ先

株式会社三菱総合研究所 MRI DXDAY運営事務局

E-mail：dxday2025@ml.mri.co.jp