第一生命ホールディングス株式会社(代表取締役社長 グループCEO:菊田 徹也、以下「当社」)は、「第一生命グループ 人的資本レポート2025」を発行しましたので、お知らせします。

昨年度から発行している本レポートは、当社グループが2030年度に目指す姿である「グローバルトップティアに伍する保険グループ」、「日本の保険業界の未来を先導する存在」の実現に向けた人財面での取組みを網羅的・体系的に紹介するものです。本レポートを通じて、ステークホルダーの皆さまに、グループ人財戦略の推進を通じた持続的な企業価値向上への取組みをより深くご理解頂くことを目的としています。

今年度のレポートでは、各施策の背景や狙い、これまでの進捗と将来の展望についてより詳細に記載することで、「変革と挑戦」を支える人財戦略を分かりやすくお伝えすることに注力しました。また、当社グループの企業風土や、様々なバックグラウンドをもつ社員が生き生きと働く様子をお伝えするために、本レポートでは初の試みとなる社員座談会を実施しました。

当社グループでは、今後も経営戦略と連動した人財戦略を推進し、持続的な企業価値向上に資する経営基盤の構築を目指していきます。

■「人的資本レポート2025」はこちらの URL からご覧いただけます。

https://www.dai-ichi-life-hd.com/hr_strategy/hcreport/index.html

レポートの主な内容

- 2030年度に目指す姿の実現に向けた人財戦略- グループCEOメッセージ- グループCHROメッセージ- 人財戦略におけるテーマ別KPI- キャリア採用者座談会- 人財戦略の6つの柱(人財獲得・人財育成、主体的なキャリア形成支援、人事制度・報酬制度、適財適所の人財配置、風土・Well-being、グループHRガバナンス)に基づく個々の施策- データ集

所在地 :東京都千代田区有楽町1-13-1 第一生命日比谷ファースト

設立 :1902年9月15日

代表者 :菊田 徹也

URL :https://www.dai-ichi-life-hd.com/index.html

Purpose(グループの社会における存在意義):

共に歩み、未来をひらく 多様な幸せと希望に満ちた世界へ

Partnering with you to build a brighter and more secure future