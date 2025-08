マウザー、TE Connectivityの「Global High Service Distributor of the Year Award」を11年連続で受賞

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入(New Product Introduction: NPI)の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)(マウザー・エレクトロニクス 本社:米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー)は、コネクティビティおよびセンサ分野の世界的リーダーであるTE Connectivity(https://www.mouser.jp/manufacturer/te-connectivity/)(本社:スイス シャフハウゼン、以下TE)より、通算11回目となる「Global High Service Distributor of the Year Award(グローバル高品質サービス・ディストリビュータ・オブ・ザ・イヤー賞)」を受賞いたしました。本賞は、マウザーが2024年に達成した売上成長や市場シェアの拡大、顧客基盤の拡大、事業計画の実行力などが高く評価された結果として贈られたものです。

TEのグローバルチャネルセールス担当バイスプレジデント、Sean Miller氏は次のように述べています。

「マウザーチームがこの賞を再び受賞されたことを、心よりお祝い申し上げます。マウザーは常に私たちのニーズに細やかに対応し、新製品をいち早く市場に届けることにも尽力しており、そのプロフェッショナリズムは私たちのビジネスの成長に大きく貢献しています。同社とのパートナーシップを誇りに思うとともに、この重要な賞を贈ることができ、大変嬉しく思います」

マウザーの製品担当シニア・バイスプレジデントを務めるKristin Schuetterは、次のように述べています。

「大切なパートナーであるTEから、名誉ある賞をいただけたことを大変光栄に思います。世界中のお客様が、設計においてTEの製品を頼りにしています。私たちはTEとの強固なビジネス関係を大切にしており、今後も長きにわたり共に成功を積み重ねていけることを楽しみにしています」

マウザーはこれまでに、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2019年、2020年、2021年、2022年、そして2023年にもTEより「Global High Service Distributor of the Year Award」を受賞しています。さらに2018年には、APAC(アジア太平洋地域)、日本、EMEA(欧州・中東・アフリカ)における「Customer Expansion Awards(顧客拡大賞)」、およびアプリケーション・ツーリング事業部門とデータ&デバイス事業部門に対して「Americas Distributor of the Year Awards(アメリカ地域ディストリビューター・オブ・ザ・イヤー賞)」を受賞しました。

マウザーはTEの60万点を超える製品を正規に取り扱っており、そのうち7万5,000点以上が即日出荷可能です。エンジニアや購買担当者が製品をスムーズに市場投入できるよう、マウザーはTEの幅広い製品と先端技術を取り揃えています。



最新のTE製品について詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

https://www.mouser.jp/manufacturer/te-connectivity/



マウザーの最新ニュースや新製品情報については、以下をご覧ください。

https://www.mouser.jp/newsroom/

マウザー・エレクトロニクスについて

マウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に注力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト Mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しています。世界28カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービススタッフを配置しています。

また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル(東京ドームの約2倍)におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223の国と地域の65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://www.mouser.jp をご覧ください。



TE Connectivity

TE Connectivityは、安全性、持続可能性、生産性、そしてつながりを重視した未来を創造する、産業技術の世界的リーダー企業です。最も過酷な環境で実証された幅広いコネクティビティおよびセンサは、輸送、産業用アプリケーション、医療技術、エネルギー、データ通信、家庭などのあらゆる分野において発展をもたらしています。9,000人以上のエンジニアを含む85,000人以上の従業員を有し、約130カ国の顧客と共に事業を展開するTE Connectivityは「EVERY CONNECTION COUNTS」を掲げ、すべての「つながり」を大切にしています。



