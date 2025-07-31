HIMEHINA『V』500万回再生を突破！期間限定で記念グッズを販売！

株式会社Brave group

株式会社LaRa（本社：東京都港区、読み：ララ、株式会社Brave group100％子会社、以下「Studio LaRa」）は、バーチャルアーティスト「HIMEHINA」の楽曲『V』のMVが500万回再生を突破したことを記念し、本作をテーマにした「『V』MV記念アクリルスタンド」の受注販売を開始いたしました。また、HIMEHINA FAN MEETING Vol.1『バブリン総会』の開催についてもあわせてお知らせいたします。

■楽曲『V』について

販売ページ :https://himehina.jp/store/v-mv-acrylicstand[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=7oE8YnXumMk ]

『V』は、「Virtual Blah Blah」をテーマに、理想の自分を創り上げ、仮想世界で愛を求める姿を描いた楽曲です。夢と現実、愛と虚構、その境界線を鮮烈なサウンドと映像で表現しています。

MVには、「ホロライブ」「あおぎり高校」「ぶいすぽっ！」をはじめ、総勢40名を超える人気VTuberが登場。グループや事務所の垣根を越えたエンディングのダンスシーンは、SNSでも大きな話題を呼びました。

2025年6月13日の公開からわずか5日間で100万回再生を突破し、YouTubeの音楽カテゴリで急上昇入り。現在、再生回数は500万回を突破し、YouTube Shortsでは “踊ってみた” などのUGC動画が2,000本以上投稿されるなど、楽曲を中心とするコミュニティが活発に盛り上がっています。

『V』

アーティスト：HIMEHINA

作詞：Gohgo

作曲：Soma Genda & pw.a & Gohgo

編曲：pw.a

Iは引き割かれVとなった

Vは持て囃され怪物となった

二股に割かれた身

心だけが底を繋ぎ止める

本当の私と幽像の私

互いを嫌い互いを求め

いつかまたIへと戻る

I am a V. I'm a V. I'm a 泡々よ

各種配信サービス一覧 :https://himehina.lnk.to/V..

『V』MV記念アクリルスタンド

価格：1,760円（税込）

期間：受付中 ～ 2025年8月31日(日) 23:59まで

発送：2025年10月下旬より順次

■HIMEHINA FAN MEETING Vol.1『バブリン総会』概要

販売ページ :https://himehina.jp/store/v-mv-acrylicstand

タイトル：HIMEHINA FAN MEETING Vol.1『バブリン総会』

開催：2025年8月30日(土)

会場：TFT ホール 1000

住所：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目4－10 TFTビル西館2F

チケット：［昼の部 / 夜の部］各種6,800円（税込）

出演：HIMEHINA（田中ヒメ、鈴木ヒナ）

企画 / 制作：Studio LaRa / LIFE

運営：DISK GARAGE（お問い合わせ：https://info.diskgarage.com/）

＜タイムスケジュール＞

［昼の部］OPEN 13:00 / START 13:45

［2on1撮影会］OPEN 15:15 / START 15:45

［夜の部］OPEN 18:45 / START 19:30

▼ 昼の部・夜の部

ファンクラブ会員限定でチケットを先着販売中です。予定枚数に達し次第終了となりますので、ご希望の方はお早めにお買い求めくださいませ。

販売ページ :https://himehina.jp/pages/bubblin_general_meeting

▼ 2on1撮影会

最新アルバム『Bubblin』の発売記念に、田中ヒメ・鈴木ヒナとの「HIMEHINA 2on1 撮影会 ～夏の終わりの両手にヒメヒナ～」を実施します。対象商品に封入された「撮影会応募券」のシリアル番号を用いて、2025年7月31日(木) 23:59までにご応募ください。

応募ページ :https://himehina.jp/pages/4th-album-bubblin

＜グッズ＞

HIMEHINA公式YouTubeチャンネルの企画動画のサムネイルを使用した、個性豊かな缶バッジ（全15種）がランダムで1つ当たる会場限定くじ「ヒメヒナ！バブミくじ」や定番商品の「ニンライトスーパーII」、「7周年記念LIVE ジュエル型リングライト（全10種）」などをご用意しています。また、4thアルバム『Bubblin』初回限定盤の中から一部の形態を販売予定です。

物販エリアはチケットをお持ちでない方もご入場いただけます。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

※「ヒメヒナ！バブミくじ」は、お一人様1会計につき上限10回までです

■「HIMEHINA（ヒメヒナ）」プロフィール

感情を叫ぶようなハイトーンな歌声を持つ田中ヒメと、優しい歌声でヒメとの美しいハーモニーを奏でる鈴木ヒナのバーチャルユニット「HIMEHINA」。

バーチャルアーティストとして歌やダンスといった音楽活動を中心に、ゲーム実況やバラエティ動画など幅広いコンテンツをYouTubeに投稿している。

中でも高クオリティなMVとLIVEパフォーマンスに定評があり、YouTubeチャンネル登録者数は100万人を超え、動画の総再生回数は5億回を突破している。

2025年7月には4thアルバム『Bubblin』をリリース。MV公開からわずか5日間で100万回再生を記録した『V』をはじめ、『愛包ダンスホール』『LADY CRAZY』『キスキツネ』など未発表楽曲を含む全17トラックを収録している。

＜4thアルバム『Bubblin』概要＞

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=9Nv72ioXrxs ]

2025年7月2日にリリースした本アルバムは、発売週にmoraハイレゾ アルバムランキングで1位を獲得し、表題曲『バブリン』がテレビ朝日系全国放送「musicるTV」のオープニングテーマに起用されるなど、リリース後も注目を集め続けている。

特設サイト :https://himehina.jp/pages/4th-album-bubblin

＜HIMEHINA LIVE 2025『LIFETIME is BUBBLIN』概要＞

2025年11月22日(土)・23日(日)の2日間、パシフィコ横浜にて開催。ファンクラブ会員および最新アルバム『Bubblin』に同封の「CD購入者限定 W 最速チケット先行抽選応募券」をお持ちの方を対象に、チケットの先行抽選を8月3日(日)23:59まで受付中。

特設サイト :https://himehina.jp/pages/lifetime_is_bubblin

＜公式リンク＞

・HIMEHINA YouTube：https://www.youtube.com/c/HimeHina/

・HIMEHINA TikTok：https://www.tiktok.com/@himehina.80/

・HIMEHINA Instagram：https://www.instagram.com/himehina_official/

・田中ヒメ X：https://x.com/HimeTanaka_HH/

・鈴木ヒナ X：https://x.com/HinaSuzuki_HH/

・HIMEHINA HP：https://himehina.jp/

・HIMEHINA オリジナルMV一覧：https://www.youtube.com/playlist?list=PL1tX8zAv8bPk85chzXCyh6CgEyqFAdxwV

＜コピーライト＞

(C)LaRa

■採用情報

Brave groupおよびStudio LaRaでは、事業拡大に伴い、積極的な採用活動を行っています。

募集中の職種は、下記ページからご確認ください。

・Brave group採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/recruit-information

・Studio LaRa求人情報一覧：https://hrmos.co/pages/bravegroup/jobs?category=1925486292118413312

■会社概要

株式会社LaRa

有志の創作集団「田中工務店」を原形とし、Creative至上主義を掲げた、その遺伝子をそのままに設立された創作スタジオです。バーチャルアーティストの活動運営やMusicVideoなどの作品制作、AR融合型のライブ興行など、やりたい事を気の赴くがままに創造をしています。

・Studio LaRa 公式サイト：https://www.lara.inc/

・Studio LaRa 公式X：https://x.com/LaRa_km10/

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：46.8億円（資本剰余金含む）

・代表取締役：野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company