事業ビジョン「Designing Mobility Culture」／ ブランドプロミス「NEVER THE SAME」を発表

アルパインマーケティング株式会社

カーエレクトロニクス製品をはじめとしたモビリティプロダクツの開発・製造・販売を行うアルパインマーケティング株式会社(東京都大田区、酒井 龍哉社長)は、新たな事業ビジョンおよびブランドプロミスを発表。同時に新事業ビジョン/ブランドプロミスをもとに楽しいお出かけの世界観を伝えるYouTubeチャンネル「NEVER THE SAME JAMS」を開設。7月31日(木)より第一弾の動画配信をスタートいたします。

<新たな事業ビジョンとブランドプロミス>

■事業ビジョン/ブランドプロミス 策定の背景

新型コロナウイルス感染拡大以降、私たちの生活スタイルや価値観は大きく変化し、なかでも「お出かけ」に対する意識は大きく様変わりしました。

出かけなくても便利に暮らせるようになる一方、「どこへ行けばいいのか 分からない」、「お出かけそのものが特別に感じられない」といった声が増えています。さらに、こうしたお出かけの減少は、人との接点や外部からの刺激を減らし、孤独感や孤立感の増大、メンタルヘルスへの影響など、社会課題としても顕在化しつつあります。

こうした時代だからこそ、アルパインはあらためて「お出かけの楽しさ」を提案したいと考え、新たな事業ビジョン「Designing Mobility Culture」を策定しました。同時に「NEVER THE SAME」をブランドプロミスとして発信。人とは違う自分らしさを求めるお客様の期待に応えていきます。

■事業ビジョン:Designing Mobility Culture

― 私たちは、楽しい「お出かけ」をデザインする会社です -

「Designing Mobility Culture」は、“おでかけ”を中心とした生活スタイルや価値観の変化を受けて策定した、新たな事業ビジョンです。以下、三つの事業を中心に、その領域拡大に取り組んでまいります(具体内容は事例となります)。

●モビリティプロダクツ事業:クールな乗り物をデザインする

・カーエレクトロニクス/カーライフ製品

・カスタマイズカー/ボディキット など

●ソリューション事業 :快適なモビリティ(移動)サービスを提供する

・公共ライドシェア

・自車位置トラッカー(保険/車両運行支援) など

●デスティネーション事業 :ワクワクする目的地を想像する

・レンタカー事業

・目的地プロデュース など

■ブランドプロミス:NEVER THE SAME

また、今後の事業を展開するにあたり、お客様に対するメッセージとして、新たなブランドプロミス「NEVER THE SAME」を発信してまいります。

「NEVER THE SAME」に込めた思いは次のとおりです。

●人とは違う自分らしさの実現をサポートすること

●これまでにない体験や驚きを提供すること

●流行に迎合しないスピリットを持ち続けること

今後、アルパインが提供する製品、サービスは、このブランドプロミスから創りだされてゆきます。

アルパインは、カーナビゲーション/ディスプレイオーディオやデジタルミラー、サウンドなどのカーエレクトロニクス製品から発展した「楽しいお出かけをデザイン」するブランドとして、お客様のこれまでにない体験や驚き、自分らしさの実現に向けた商品/サービスのご提案を行ってまいります。

<YouTubeチャンネル:NEVER THE SAME JAMS>

<チャンネルのご紹介> https://www.youtube.com/@neverthesamejams(https://www.youtube.com/@neverthesamejams)

NEVER THE SAME JAMSへようこそ!

若手アーティストたちが、日本各地の知られざるロケーションで即興ジャムセッション。

毎回異なるアーティストが、異なる場所で、唯一無二の音を奏でます。

他とはちょっと違う“お出かけ体験”、一緒に楽しみませんか?

毎月末、新しいセッションをお届けします。

■NEVER THE SAME JAMS:これまでにない「お出かけ×音楽体験」

7月31日(木)より配信をスタートするYouTubeチャンネルには、ブランドプロミスの体現を目指して「NEVER THE SAME JAMS」と名づけました。「これまでにない、人とは違うお出かけや音楽の楽しみ方(=NEVER THE SAME)」と、「自由なスタイルで音楽を楽しむ(=JAMS)」という想いを込めています。知らない場所を訪れ、音楽に出会うことで新しいお出かけのライフスタイルを提案します。

NEVER THE SAME JAMSでは、“身近だけれど知らなかった場所”を旅し、そこで気軽に音楽を楽しむ体験を通じて、新たなお出かけの価値や魅力を発信してまいります。ライブハウスやコンサートホールに行かなくても、旅先やちょっとしたお出かけ先で音楽を楽しめる。そんな新しいスタイルが外へ出るきっかけになることを願って、この番組をお届けします。

■人とは違うこだわりの音楽性を持ったアーティストを応援

登場するのは、独自の世界とこだわりの音楽性を持ったアーティストの皆さんです。

7月31日(木)に第一弾として公開されるのは、Blue Vintage(https://bluevintage.jp/)さん。「そこに海が見える音楽を奏でるユニット」(公式SNSより)による、お出かけ先でのリラックスしたジャムセッションをお楽しみください。

Blue VintageさんBlue Vintage - 渚のハニー / NEVER THE SAME Jams #01

https://www.youtube.com/watch?v=6Jn6IWcr_hA(https://www.youtube.com/watch?v=6Jn6IWcr_hA)

アルパインは「NEVER THE SAME JAMS」を通じて、独自の世界とこだわりの音楽性を持ったアーティストの皆さんを応援してまいります。

今後、どのようなアーティストが登場するのか、NEVER THE SAME JAMSにご期待ください。

★NEVER THE SAME JAMS★

https://www.youtube.com/@neverthesamejams(https://www.youtube.com/@neverthesamejams)