2025年6月度ストリーミング認定～あいみょん「今夜このまま」がトリプル・プラチナ認定！
一般社団法人日本レコード協会
レコード協会は、2025年6月度ストリーミング認定作品を公表いたしました。
・トリプル・プラチナ認定作品
あいみょん「今夜このまま」
・ダブル・プラチナ認定作品
Official髭男dism「Laughter」
Da-iCE「I wonder」
MAN WITH A MISSION × milet「絆ノ奇跡」
・プラチナ認定作品
https://prtimes.jp/a/?f=d10908-614-5e2541e870302b50b6160473bd39d333.pdf
レコード協会は、2025年6月度ストリーミング認定作品を公表いたしました。
▶ストリーミング認定 作品一覧 https://www.riaj.or.jp/data/st/
・トリプル・プラチナ認定作品
あいみょん「今夜このまま」
・ダブル・プラチナ認定作品
Official髭男dism「Laughter」
Da-iCE「I wonder」
MAN WITH A MISSION × milet「絆ノ奇跡」
・プラチナ認定作品
aiko「相思相愛」
絢香「三日月」
絢香「にじいろ」
宇多田 ヒカル「Can You Keep A Secret?」
宇多田 ヒカル「花束を君に」
aespa「Drama」
aespa「Supernova」
GReeeeN「遥か」
サカナクション「怪獣」
DA PUMP「U.S.A.」
とた「紡ぐ」
西野 カナ「会いたくて 会いたくて」
Vaundy「風神」
back number「冬と春」
平井 大「Romeo+Juliet -Love goes on-」
藤井 風「帰ろう」
Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」
millennium parade × Belle「U」
その他、6月度は32作品（邦楽27作品、洋楽5作品)がゴールド認定となりました。
詳細は以下URLおよび添付資料をご覧ください。
https://prtimes.jp/a/?f=d10908-614-5e2541e870302b50b6160473bd39d333.pdf
▼日本レコード協会 ストリーミング認定
https://www.riaj.or.jp/data/st/
＜認定基準（最低累計ストリーム数）＞
ゴールド：5千万回
プラチナ：1億回
ダブル・プラチナ：2億回
トリプル・プラチナ：3億回
ダイヤモンド：5億回
ダブル・ダイヤモンド：10憶回