2025年6月度ストリーミング認定～あいみょん「今夜このまま」がトリプル・プラチナ認定！

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一般社団法人日本レコード協会

レコード協会は、2025年6月度ストリーミング認定作品を公表いたしました。
▶ストリーミング認定 作品一覧 https://www.riaj.or.jp/data/st/


・トリプル・プラチナ認定作品







あいみょん「今夜このまま」






・ダブル・プラチナ認定作品






Official髭男dism「Laughter」






Da-iCE「I wonder」






MAN WITH A MISSION × milet「絆ノ奇跡」






・プラチナ認定作品






aiko「相思相愛」


絢香「三日月」


絢香「にじいろ」


宇多田 ヒカル「Can You Keep A Secret?」


宇多田 ヒカル「花束を君に」


aespa「Drama」


aespa「Supernova」


GReeeeN「遥か」


サカナクション「怪獣」


DA PUMP「U.S.A.」


とた「紡ぐ」


西野 カナ「会いたくて 会いたくて」


Vaundy「風神」


back number「冬と春」


平井 大「Romeo+Juliet -Love goes on-」


藤井 風「帰ろう」


Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」


millennium parade × Belle「U」


その他、6月度は32作品（邦楽27作品、洋楽5作品)がゴールド認定となりました。


詳細は以下URLおよび添付資料をご覧ください。


https://prtimes.jp/a/?f=d10908-614-5e2541e870302b50b6160473bd39d333.pdf

▼日本レコード協会 ストリーミング認定


https://www.riaj.or.jp/data/st/



＜認定基準（最低累計ストリーム数）＞


ゴールド：5千万回


プラチナ：1億回


ダブル・プラチナ：2億回


トリプル・プラチナ：3億回


ダイヤモンド：5億回


ダブル・ダイヤモンド：10憶回