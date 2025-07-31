7月31日（木）発売「週刊少年チャンピオン」35号の表紙＆巻頭グラビアは、日向坂46 五期生の坂井新奈ちゃん(ハート) 両面BIGポスターが付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も！
株式会社秋田書店（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二）は、発行している週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』（編集長：松山英生）7月31日（木）発売の35号にて、表紙&巻頭グラビアに日向坂46の坂井新奈さんが登場することをお知らせいたします。また、両面BIGポスター付録＆限定QUOカード200名プレゼント企画も実施いたします。
日向坂46の五期生オーディションで「週刊少年チャンピオンメディア賞」を受賞した坂井新奈ちゃんが週チャン初登場＆人生初ソロ表紙!!制服で初々しい笑顔を見せる姿から、特技のルービックキューブやサッカーのシュートブロックを披露する姿、白いワンピースでクールな表情を見せる姿まで……。日向坂46のメンバーとして迎える“初めての夏”を楽しむいろんな新奈ちゃんが楽しめます!!
両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も！
【坂井新奈さんコメント】
「はじめまして！こんなに素敵な機会をいただけたことに感謝の気持ちでいっぱいです。制服も、私のサイリウムカラーの白のワンピースも、夏らしく爽やかで可愛かったです！いろんな新奈を見ていただけたら嬉しいです!!」
【商品概要】
●掲載誌：「週刊少年チャンピオン」35号
●発売日：7月31日（木曜日）
特別定価：400円（10％税込）
全国の書店、コンビニエンスストアにて
●出版社：秋田書店
週刊少年チャンピオン公式 :
https://www.akitashoten.co.jp/w-champion
株式会社 秋田書店
代表者：代表取締役社長 山口徳二
所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号
文京グリーンコートセンターオフィス18F
創立：1948年8月10日
事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど
社員数：約160名
https://www.akitashoten.co.jp/