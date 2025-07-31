『niko and ...』コラボレーションアイテム8月29日(金)より販売開始！
タワーレコード株式会社では、株式会社アダストリアが展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...（ニコアンド）」とのコラボレーションアイテムを8月29日（金）よりタワーレコード限定店舗とタワーレコード オンラインにて販売開始いたします。
「niko and ...」は、ブランドが掲げる “uni9ue senses”（衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL）の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。
タワーレコードのコーポレート・ボイス「NO MUSIC, NO LIFE.」"音楽があることで気持ちや生活が豊かになる"という想いを込めて、 ファッションと暮らしの中に音楽のエッセンスを落とし込みました。ONとOFF、どちらのシーンもイメージしながら、日常に寄り添うユニークなアイテムラインアップに仕上げています。
■発売日：8月29日（金）※生産の都合上、発売日が変更となる場合がございます。
■特設サイト：https://tower.jp/nikoandtower
■取扱店舗：渋谷店/新宿店/アリオ亀有店/イオンレイクタウン店/ららぽーとTOKYO-BAY店/ららぽーと磐田店/大高店/なんばパークス店/梅田NU茶屋町店/福岡パルコ店/タワーレコード オンライン
※店舗により展開アイテムやコンテンツが異なる場合がございます。
■商品ラインナップ（価格はすべて税込み）
【雑貨アイテム】
・キーホルダー価格：880円
・缶バッジ価格：396円
・ハンカチタオル価格：1,100円
・カセットテープポーチ価格：1,430円
・ポーチ付きエコバッグ価格：2,420円
・ナップサック価格：2,420円
・お箸価格：660円
・マグカップ価格：1,870円
・ビールジョッキ価格：1,650円
・カレー皿価格：2,200円
・ラーメン鉢価格：2,640円
・エプロン価格：3,960円
・レジカゴ価格：1,760円
・トイレットペーパーカバー価格：2,970円
・トイレマット価格：2,420円
【アパレルアイテム】
・ロンT オフホワイト/ブラック/ライトグレー/イエロー（M/Lサイズ）価格：6,000円
・スウェットプルオーバー ブラウン/イエロー（M/Lサイズ）価格：7,000円
・ロゴCAP イエロー/ブルー価格：4,500円
・トートBAG チャコール/ナチュラル/ベージュ/イエロー/ブルー価格：1,430円
■「niko and ...」について
「niko and ...」 は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20～30代の男女に向けて事業展開しています。
全国146店舗展開（2025年6月末時点、WEBストアを含む）
＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ) ＞ https://www.dot-st.com/nikoand/
＜公式ブランドサイト＞ https://www.nikoand.jp/
＜Instagram＞ https://www.instagram.com/nikoand_official/