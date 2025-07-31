捨てる神も八百万。拾う神も、八百万。panpanya最新刊『つくもごみ』7月31日発売!!
『つくもごみ』書影
表題作はじめ「動物の分際」「索漠」「行掛り」、デビュー10周年の「「楽園」春のpanpanyaまつり」で展開したデビュー当時の作品の10年後のアレンジメント「カニに誘われて２」「わかった思い出」「パインアップルをご存知ない」「decoy'23春」さらにpanpanyaワールドならではの動物たちと人間との交差する日常を描いた作品群など17篇を収録。日記と解題も併収。
ISBNコード：9784592712602／シリーズ名：書籍扱い楽園コミックス／定価：1430円（本体1300円＋税10%）／発売日：2025.7.31
panpanyaの白泉社好評既刊
『蟹に誘われて』書影
『枕魚』書影
『動物たち』書影
『二匹目の金魚』書影
『蟹に誘われて』
ISBNコード：9784592710684／定価：1100円（本体1000円＋税10%）／発売日：2014.4.25
https://www.hakusensha.co.jp/comicslist/47010/
『枕魚』
ISBNコード：9784592710844／定価：1100円（本体1000円＋税10%）／発売日：2015.4.27
https://www.hakusensha.co.jp/comicslist/47042/
『動物たち』
ISBNコード：9784592711094／定価：1078円（本体980円＋税10%）／発売日：2016.11.30
https://www.hakusensha.co.jp/comicslist/48600/
『二匹目の金魚』
ISBNコード：9784592711292／定価：1078円（本体980円＋税10%）／発売日：2018.1.31
https://www.hakusensha.co.jp/comicslist/50846/
『グヤバノ・ホリデー』書影
『おむすびの転がる町』書影
『魚社会』書影
『模型の町』書影
『グヤバノ・ホリデー』
ISBNコード：9784592711469／定価：1078円（本体980円＋税10%）／発売日：2019.1.31
https://www.hakusensha.co.jp/comicslist/53457/
『おむすびの転がる町』
ISBNコード：9784592711650／定価：1078円（本体980円＋税10%）／発売日：2020.3.31
https://www.hakusensha.co.jp/comicslist/56772/
『魚社会』
ISBNコード：9784592711889／定価：1078円（本体980円＋税10%）／発売日：2021.7.30
https://www.hakusensha.co.jp/comicslist/60656/
『模型の町』
ISBNコード：9784592712107／定価：1078円（本体980円＋税10%）／発売日：2022.9.30
https://www.hakusensha.co.jp/comicslist/64228/
『商店街のあゆみ』書影
『商店街のあゆみ』
ISBNコード：9784592712312／定価：1320円（本体1200円＋税10%）／発売日：2023.11.30
https://www.hakusensha.co.jp/comicslist/68848/