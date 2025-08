「niko and ...」が、音楽専門店「タワーレコード」とのコラボレーションアイテムを 8 月 1 日（金）より先行予約販売

株式会社アダストリア

株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」は、音楽専門店「タワーレコード」のコラボレーションアイテムを2025年8月1日(金)より「niko and ...」の公式WEBストア and ST(アンドエスティ)にて先行予約販売をいたします。本発売は2025年8月29日(金)を予定しており、公式WEBストア and STと限定店舗にて展開します。

「niko and ...」は、ブランドが掲げる “uni9ue senses”(衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL)の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。

今回のコラボレーションでは、タワーレコードのコーポレート・ボイス「NO MUSIC, NO LIFE.」"音楽があることで気持ちや生活が豊かになる"という想いを込めて、 ファッションと暮らしの中に音楽のエッセンスを落とし込みました。ONとOFF、どちらのシーンもイメージしながら、日常に寄り添うユニークなアイテムラインアップに仕上げています。

■コラボレーション概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2721_1_13b2a45fabd366db148e1c7e56a5402e.jpg?v=202508010455 ]

■商品詳細(一部商品抜粋)

商品名:TOWER RECORDS × niko and ... ロンT

価格:6,001円(税込)

カラー展開:オフ・ライトグレー・ブラック・イエロー

サイズ:M・Lサイズ

商品名:TOWER RECORDS × niko and ... スウェットプルオーバー

価格:7,000円(税込)

カラー展開:ライトグレー・ブラウン・イエロー

サイズ:M・Lサイズ

商品名:TOWER RECORDS × niko and ... スウェットパンツ

価格:7,501円(税込)

カラー展開:ライトグレー・ブラウン

サイズ:フリーサイズ

商品名:TOWER RECORDS × niko and ... トートBAG

価格:1,430円(税込)

カラー展開:チャコール・ナチュラル・ベージュ・イエロー・ブルー

サイズ:フリーサイズ

商品名:TOWER RECORDS × niko and ... トラベルバッグ

価格:2,970円(税込み)

カラー展開:イエロー

サイズ:フリーサイズ

商品名:TOWER RECORDS × niko and ... トイレマット

価格:2,420円(税込み)

カラー展開:イエロー

サイズ:フリーサイズ

商品名:TOWER RECORDS × niko and ... ナップサック

価格:2,420円(税込み)

カラー展開:イエロー

サイズ:フリーサイズ

商品名:TOWER RECORDS × niko and ... カレー皿

価格:2,200円(税込み)

カラー展開:イエロー

サイズ:フリーサイズ

■「タワーレコード」について

タワーレコード株式会社は、音楽や映像、書籍などの多様なエンタテインメントコンテンツを取り扱い、全国に約70店舗を展開する音楽専門店。渋谷店を旗艦店舗としながら、オンラインストアやコラボカフェ、アーティストマネジメントなど、多彩な取り組みを展開しています。

<公式サイト> https://tower.jp/

■「niko and ...」について

「niko and ...」 は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。 全国146店舗展開(2025年6月末時点、WEBストアを含む)。

<公式WEBストア and ST(アンドエスティ) > https://www.dot-st.com/nikoand/

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/nikoand_official/

■アダストリアグループについて

「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール&メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などをグループに持つマルチカンパニーです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/adastria_official/