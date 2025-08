ドラマ『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』に出演の島崎遥香、ISSEIなどがセレクトしたプレイリストを公開

AWA株式会社(C)『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』製作委員会

AWA株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:冨樫晃己)が運営する、サブスクリプション型(定額制)音楽ストリーミングサービス「AWA(アワ)」は、ドラマ『もしも世界にレンアイがなかったら』に出演の島崎遥香やISSEIが楽曲をセレクトしたプレイリストを公開いたしました。さらに、エンディング主題歌やオープニング主題歌などを収録したプレイリストも公開。

今回公開されたプレイリストは、“恋愛することが普通じゃない”という独自の世界観が描かれたドラマ『もしも世界にレンアイがなかったら』の放送を記念して作成されたもので、“「レンアイ」がない世界で聴きたいラブソング”をテーマに、主演の島崎遥香をはじめ、共演のISSEIやキャスト陣、今和紀監督、原作者のヤチナツ、脚本を手掛ける児玉雨子、主題歌を手掛けるアーティストがセレクトした楽曲が収録されています。さらに、各話ごとに異なるアーティストのオリジナル書き下ろしエンディング主題歌やオープニング主題歌、劇中音楽を収録したドラマ関連楽曲プレイリストも公開。『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』オリジナル・サウンドトラックもAWAにて独占配信中。ぜひ、ドラマの世界観に浸れるプレイリストとドラマを合わせてお楽しみください。

■「レンアイ」がない世界で聴きたいラブソング

※カッコ内は選曲者

01. 恋音と雨空 / AAA(島崎遥香)

02. ピタカゲ / G-DRAGON(ISSEI)

03. 銀色暗号 / KinKi Kids(監督:今和紀)

04. 愛妻家の朝食 / 椎名林檎(原作:ヤチナツ)

05. BADモード / 宇多田ヒカル(脚本:児玉雨子)

06. 初恋 / 宇多田ヒカル(渋谷謙人)

07. 恋人ごっこ / マカロニえんぴつ(山谷花純)

08. image / Da-iCE(花田優里音)

09. 君がいないから / 安全地帯(中山優馬)

10. Porter Robinson & Madeon / Shelter(THE SIX LIE Vo. Arata:オープニング主題歌アーティスト)

11. 女の子は泣かない / 片平里菜(Ran:第1話エンディング主題歌アーティスト)

12. this is me trying / Taylor Swift(Caity:第2話エンディング主題歌アーティスト)

13. embrace / BUMP OF CHICKEN(リアクション ザ ブッタ:第3話エンディング主題歌アーティスト)

14. 月の逆襲 / クリープハイプ(夜々:第4話エンディング主題歌アーティスト)

15. Emma / レイラ(chef's:第5話エンディング主題歌アーティスト)

16. しあわせのランプ / 玉置浩二(shallm:第6話エンディング主題歌アーティスト)

17. 幸せ / back number(奥崎海斗:配信オリジナルストーリー・エンディング主題歌アーティスト)

▼プレイリストURL

https://s.awa.fm/playlist/specific.thumb.moshiren.select20250731

■『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』使用楽曲プレイリスト(7/31時点)

※第2話以降は、配信日に追加されていきます。

01. タイムカプセル feat. KIMIKA / THE SIX LIE

02. なんでもない人 / Ran

03. もしも世界に「レンアイ」がなかったら(メイン・テーマ)

04. 乙葉の世界

05. 人と違うということ

06. Coi-Cafe

07. 心の距離

08. 誰かを好きになるということ

09. それぞれの風景

10. 浮かぶ

11. 恋が残したもの

12. 自由な心

▼プレイリストURL

https://s.awa.fm/playlist/specific.thumb.moshiren.music20250731

■ドラマ『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』

21年に恋愛ウェブメディアAM(アム)で連載されると、“恋愛することが普通じゃない”という独自の世界観で描かれる物語が共感を集め話題を呼んだコミック「もしも世界に「レンアイ」がなかったら」の待望のドラマ化。恋愛がない世界で特定の人を好きになる「レンアイ」を自覚し、葛藤する主人公・乙葉を演じるのは島崎遥香。同じく“レンアイ”でありながら、乙葉とは違い恋愛感情を隠しながら生きるハレをISSEIが演じる。原作はドラマ化でも話題となった『真・女性に風俗って必要ですか?』(ドラマタイトル『ジョフウ ~女性に××××って必要ですか?~』)など、仕事、恋愛、結婚、悩みの尽きないアラサー女性の心情を赤裸々に描くタッチで知られる作家・ヤチナツ。監督は「ファーストペンギン!」「となりのナースエイド」など話題作の演出を数多く手掛ける、今和紀。脚本を努めるのはアンジュルムやモーニング娘。、私立恵比寿中学、FRUITS ZIPPERなど、さまざまなアイドルグループや、数々のテレビアニメ作品の作詞を手掛け、小説家としても2023年「##NAME##」で第169回芥川龍之介賞候補となるなど、注目の小説家・作詞家児玉雨子が初脚本を担当、花田麻衣子らも共同脚本として名を連ねている。また本作はCBCテレビで7月から新設となるドラマ枠「ドラマトリップ」(毎週木曜深夜)で放送され、地上波放送後にはTVerでも視聴可能となる。

製作:API/CBCテレビ

製作著作:『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』製作委員会

脚本:児玉雨子 花田麻衣子 今和紀

演出:今和紀

キャスト:島崎遥香 ISSEI 渋谷謙人 福田沙紀 山谷花純 片山萌美 花田優里音 / 中山優馬

原作:『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』 ヤチナツ/DPNブックス(コミックなにとぞ)

[公式サイト]https://hicbc.com/tv/moshiren/

[公式 X]@cbc_dramatrip

[公式 Instagram]@cbc_dramatrip

[公式 TikTok]@cbc_dramatrip

