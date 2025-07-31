台湾Areca Technology社製RAIDカード「ARC-1689-8N」の取り扱いを開始

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、台湾Areca社製RAIDカード「ARC-1689-8N」の取り扱いを開始いたします。

「ARC-1689-8N」は、PCI Express 5.0に対応し、最大8基のM.2 NVMe SSDを搭載可能なRAIDカードです。ビデオ編集、3Dレンダリング、科学技術計算など要求の厳しいワークロードに対応した超高速ストレージ環境を構築することができます。

◆製品特徴

最大8基のM.2 NVMe SSDを搭載可能

1枚のカードに最大8基のM.2 NVMe SSDを搭載可能。PCI Express 5.0の高速バスに対応し、これまでにない超高速ストレージ環境を構築できます。要求の厳しいビデオ編集、3Dレンダリング、科学技術計算などのワークロードに最適なソリューションです。

Broadcom製 高性能PCI Expressスイッチチップを搭載

Broadcom社の高性能PCI Expressスイッチチップ「PEX89048」を搭載。PCI Express 5.0 x16の広帯域を最大限に活用し、接続された各M.2 NVMe SSDにPCI Express 5.0 x4の高速レーンを提供。合計で最大帯域幅64GB/sの驚異的なパフォーマンスを発揮します。

ブラウザベースの直感的な管理画面

ウェブブラウザ経由でアクセスできる管理画面により、RAIDアレイの構築、監視、管理を直感的に行うことができます。各SSDのステータスや温度監視、イベントログの出力など、システムの安定稼働を支える豊富な機能を提供し、万一の際のトラブルシューティングもスムーズです。

◆製品概要

メーカー： Areca

製品名： ARC-1689-8N

型番： ARC-1689-8N

JANコード： 4537694372251

アスクコード： IO3352

発売時期： 2025年 7月

※ 価格や納期については弊社までお問い合わせください。

製品詳細はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/areca/raid-card/arc-1689.html

＜Areca Technology社 概要＞

Areca Technologyは、台湾の著名な技術研究所に所属していたエンジニアグループによって、1999年に設立されました。エンジニアチームはファームウェア/BIOS・アプリケーション・デバイスドライバ・ASICに至るまで、20年以上の開発実績があり、世界初のPCI-Express RAID6コントローラを開発いたしました。高いデータスループットと可用性を実現し、DAS、NAS、およびSAN等の全てのストレージ市場のための製品を提供しています。

URL：https://www.areca.com.tw/

＜株式会社アスク 概要＞

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), AJA Video Systems, ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

＜本ニュースリリースに関するお問い合せ先＞

株式会社アスク 担当：大竹 諭

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

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