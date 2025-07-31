アベマアニメ夏の特別企画！8月は“毎週200作品超！アニメ大無料祭”開催決定！
新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2025年8月1日（金）より、「8月は“毎週200作品超！アニメ大無料祭”」と題した、人気アニメ200作品以上を毎週無料放送・配信する、夏の特別企画を開催いたします。
本企画では、『光が死んだ夏』などの夏の新作から、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』などの2025年上半期の新作まで、今年の新作アニメ60作品以上を無料一挙放送。また、『劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』などの劇場版・OVA作品をはじめ、『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』などの続編が決定している話題作、さらに「ABEMA」初となる『ピンポン THE ANIMATION』『超獣機神ダンクーガ』などの全話無料一挙放送も決定。なお放送後は1週間無料配信。今年の話題作から劇場版アニメ、王道作品まで、毎週200作品以上を無料でお届けいたします。
今後も続々と無料作品を追加予定。見逃せない注目作品盛りだくさんでお届けする「ABEMA」アニメチャンネルの夏に、ぜひご期待ください。
■アベマアニメ夏の特別企画！「8月は“毎週200作品超！アニメ大無料祭”」概要
１.新作夏アニメ20作品以上無料振り返り一挙放送
▼『光が死んだ夏』#1～5無料一挙放送 ほか
(C)モクモクれん／KADOKAWA・「光が死んだ夏」製作委員会
＜放送日時＆番組URL＞
放送日時：2025年8月9日（土）夜6時30分～
放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/CwaKt1Qwq4bhkb
２.2025年上半期新作アニメ40作品以上全話無料一挙放送
▼『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』全話無料一挙放送 ほか
(C)創通・サンライズ
＜放送日時＆番組URL＞
放送日時：2025年8月15日（金）夜8時～
放送チャンネル：深夜アニメチャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/late-night-anime/slots/CwaKsQUjks3G7y
３.劇場版・OVA20作品ノンストップ無料一挙放送
▼『劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』 ほか
(C)ANOHANA PROJECT
＜放送日時＆番組URL＞
放送日：2025年8月10日（日）夜11時～
放送チャンネル：アニメSPECIAL2チャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/anime-special-2/slots/CYmMbcabRn5JUF
４.続編決定の話題作を多数全話無料一挙放送
▼続編（第3期）決定！『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』第1期全話+番外編 無料一挙放送 ほか
(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生」製作委員会
＜放送日時＆番組URL＞
放送日時：2025年8月11日（月・祝）夜8時～
放送チャンネル：異世界・ファンタジーアニメ3チャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/isekai-anime-3/slots/CSFN6jaKKRRggo
５.「ABEMA」初無料作品も続々！
▼『超獣機神ダンクーガ』全話無料一挙放送
(C)PRODUCTION REED 1985
＜放送日時＆番組URL＞
放送日時：2025年8月1日（金）朝9時30分～
放送チャンネル：アニメSPECIALチャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/CwaKomViB47vJK
▼『ピンポン THE ANIMATION』全話無料一挙放送 ほか
(C)松本大洋・小学館／アニメ「ピンポン」製作委員会
＜放送日時＆番組URL＞
放送日時：2025年8月14日（木）午後4時～
放送チャンネル：アニメSPECIALチャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/CwaKrV5QkH9U2T
※放送後1週間、全て無料でお楽しみいただけます。
■「ABEMA」について
「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。
また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。
さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。
（※）2024年10月時点、自社調べ