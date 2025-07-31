8月1日付 当社組織改正およびライン長人事
東洋エンジニアリング株式会社
[表: https://prtimes.jp/data/corp/107878/table/183_1_51627c83181316725cbd439b1727f883.jpg?v=202508010425 ]
https://prtimes.jp/a/?f=d107878-183-bc53594a553f9f6f9b7b8c95dfc23bc4.pdf
2025年8月1日付けにて、下記の通り組織改正および人事異動を行いますのでお知らせいたします。
発令日 2025年8月1日
[表: https://prtimes.jp/data/corp/107878/table/183_1_51627c83181316725cbd439b1727f883.jpg?v=202508010425 ]
＜組織改編の概要＞
１.営業統括本部配下の事業運営統括管理室を廃止し、その機能は以下２.、３.にそれぞれ移管する。
２.営業統括本部配下に営業統括室を設置する。
３.プロジェクト統括本部プロジェクト本部配下にプロジェクト統括室を設置する。
４.グローバルでのデジタル関連機能再編を目指し、「デジタル統合本部」、「DXoT推進部」、「DXエンジニアリング部」を統合し、デジタル本部を設置する。
添付資料にも同様の内容を記載しております。
https://prtimes.jp/a/?f=d107878-183-bc53594a553f9f6f9b7b8c95dfc23bc4.pdf