ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」の引受けについて（有限会社アイビー産業）

株式会社中国銀行

当行では、私募債発行を通じ、地域社会に貢献する企業を応援しております。７月３１日（木）に、有限会社アイビー産業の『ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」※』の引受けと財務代理人を務めることとなり、その手数料の一部を美作市へ同社と当行の連名にて寄附いたします。

※『ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」』

ＳＤＧｓに関連した地域社会への貢献を目的として、私募債発行企業からいただく手数料の一部で備品などを購入し、私募債発行企業が指定するＳＤＧｓに関連する先へ当行と発行企業の連名にて寄贈する私募債。

【発行企業および私募債の概要】- 銘 柄 名 ：有限会社アイビー産業 第４回無担保社債（当行保証付および適格機関投資家限定）- 所 在 地 ：岡山県美作市三倉田５７５番地- 代 表 者 ：小林 秀樹- 業 種 ：建設業（管工事）、一般廃棄物収集運搬業- 売 上 高 ：３５１百万円（令和６年７月期）- 発 行 額 ：５０百万円- 発 行 日 ：令和７年７月３１日（木）- 発行期間 ：５年- 返済方法 ：満期一括償還- 資金使途 ：運転資金- 寄 附 先 ：美作市- コメント ： 当社は生活に欠かすことのできない水と空気の環境整備事業を通じて、より快適な暮らしとクリーンな環境づくりに貢献し、社会に信頼される企業を目指しています。ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」を通じて、本社が位置し一般廃棄物収集運搬許可業者になっている美作市へ寄附をおこない、地域社会との共創に引続き取組んでまいります。