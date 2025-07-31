People Trees合同会社がベトナム SEIKO IDEAS株式会社と協業を開始、日本とベトナムをつなぐ人事支援を強化

People Trees 合同会社

企業の人と組織の可能性を最大化するパートナーとして、人事領域の支援を行う People Trees合同会社（大阪市北区、設立2019年）は、ベトナム社会主義共和国の人材開発・コンサルティング会社 SEIKO IDEAS株式会社（ベトナム・ハノイ、設立2006年）と協業を開始したことをお知らせします。

今回の協業により、People Trees合同会社は 日本企業の現地法人などベトナムに拠点を置く企業向けに、ベトナム語での研修や人材開発支援を提供することが可能 となります。また、日本国内におけるベトナム人社員への研修やコミュニケーション支援などにも対応し、日越間の人と組織の架け橋となることを目指します。

People Trees合同会社はこれまで、日本国内で人事制度設計・人材育成・組織開発グローバル展開支援などのサービスを提供し、多様な企業の持続的な成長を支えてきました。SEIKO IDEAS株式会社は、ベトナムでの日本語教育、ビジネススキル研修、通訳翻訳、マーケット調査などを通じて、現地企業や日系企業の成長を後押ししてきた実績を持っています。

両社は、「人と組織をつなぎ、活力を引き出す」という共通の想いを軸に、企業ごとの課題にあわせたハンズオン（実践的）な人材・組織発開発支援を展開してまいります。特に、ベトナム現地のリーダー育成や組織力向上に焦点を当てた支援を強化し、企業の現場に伴走していく予定です。

左から、People Trees合同会社 コーポレートマネジャー 樋口麻里子、People Trees合同会社 Co-CEO 中谷真紀子、People Trees合同会社 Co-CEO 東野敦、SEIKO IDEAS株式会社 代表取締役社長 ファン ティ ヴァン ゴック氏、SEIKO Japanese Center 校長 ファン ティ ミィン氏、SEIKO IDEAS株式会社 日本駐在事務所 所長補佐 杉園ひとみ氏

■協業のポイント

- ベトナムの日系企業向けに研修やワークショップをベトナム語でご提供（リーダーシップ開発、コミュニケーション力強化、人事領域の強化等）- 日本国内のベトナム人材向け研修・コミュニケーション支援を強化

■経営陣コメント

People Trees合同会社 Co-CEO 東野敦・Co-CEO中谷真紀子

日系企業の現地法人において、駐在員の育成及び、持続的な企業成長を支えるリーダー層や現地社員の育成、組織力の強化に伴走していく上で、SEIKO IDEAS株式会社との協業によりベトナム語と現地文化に即したプログラムの提供が可能となりました。また、日本においては、アジア各国出身の社員の増加により多様なチームを活力あるものにするニーズが高まっていると感じています。2社の経験と知見を活かして、日越に関わる企業成長に伴走して参ります。



SEIKO IDEAS株式会社 代表取締役社長 PHAM THI VAN NGOC（ファン ティ ヴァン ゴック）

SEIKO IDEAS 株式会社は2006年の設立以来、日系企業を含む外国企業向けの人材育成サービスや、市場調査・マーケティングサポート、投資アドバイザーなどを提供し、顧客の立場に立つという意識の下、強いチームワークにより多岐にわたる分野・領域において、高度で価値のある案件を成し遂げてきました。こうした強みにさらに磨きをかけ、People Trees合同会社との協業により、ベトナムにおける日系企業をはじめ、日越にかかる企業へ先進性あふれる高品質な人材育成、組織力の強化などを展開できるようなり、お客様やパートナーの成功を共に歩んで参ります。

■今後の展開予定

People Trees合同会社とSEIKO IDEAS株式会社は、日越両国の企業が抱える人と組織の課題に寄り添いながら、文化・言語・実務への理解をベースとした支援を届けてまいります。今後も現場に根ざした実践的な支援を通じて、ベトナムの人材育成と組織力向上、日本企業の海外展開支援に貢献してまいります。

■会社概要

People Trees合同会社

本社：大阪市北区

設立：2019年6月

代表：Co-CEO 東野 敦、Co-CEO 中谷 真紀子

事業内容：人事制度設計／人材開発／組織開発／採用支援／企業研修

公式サイト：https://peopletrees.co.jp

本社：ベトナム・ハノイ

設立：2006年5月

代表：取締役社長 PHAM THI VAN NGOC

事業内容：人材育成／コンサルティング／マーケティング／翻訳・通訳／新規事業

公式サイト：https://seiko-ideas.com/