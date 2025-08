池尻大橋と三軒茶屋の間、三宿通り沿いに美味しさと芸術性を追求したクリエイティブな食の体験ができるレストラン、「CREATERNA（クレアテルナ）」がオープン。

CREATERNA

既存のジャンルに当てはまらない、枠に捉われない料理で人に幸せを感じてもらいたい、自身が会得した食の知識や経験を活かして社会に貢献したい、オーナーシェフ須羽 恒之によるそのような想いからCREATERNA(クレアテルナ)というレストランを去る2025年7月12日に開業させて頂きました。

□Creo + Aeternus

CREATERNAはラテン語のCreo(創造)とAeternus(永遠)を掛け合わせた造語。料理を永遠に創造し続けていくという意思の表れです。個性溢れる料理から、美味しさのみならず、創造、洗練、芸術を感じて頂けます。

□オーナーシェフ 須羽 恒之 プロフィール

都内のフレンチレストランで西洋料理の基礎を学び、三度に渡りヨーロッパに渡り研鑽を積む。The World's Best 50 Restaurantsにて1位を獲得したDisfrutar、El Celler de Can Rocaを含めたフランス、北欧、スペインのそれぞれの国のミシュラン三つ星レストランで修業し、都内のミシュランの星を冠するグランメゾンにて料理長を務め、CREATERNAを開業。

研鑽を積んだレストラン(順不同)

Le Petit Nice(フランス)

L’Amphitryon(フランス)

Michel Sarran(フランス)

Maaemo(ノルウェー)

AOC (デンマーク)

Kadeau (デンマーク)

Disfrutar(スペイン)

Enigma(スペイン)

El Celler de Can Roca(スペイン)

TAPAS MOLECULAR BAR

ENEKO Tokyo

INUA

BEIGE ALAIN DUCASSE TOKYO

Le Petit Nice(フランス、マルセイユ ミシュラン三つ星)Maaemo(ノルウェー、オスロ ミシュラン三つ星)Disfrutar(スペイン、バルセロナ ミシュラン三つ星&The World's Best 50 Restaurants 2024 世界一位)El Celler de Can Roca(スペイン、ジローナ ミシュラン三つ星&The World's Best 50 Restaurants 過去二回世界一位)

オーナーシェフの須羽は若かりし頃はフランス料理を志していましたが、修業を続けていくうちに少しずつフランス以外の国の西洋料理にも興味を持ち始め、幅広く技術を習得する為に様々な業態の飲食店で経験を積みました。フランス料理、イタリア料理、スペイン料理、ペストリー、ベーカリー、チョコレートなど、伝統的なものから現代的なものまでそれぞれ専門的に学び、多種多様な技術を習得。一つのジャンルを突き詰めていく事が多いシェフという職業の中でも異色なキャリアです。

□料理

CREATERNAで提供される料理は自由で創造的です。美味しさだけは譲ることなく、美しく、芸術的で、次はどのような料理が提供されるだろうとわくわくするような高揚感もお楽しみ頂けます。

料理内容は食材の入荷、季節の移り変わりにより日々少しずつ変わっていきます。創作した料理は基本的にそのシーズンのみ提供。今日提供した料理は、食材の入荷によっては翌日異なるスタイルで提供する、もしくは提供できないかもしれません。その時そのタイミングでしかお楽しみ頂けない、そんな一期一会のような儚さも感じて頂けたらと思います。

□その他の活動

CREATERNAというレストランの活動だけでなく、シェフ須羽 恒之の食に関する知識や経験を活かし、飲食店のコンサルタント、料理講習会の講師など、幅広い活動を行って参ります。また食を通じて微力ながらもより良い社会作りに尽力させて頂きたいと考えており、社会的弱者や困難な状況に置かれている方々の手助けになれるような活動も計画しています。

□店舗情報

CREATERNA(クレアテルナ)

・HP

https://createrna.jp/

・Instagram

https://www.instagram.com/restaurant_createrna/

・ご予約はこちらから

https://res-reserve.com/ja/restaurants/147888-5ccd73f9

〒154-0001

東京都世田谷区池尻1-11-10 サンヴィレッジ32 地下1階 BF2

TEL 03-6820-6970

席数 18席(テーブル10席、カウンター8席)、貸切可、全席禁煙

営業時間

ランチ 12:00~14:30

ディナー 18:00~22:30

不定休