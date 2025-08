スタジオソータ、越境EC対応を開始！【WorldShopping BIZ】導入で、海外からも人気アイテムが購入可能に！

株式会社SO-TA

玩具メーカーのスタジオソータ(本社:東京都渋谷区、代表:安藤こうじ)は、

越境ECサービス【WorldShopping BIZ】を導入し、海外サービスをスタートいたします。

オンラインストアはこちら :https://store.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=studiosotastore

日本国内で多くのファンにご愛顧いただいている「スタジオソータ」の商品が、このたび海外からも簡単にご注文いただけるようになりました。越境ECサービス【WorldShopping BIZ】を導入し、世界中どこにいても、スタジオソータのアイテムをお楽しみいただけます。

海外ユーザーにも簡単・スムーズなお買い物体験を

【WorldShopping BIZ】は、海外から日本のECサイトへのアクセス時に、自動的に専用のカートが表示されるシステムです。海外からスタジオソータオンラインショップへアクセスいただくと

自動的に【WorldShopping BIZ】のカート画面が出現いたします。

Add Cartをクリックし、【WorldShopping BIZ】上でご購入手続きを行うことで購入が可能です。

言語・決済・国際配送といった障壁を取り除き、グローバルなお客様にも快適なショッピング体験を提供いたします。

限定特典付きアイテムも!公式ストア予約販売スタート

※日本からのアクセスではこの画面は表示されません

さらに、スタジオソータ公式ストアでのご予約で限定特典がついてくる商品も販売中!

ここでしか手に入らない限定カラーとなりますので、お見逃しなく!

※一部販売対象外商品がございます。あらかじめご了承ください。

スタジオソータの商品を世界中の皆さまに、お届けできることを楽しみにしています。

Good news for overseas fans!

We have introduced WorldShopping service who will purchase on behalf of you and deliver it to your doorstep.

With support available in multiple languages, feel free to visit our website and enjoy unlimited shopping in SO-TA!

海外粉丝的好消息!

您可以在官网直接购买STUDIO SO-TA的商品。

我们开始使用WorldShopping家的服务,代替您购买商品并且送货上门。

支持多国语言,欢迎访问我们的官网,享受没有限制的STUDIO SO-TA购物。

スタジオソータ

手の平に収まるアートを、感動を届ける。

・X(Twitter):https://x.com/SOTA170317(https://x.com/SOTA170317/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=X)

・Instagram:https://www.instagram.com/sota170318/(https://www.instagram.com/sota170318/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=Instagram)

・YouTube:https://www.youtube.com/@studio_so-ta(https://www.youtube.com/@studio_so-ta/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=YouTube)

・公式通販サイト:https://store.so-ta.com/(https://store.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=studiosotastore)

【会社概要】

社名:株式会社SO-TA/ソータ

本社所在地:〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町7-3-301

HP : https://www.so-ta.com/(https://www.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=HP)