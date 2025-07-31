民間版の世界銀行を目指す五常・アンド・カンパニー、インパクトレポート（2025年7月）を発行
五常・アンド・カンパニー株式会社
- 五常の事業展開国は前年の5カ国から14カ国へと拡大し、2025年3月末時点のグループおよび主な投資先の総顧客数は340万人となりました（前年比42%増）。
- 展開国の広がりに伴い、顧客の属性にも変化が見られました。2025年3月時点で、女性が73％、農村部居住者が67％を占めており、前年より若干減少しています。
- 今期はアフリカおよびジョージアに参入しました。南・東南アジア、中央アジア・コーカサス、サブサハラ・アフリカの各地域におけるマイクロファイナンスの多様な現状を、現地の視点や顧客の声を通じて紹介しています。
- 成長を支えるため、組織基盤の強化にも取り組みました。2025年1月にはB Corp(TM)認証を取得し、社会的・環境的な取り組みへのコミットメントを改めて示しました。また、これまでの現場での学びをもとに、顧客インパクト・フレームワークを刷新しました。
- 本レポートでは、顧客、社員、経営陣の声も掲載し、私たちの価値観や活動、インパクトの全体像を多角的に伝えています。
日付: 8月25日（月）
参加登録：こちら(https://gojo.zoom.us/webinar/register/6817536780903/WN_D7NmH1DTR7OkSomKjp45aA)
- Cheriel Neo (Head of Impact)
- 田中 はる奈 (Head of Corporate Planning & PMI)
- Marco Giancotti (System & Knowledge Team Lead)
- 松村 葉子 (Legal & Compliance Manager)
- Mamadou Cisse (Baobab Senegal, Country Manager)
- Shoira Sodiqova (Bank Arvand, Chairperson)
- Arya Murali (Gojo, Impact Lead)
- 田中 はる奈 (Gojo, Head of Corporate Planning & PMI)
五常・アンド・カンパニー株式会社（代表執行役CEO：慎泰俊、本社：東京都渋谷区、以下、「五常」）は、インパクトレポート（2025年7月）(https://gojo.co/wp-content/uploads/2025/07/Gojo_Impact-Report-2025-July_JP.pdf)を発行しました。
インパクトレポートは、五常の活動の成果と創出したインパクトをステークホルダーに伝えることを目的として発行しています。本レポートではグローバル展開に焦点を当て「世界中に金融包摂を届ける」という五常のミッションの進捗を共有します。
インパクトレポート（2025年7月）の主なハイライト：
- 五常の事業展開国は前年の5カ国から14カ国へと拡大し、2025年3月末時点のグループおよび主な投資先の総顧客数は340万人となりました（前年比42%増）。
- 展開国の広がりに伴い、顧客の属性にも変化が見られました。2025年3月時点で、女性が73％、農村部居住者が67％を占めており、前年より若干減少しています。
- 今期はアフリカおよびジョージアに参入しました。南・東南アジア、中央アジア・コーカサス、サブサハラ・アフリカの各地域におけるマイクロファイナンスの多様な現状を、現地の視点や顧客の声を通じて紹介しています。
- 成長を支えるため、組織基盤の強化にも取り組みました。2025年1月にはB Corp(TM)認証を取得し、社会的・環境的な取り組みへのコミットメントを改めて示しました。また、これまでの現場での学びをもとに、顧客インパクト・フレームワークを刷新しました。
- 本レポートでは、顧客、社員、経営陣の声も掲載し、私たちの価値観や活動、インパクトの全体像を多角的に伝えています。
インパクトレポート・ウェビナーのご案内
インパクトレポートについて詳しく紹介するウェビナーを、8月25日（日本語）および9月2日（英語）に開催いたします。本レポートのハイライトを中心に、各地域における事業の様子や、新たに策定した顧客インパクト・フレームワークについて紹介します。皆さまのご参加をお待ちしております。
【日本語ウェビナー】
日付: 8月25日（月）
時間: 12:00-13:00（日本時間）
参加登録：こちら(https://gojo.zoom.us/webinar/register/6817536780903/WN_D7NmH1DTR7OkSomKjp45aA)
パネリスト:
- Cheriel Neo (Head of Impact)
- 田中 はる奈 (Head of Corporate Planning & PMI)
- Marco Giancotti (System & Knowledge Team Lead)
- 松村 葉子 (Legal & Compliance Manager)
【英語ウェビナー】
日付: 9月2日（火）
時間: 18:00-19:00 JST / 11:00-12:00 CEST
参加登録：こちら(https://gojo.zoom.us/webinar/register/8717536804034/WN_NFAGZwRQStO4a_wjKOlUGA)
パネリスト:
- Mamadou Cisse (Baobab Senegal, Country Manager)
- Shoira Sodiqova (Bank Arvand, Chairperson)
- Arya Murali (Gojo, Impact Lead)
- 田中 はる奈 (Gojo, Head of Corporate Planning & PMI)