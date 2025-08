物語に浸る、心に残る──3つの名作アドベンチャーが1つにNintendo Switch向け『Akupara Narrative Pack』、2025年10月16日リリース決定！

SOFTSOURCE PTE LTD

Akupara Gamesとのパートナーシップにより、Soft Sourceは『Akupara Narrative Pack(アクパラ・ナラティブ・パック)』パッケージ版を2025年10月16日に日本国内の各ストアで発売いたします!

『Akupara Narrative Pack』には、物語重視の名作3タイトルを収録しています。



収録タイトルは『Mutazione(ムタツィオーネ)』『Etherborn(イーサーボーン)』『Behind the Frame(ビハインド・ザ・フレーム)』の3本です。

『Akupara Narrative Pack』について

Mutazione(ムタツィオーネ)



自然豊かな突然変異の町“ムタツィオーネ”で、小さな町の噂話と不思議な現象が交錯する物語。

15歳の少女カイは、病気の祖父ノンノの看病のため、この謎めいた町を訪れます。



魔法のような庭園を探索し、新たな友人や町に隠された過去と出会う中で、カイは思いもよらない運命に巻き込まれていきます。



夢に現れる謎の鳥のような影、そして祖父ノンノが抱える秘密。



壊滅的な隕石を乗り越えた町で、果たして“日常のドラマ”は乗り越えられるのか――。

Etherborn(イーサーボーン)



重力を操る構造物を探索しながら進む、環境型パズル・プラットフォーマー。



言葉を持たない存在として目覚めたあなたは、身体を持たない声に導かれ、自分という存在の意味を探し始めます。



重力の常識が通用しない幻想世界で、謎を解きながら進んでいく哲学的な旅があなたを待っています。

Behind the Frame(ビハインド・ザ・フレーム)



ある若き画家が、ギャラリーに出展する最後の一枚を完成させようとする中で描かれる、人生・芸術・偶然が交差する感動的なストーリー。



絵を描いたり、パズルを解いたりしながら、鮮やかで美しい手描きの世界をのんびりと旅することができます。



心落ち着く音楽と、詩的な雰囲気が特徴の、誰でも自分のペースで楽しめるアートアドベンチャーです。

ゲームリリース情報

タイトル名:『Akupara Narrative Pack(アクパラ・ナラティブ・パック)』

対応機種:Nintendo Switch(パッケージ版)

発売日:2025年10月16日

ジャンル:ナラティブ・アドベンチャー(物語体験型アドベンチャー)

希望小売価格:税込 4,950円

Akupara Games(アクパラ・ゲームズ)について

Akupara Gamesは、アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスに拠点を置くインディーゲームのパブリッシャーです。開発現場で培った豊富な経験と知識をもとに、開発者に寄り添ったパーソナライズされたサポート体制を提供。プレイヤーが「次にハマる体験」を探している時、そこにピッタリのゲームを届けることを目指しています。彼らのビジョンは、魅力的なストーリーをカタチにし、次なるゲームの名作を世に送り出すこと。

詳細は公式サイトをご覧ください: AkuparaGames.com(https://www.akuparagames.com/)

Soft Source Publishingについて

Soft Source Pte Ltd(https://www.softsourcepublishing.com/)はシンガポールに拠点を置くパブリッシャーで、国際的なゲーム開発者やパブリッシャーからアジア向けにプレミアムなローカライズコンテンツを提供することに注力しています。最近では、『Sorry We’re Closed』や『Universe For Sale』、そして『DreadOut Remastered Collection』や『Everdream Valley』など、さまざまなゲームを発売・リリースしています。

