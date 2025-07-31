成果を出す！戦略から実行まで 展示会／EXPOマーケ
株式会社シャノン
詳細・お申し込みはこちら :
https://logo-labo.com/collabo/expo-marketing?co2508=sh
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- タイトル：成果を出す！戦略から実行まで 展示会／EXPOマーケ
- 開催日時：2025年 8月22日(金) 13:00 - 15:00 （12:50入室開始）
- 開催方法：オンライン配信
- 対象者 ：企業の経営層、マーケティング部門・営業部門の責任者および担当者
- 参加費 ：無料
- 主催者 ：株式会社ロゴラボ
- 申込URL：https://logo-labo.com/collabo/expo-marketing?co2508=sh
詳細・お申し込みはこちら :
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- 社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）
- 証券コード ：3976（東証グロース）
- 代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史
- 所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F
- 事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート
- URL ：https://www.shanon.co.jp/
■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先
株式会社シャノン マーケティング部
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■ウェビナー概要
過去、コロナ禍で大きく減少したリアルイベントへの人出は完全に戻り、以前にも増しています。
企業がグロースするうえでは、オンライン施策だけでなく
展示会・EXPOなどのリアルイベントをいかに成功させるかがカギを握っています。
本ウェビナーでは、展示会・EXPOに出展して成果を最大化したいマーケターや経営層向けに、
各種サービスのベンダーが成果最大化に貢献するノウハウやソリューションを紹介します。
株式会社シャノンは13:25~のセッション
【展示会起点のマーケティングを成功させるMA活用術】に登壇いたします。
詳細・お申し込みはこちら :
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■開催概要
- タイトル：成果を出す！戦略から実行まで 展示会／EXPOマーケ
- 開催日時：2025年 8月22日(金) 13:00 - 15:00 （12:50入室開始）
- 開催方法：オンライン配信
- 対象者 ：企業の経営層、マーケティング部門・営業部門の責任者および担当者
- 参加費 ：無料
- 主催者 ：株式会社ロゴラボ
- 申込URL：https://logo-labo.com/collabo/expo-marketing?co2508=sh
詳細・お申し込みはこちら :
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■株式会社シャノンについて
シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMS、アドテクノロジーまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、金融、IT・通信、製造業から公共機関まで業種を問わず、大規模から中規模まで多様なシーンでご利用いただいています。
- 社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）
- 証券コード ：3976（東証グロース）
- 代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史
- 所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F
- 事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート
- URL ：https://www.shanon.co.jp/
■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先
株式会社シャノン マーケティング部
TEL ：03-6743-1565
E-mail：marketing@shanon.co.jp