全国でも希少な“ペットと共に逃げられるDVシェルター”改修へ！

■認定NPO法人オリーブの家(所在地:岡山県津山市、代表理事:山本礼知)は、DV・虐待被害を受けた女性とその子ども、そして大切な家族であるペットが共に安心して避難し、生活を再スタートできるシェルター環境整備のため、クラウドファンディングを7月12日より開始しました 。

現在、老朽化したミニキッチンの冬場の凍結やシャワーブース不足など、最低限の生活環境すら脅かされる状況にあり、緊急の改修が喫緊の課題です 。

子どもやペットを理由に暴力環境に留まらざるを得ない「逃げられない理由」をなくし、命と尊厳を守るこのプロジェクトは、

実施期間:2025年7月12日(火)~8月31日(日)にて、ソニー銀行が決済手数料を全額負担する「GIVING for SDGs sponsored by ソニー銀行」の認定プロジェクトとして実施しております 。

クラウドファンディングページ:https://congrant.com/project/olive-no-ie/17862

■本クラウドファンディングの概要

動画にて理事長の山本礼知がお話しましたのでぜひご視聴くださいませ!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bQShXpWW358 ]

■オリーブの家の活動

オリーブの家は岡山県でDV・虐待被害者とひとり親家庭を支援し、9室のシェルター運営(県内外から受け入れ)に加え、訪問支援/食料生活用品支援・学習サポート・自然体験学習など困窮家庭の子どもたちと家族をまるっと支援して「生きる力を育む」伴走型支援を行っています。

■DV被害者の「逃げられなかった理由」をなくす。

認定NPO法人オリーブの家(岡山県津山市 代表理事 山本礼知(らいち))が、安心して過ごせる避難場所の改修を目指し、クラウドファンディングを開始!

DV被害を受けて避難を必要とする女性とその子ども、そして家族同様の存在であるペットたち。 彼女たちが一緒に逃れ、安心して暮らせるシェルターの環境整備を目的に、クラウドファンディングを実施します。

現在、老朽化したミニキッチンは冬に凍結することもあり、シャワーブースも不足している状況です。 子どもや小さな命と共に逃れてきた方が、最低限の生活を送れるよう、シェルターの改修と備品整備が急務となっています。

■DV被害者は日常的に災害の中で暮らしている

オリーブの家は、東日本・西日本の災害時にシェルターを開放して親子やペットも一緒に受け入れた経験があります。東日本大震災は、オリーブの家として活動するきっかけとなり、設立当時の理事長が自宅を開放して家族を受け入れました。

災害もDV被害も「命を守るために家を捨てる」という選択を迫られます。

災害被害者とDV被害者の共通点と違い↓↓

■クラウドファンディング実施の背景と相談保護の現状

DVから逃げたい女性が「子どもやペットを連れての避難ができない」と、暴力環境に留まらざるを得なかった―― そんな現実が今もなお全国で続いています。

認定NPO法人オリーブの家では、そうした方々の命と尊厳を守るため、宿泊型の保護シェルターを運営しています。 しかし、一部の施設で老朽化と、安全で衛生的な暮らしを確保することが困難になってきました。

子どもとペットも一緒に避難できるDVシェルターは全国でもごくわずか。

今回のクラウドファンディングでは、避難者が自分らしく生活を再スタートできるよう、 設備整備を目指します。

■クラウドファンディング概要

実施期間:2025年7月1日~8月31日

目標金額:200万円

プロジェクトページ: https://congrant.com/project/olive-no-ie/17862

*オリーブの家は岡山県から認定を受けておりますNPO法人ですので、いただいたご寄付は寄付控除をお受けになることができます。

■「GIVING for SDGs」の概要

「GIVING for SDGs sponsored by ソニー銀行」は、ソニー銀行が「GIVING for SDGs」に協賛することで実現している企業支援型のクラウドファンディングです。一般的な寄付型クラウドファンディングでは、寄付決済あたり9~20%の中間マージンが発生しますが、「GIVING for SDGs」では企業がクラウドファンディングの支援や中間マージンにあたる費用を協賛することで決済手数料率0%を実現しています。

寄付者の大切な想いがこもった寄付金の多くを社会課題解決のための活動に充当することができます。

GIVING for SDGs特設サイト

https://congrant.com/jp/corp/sonybank/givingforsdgs.html

ソニー銀行ウェブサイト

https://sonybank.jp/?cid=cf_gfs037_03

■協賛企業 ソニー銀行さまからのメッセージ

このたびは「GIVING for SDGs sponsored by ソニー銀行」へのご参加、誠にありがとうご

ざいます。

「誰1人として虐げられることのない世界のために」という想いのもと、DVや虐待で苦し

まれているかた、またシングルマザーで悩まれているかたなどの精神的・社会的・経済的

自立をサポートする取組は社会的・人道的に重要な活動であり、そのために必要となる環

境を整備することは必要不可欠であると考えています。

本プロジェクトを通じ、サポートを受けられるかたがたが安心・快適に避難できる環境を

整備できるようになることを期待すると同時に、SDGsの目標である「No1 貧困をなくそ

う」「No5 ジェンダー平等を実現しよう」「No10 人や国の不平等をなくそう」「No16 平

和と公正をすべての人に」の実現に貢献できることを願っています。

■団体概要

認定NPO法人オリーブの家

住所: 岡山県津山市中島

代表者名: 山本礼知(らいち)

設立日:2017年12月11日

ホームページ:https://olive-no-ie.main.jp/

問い合わせフォーム:https://olive-no-ie.main.jp/contact/

メールアドレス:olivehouse1225@gmail.com