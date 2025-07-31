家電とリフォームの「エディオン」が「au PAY Pontaアップ店」に加盟
株式会社ロイヤリティ マーケティング
共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝 文彦、以下「LM」）は、2025年8月1日（金）、株式会社エディオンが運営する、家電とリフォームの「エディオン」が「au PAY Pontaアップ店」に加盟することをお知らせします。
このたび、家電とリフォームの「エディオン」が「au PAY Pontaアップ店」に加盟したことで、全国の対象店舗でお買い物の際、au PAY（コード支払い）でお支払いするだけで、これまでの2倍のPontaポイントがたまるようになります。エントリーやPontaカードの提示は不要です。
LMは、「Ponta」の「便利・おトク・楽しい」世界が、いつでもどこでも広がる生活密着型サービスを提供しています。
「au PAY Pontaアップ店」新規加盟店 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/825_1_da91cacce66aff201f612f1f8048aaa6.jpg?v=202508011256 ]
※「au PAY Pontaアップ店」の詳細は、特設ページ(https://aupay.auone.jp/contents/lp/pontaup/index.html?utm_source=au&utm_medium=web&utm_campaign=topics_20240229_20991231)をご確認ください