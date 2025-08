総ダウンロード数6,500万突破！「Coke ON」 最大4本無料祭り！8月4日（月）スタート

日本コカ・コーラ株式会社

日本コカ・コーラ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:ムラット・オズゲル)は、累計ダウンロード数が6,500万を突破したコカ・コーラ公式アプリ「Coke ON(コークオン)」において、2025年8月4日(月)から8月31日(日)までの期間、全国に51万台を展開するCoke ON対応自販機で初めて購入する方、または久しぶりに購入する方*1を対象に、毎週Coke ON対応自販機で1本製品購入すると、もう1本コカ・コーラ社製品が無料でもらえる「Coke ON最大4本無料祭り」を開催します。

※12025年7月に「Coke ON」アプリを対応自販機に接続してコカ・コーラ社製品を購入していない方

「Coke ON 最大 4 本無料祭り」開催記念 PR イベント。7 月 31 日(木)都内にて開催 (左より)横澤奈津子さん、シソンヌ(じろうさん、長谷川忍さん)

「Coke ON」は、2016年のサービスローンチ以降、「おトク」「便利」「楽しい」コカ・コーラ公式アプリとして成長を続けてまいりました。アプリ内で15個スタンプを集めると、Coke ON対応自販機でお好きなコカ・コーラ社製品1本と交換できるドリンクチケットがもらえます。週間歩数目標を達成するごとにスタンプが1個付与される「Coke ON Walk」、「コカ・コーラ」ブランドをはじめとするブランドのキャンペーンなどを通じて、対応自販機に留まらないアプリとして、性年代問わず多くの方に日常使いいただき、2025年7月10日時点で累計ダウンロード数6,500万を達成しました。

本キャンペーンでは、コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」を利用して、全国に51万台を展開するCoke ON対応自販機で初めて購入する方、または久しぶりに購入する方※1を対象として、キャンペーン期間中の1週間ごとに、お好きなコカ・コーラ社製品を1本買うと、製品と交換できるCoke ONドリンクチケットを1枚プレゼント。4週間連続でご参加いただくことにより、最大4本分のCoke ONドリンクチケットをプレゼントします。

また、キャンペーン期間中、独自電子マネー「Coke ON Wallet」や「PayPay」、「Apple Pay」等を含むCoke ON PayおよびCoke ON IC、コカ・コーラ社のマルチマネー自動販売機いずれかの対応決済サービスで製品を購入した全ての方に、通常の2倍のスタンプをプレゼントするほか、友だち紹介特典として、通常3つ付与する友達紹介スタンプを5つに増量して付与する企画も開催します。

「Coke ON 最大4本無料祭り」キャンペーン概要

「Coke ON」アプリを使って初めて製品を購入する方、または久しぶりに購入する方を対象に、「Coke ON」を使用して製品を購入すると、Coke ONドリンクチケット1枚をプレゼントします。

「Coke ON 最大4本無料祭り」キャンペーンサイト:

https://c.cocacola.co.jp/app/buy1get1_202508/index.html

対象者 : 2025年7月に「Coke ON」アプリを対応自販機に接続してコカ・コーラ社製品を購入して

いない方

実施期間:2025年8月4日(月)0:00 ~ 8月31日(金)23:59

景品 :コカ・コーラ社製品1本と無料で交換できるCoke ONドリンクチケット1枚

(4週間ご参加で最大4枚)

※ プレゼントはお一人様1週間1回、4週間合計で4回までです。

※ Coke ONドリンクチケットの交換分とCoke ON ICでのご利用分は、本キャンペーンの対象外です。

キャッシュレスなら、Coke ONスタンプ2倍キャンペーン

キャンペーン期間中、対応自販機で、「Coke ON Wallet」や「PayPay」、「ApplePay」等を含むキャッシュレス決済「Coke ON Pay」、電子マネー決済、「Coke ON IC」およびコカ・コーラ社の「マルチマネー自販機」の対応決済サービスのいずれかを使用して、コカ・コーラ社製品を購入した全ての方を対象に、製品1本購入につき通常の2倍となるスタンプ2個が付与されます。

対象者 :「Coke ON」を利用している全ての方

対象自販機 :

Coke ON Pay利用の場合はCoke ON Pay対応自販機

Coke ON IC、電子マネー決済を利用の場合はコカ・コーラ社のマルチマネー自動販売機

実施期間 : 2025年8月4日(土)0:00 ~ 8月31日(金)23:59

対応決済サービス: Coke ON Walletを含むCoke ON PayおよびCoke ON IC、

コカ・コーラ社のマルチマネー自動販売機

※複数のスタンプ2倍キャンペーンが開催されている場合も獲得できるスタンプは2つです。

友だち紹介スタンプ増量キャンペーン

期間中に、友だち紹介サービスを利用すると、通常3つ付与する友達紹介スタンプを5つに増量します。

実施期間: 2025年8月4日(月)0:00 ~ 8月31日(金)23:59

「Coke ON」公式Xアカウント フォロー&引用ポストキャンペーン

「Coke ON」公式Xアカウント(@CokeON)をフォローし、「コークオンで最大4本無料」をつけて、キャンペーン対象投稿を引用ポストいただいた方の中から抽選で1,000名様に Coke ONドリンクチケットが当たるキャンペーンを開催します。

対象者 : Xアカウントを保有し、キャンペーン期間中に指定条件を満たして応募した方

参加条件 :

1. Coke ON公式Xアカウント( https://x.com/CokeON )をフォロー

2. アカウントトップに固定されている対象投稿を「コークオンで最大4本無料」をつけて引用ポスト

実施期間 : 2025年8月4日(月) ~ 8月10日(日)23:59

賞品 : Coke ONドリンクチケット(1枚)/1,000名様

※ 当選者にはCoke ONアプリで利用可能なドリンクチケットコードを後日配布予定です。

※ ご参加にはXアカウントが必要です。アカウントを非公開にしている場合は抽選対象外です。

「Coke ON」について

「Coke ON(コークオン)」は、アプリ内でスタンプを15個ためて1本分のドリンクチケットを獲得できる、「おトク」「楽しい」「便利」なコカ・コーラの公式スマホアプリです。ドリンクチケットは、コカ・コーラ社製品1本と無料で交換でき、お客様のお好きな製品を選ぶことができます。キャッシュレス決済機能「Coke ON Pay」対応自動販売機では、Coke ON Wallet、PayPay、楽天ペイ(アプリ決済)、au PAY、d払い、メルペイ、AEON Pay、Apple Pay、クレジットカードなどに対応し、自動販売機チャネルにおける製品購入の選択肢の幅をさらに広げました。「Coke ON」は2025年7月現在、6,500万ダウンロードを超え、全国51万台の対応自動販売機でご利用いただけます。

「Coke ON」公式サイト :https://c.cocacola.co.jp/app/

「Coke ON」公式Instagram:https://www.instagram.com/cokeon/

「Coke ON」公式X :https://x.com/CokeON