全世界累計100万部突破！柚木麻子さん『BUTTER』（新潮文庫刊）に、限定の日英リバーシブルカバーが登場！

株式会社新潮社

英国内で3冠達成、37の国と地域での翻訳出版が決定した柚木麻子さん『BUTTER』(新潮文庫刊)がこの度、全世界で累計100万部を突破しました。日本国内では累計35万部超、昨年2月に刊行されたイギリス版(訳:ポリー・バートンさん/4th Estate)は45万部超のベストセラーに。この度、全世界累計100万部を突破し、日英限定のリバーシブルカバーが登場します!

どうしても、許せないものが二つだけある。フェミニストとマーガリンです――。

そんなふうに語る「カジマナ」こと梶井真奈子は、男たちの財産を奪って殺害した容疑で拘置所に収監中。週刊誌記者として働く町田里佳は梶井との面会を続けるうちに、彼女の語る美食に絡めとられるように、自らの人生や価値観を変えてゆきます。

男性優位社会に適応する。ルッキズムを内面化する。身体が悲鳴をあげるまで働く。そんな生き方に疑義を唱え、すべての人が自分で自分をケアしながら、ゆるやかに連帯することの重要性を問う――『BUTTER』はそんな長編小説です。

■限定の日英リバーシブルカバーが登場!

左・イギリス版 右・日本版 (C)新潮社

全世界での『BUTTER』旋風を牽引しているのが、なんといってもイギリス版!(訳:ポリー・バートンさん/4th Estate/2024年2月刊) 発売から1年半を迎える現在、すでに英国内で3つの賞を受賞し、45万部を突破しています。

- 「Books Are My Bag Readers Awards 2024」Breakthrough Author受賞→イギリスの各書店がノミネート作を選出、読者の投票により受賞作が決定。- 「Waterstones Book of the Year 2024」受賞→イギリスの大手書店チェーンWaterstoneが選出。翻訳小説がこの賞を受賞するのは極めて珍しく、なんと日本人初の受賞に。- 「The British Book Awards 2025」Debut Fiction部門受賞→こちらも日本人初受賞!- 英国推理作家協会賞(ダガー賞)翻訳小説部門 最終候補作→世界的に権威のある犯罪・ミステリー小説の文学賞

全世界累計100万部突破&イギリスでの大ヒットを記念し、限定の日英リバーシブルカバーが登場!

日英でのカバーデザインの違いや、気分に合わせて表裏をチェンジと、ご自由にお楽しみください!

この帯デザインの文庫が目印です!

※書店さんへの直接のお問い合わせはお控えください

なお、英国内では書店店頭での大展開とともに、BUTTERを模したキャンドルやバターナイフなどの特別ノベルティも話題になっています。

イギリス国内、書店でのPOP・ノベルティ (C)新潮社イギリス国内、書店店頭展開イギリス国内、書店店頭展開

■全世界累計100万部突破記念!著者・柚木麻子さんのコメント

100万部突破、誠にありがとうございます。

『BUTTER』を読んでくれた皆さんが、たくさんのバターを躊躇なくパンに塗れる、そんな社会でありますように。

■世界各国から絶賛の声続々!

膨大な本の中には特別な本もある。『BUTTER』が世界的な成功に至ったのは、文化や言葉の枠を超える感情的な真実味が読者の人間としての本質的な部分に訴えかけるからだろう。

――イングリッシュ・エージェンシー・代表取締役社長, Hamish Macaskill

これほどまでに多くの人に読まれているということだけでなく、英語圏の読者が『BUTTER』からどれほど大きな影響を受けていたかを知ることは私にとって衝撃的だった。

――イギリス・翻訳者, Polly Barton

Eccoでは社員一同、全米読者や書店から届く熱烈なレビューと大成功に興奮している。 『BUTTER』はNew York Times、Washington Post、New Yorkerをはじめとする多数の有力紙で絶賛され、Barnes&Nobleの“Discover New Writers”にも選ばれた。今後もこの『BUTTER』旋風は続くであろう。我々が柚木麻子の米国出版であることを誇りに思う。

――アメリカ・出版社, Helen Atsma, VP, Publisher, Ecco

昨年10月にはイギリス6都市を巡るオーサーズツアーにも招かれ、各地で講演会やサイン会などを行ないました。今年2月にはインド、3月には香港の文学祭に招かれ、この5月にもオーストラリアとニュージーランドを訪問しました。世界各国で『BUTTER』旋風が吹き荒れています。

『BUTTER』試し読みはこちら :https://www.shinchosha.co.jp/book/120243/preview/

■著者紹介:柚木麻子(ユズキ・アサコ)

(C)新潮社

1981年東京生まれ。2008年「フォーゲットミー、ノットブルー」でオール讀物新人賞を受賞し、2010年に同作を含む『終点のあの子』でデビュー。2015年『ナイルパーチの女子会』で山本周五郎賞を受賞。ほかの作品に『私にふさわしいホテル』『ランチのアッコちゃん』『伊藤くん A to E』『本屋さんのダイアナ』『BUTTER』『らんたん』『ついでにジェントルメン』『オール・ノット』『あいにくあんたのためじゃない』などがある。

■書籍内容紹介

男たちの財産を奪い、殺害した容疑で逮捕されたカジマナこと梶井真奈子。若くも美しくもない彼女がなぜ――。週刊誌記者の町田里佳は親友の伶子の助言をもとに梶井の面会を取り付ける。フェミニストとマーガリンを嫌悪する梶井は、里佳にあることを命じる。その日以来、欲望に忠実な梶井の言動に触れるたび、里佳の内面も外見も変貌し、伶子や恋人の誠らの運命をも変えてゆく。各紙誌絶賛の社会派長編。

■書籍データ

【タイトル】BUTTER

【著者名】柚木麻子

【発売日】2020年1月29日

【造本】文庫版(電子版もあり)

【定価】1,045円(税込)

【ISBN】978-4-10-120243-3

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/120243/