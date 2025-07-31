NPOË¡¿Í¥¯¥êー¥ó¥ªー¥·¥ã¥ó¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡¢³¤¤Ë½Ð¤ëÁ°¤ËÀî¤Ç»ß¤á¤ë²ÏÀî¤´¤ßÁõÃÖ¡Òkawasemi002¡Ó¡¢8·î9Æü¤«¤é8·î13Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹â¾¾¡¦µÍÅÄÀî¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü
³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤¹¤ëNPOË¡¿Í¥¯¥êー¥ó¥ªー¥·¥ã¥ó¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡Ê¹áÀî¸©¾®Æ¦·´¾®Æ¦ÅçÄ®¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§¹¾ÀîÍµ´ð¡¢ÅÄÃæ½¨Åµ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é13Æü¡Ê¿å¡Ë¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤òÎ®¤ì¤ëÆóµé²ÏÀî µÍÅÄÀî ¤Ë¤Æ¡¢ÊÀÃÄÂÎ¤¬³«È¯¤·¤¿²ÏÀî¤´¤ß²ó¼ýÁõÃÖ2¹æµ¡¡Ökawasemi002¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿
Âè3²ó²ÏÀî¤´¤ß²ó¼ýÁõÃÖ¤Ë¤è¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
²ó¼ýÁõÃÖ¤Ç²ÏÀî¤´¤ß¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï¡¢²ÏÀî¤òÄÌ¤¸¤¿¤´¤ß¤Î³¤ÍÎÎ®½Ð¤òËÉ»ß¤¹¤ëÄêÃÖ·¿²ÏÀî¤´¤ß²ó¼ýÁõÃÖ¤Î¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÏÀî¶è°è¤Ç¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÀßÃÖµÚ¤Ó°ÂÄê±¿ÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëµö²Ä¼èÆÀ¥×¥í¥»¥¹¤ÈÏ¢·ÈÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî2²ó¤Î¼Â¸³·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÁõÃÖ¹½Â¤¤ÈÌÖÌÜ¤ò²þÎÉ¤·¤¿¤³¤È¤Ç30 kg¤ÎÉâÍ·¤´¤ß²ó¼ý¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Þ¤¹¡£
²ÏÀî¤´¤ß²ó¼ý¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ä¿Ê¤ÎÇØ·Ê
³¤ÍÎ¤´¤ß¤ÎÌó8³ä¤ÏÎ¦¤«¤éÎ®½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï²ÏÀî¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ³¤ÍÎ¤ËÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÏÀîÃÊ³¬¤Ç¤Î¤´¤ß²ó¼ý¤Ï¡¢³¤ÍÎ´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¡¢²ÏÀî¤Ç¤Î¤´¤ß²ó¼ýµ»½Ñ¤ä¼ÂÂÖÇÄ°®¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
ÊÀÃÄÂÎ¤Ç¤Ïµù»Õ¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ç¹â²ó¼ý¸úÎ¨¤Ê¤¿ÆÈ¼«¤ÎÌÖ¤ò³«È¯¤·¡¢²áµî2²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²áµî¤Î¼ÂÀÓ¡§Âè2²óhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000110850.html
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè1²óhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000110850.html
²ÏÀî¤´¤ß²ó¼ýÁõÃÖ
Âè3²óÌÜ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤«¤é»ÈÍÑÍ½Äê¤Î²ÏÀî¤´¤ß²ó¼ýÁõÃÖ¡Ökawasemi002¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç1¹æµ¡¤Ç¼ý½¸¤·¤¿Ê£¿ô¤Î²þÁ±ÅÀ¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ù¤¯³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1.²ó¼ýÁõÃÖ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÆþ¤ê¸ý¤Î¶¹¤µ
Æþ¤ê¸ý¤¬2 L¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¬Æþ¤ë¤Û¤É¤Î¹â¤µ¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÂç·¿¤´¤ß¤¬²ó¼ý¤Ç¤¤Ê¤¤
2.²ó¼ý¤´¤ß¤ÎÎ¦ÍÈ¤²ºî¶È¤Î¼ê´Ö
¤³¤ì¤Þ¤Ç²ó¼ý¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤´¤ß¤Ï°ì¸Ä¤º¤Ä¼êºî¶È¤ÇÎ¦ÍÈ¤²²ó¼ý¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿
3.²ÏÀî¥«¥ÐーÈÏ°Ï
¼Â¸³¸½¾ì¤Ï¡¢ÀîÉý130£í¤Û¤É¤¢¤ë²ÏÀî¤Ç¡¢1¹æµ¡¤Ç¤Ï15£í¤·¤«¥«¥Ðー¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Í½»»¼¡Âè¤Ç¤ÏÇÜ°Ê¾å¤Ë¤â±äÄ¹²ÄÇ½¤Ç¤¹
¾å¶õ¤«¤é¸«¤¿²ÏÀî¤´¤ß²ó¼ýÁõÃÖ
¼Â¸³³µÍ×
¼Â»Ü´ü´Ö¡§ 2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë～8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë
¼Â»Ü¾ì½ê¡§¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô µÍÅÄÀî¡Ê¹ñÆ»11¹æµÍÅÄ¶¶¾åÎ®Â¦±¦´ß¡Ë
»ÈÍÑÁõÃÖ¡§²þÎÉ·¿ÄêÃÖ¼°²ó¼ýÁõÃÖ¡Ökawasemi002¡× Ìó30 £í
²ó¼ýÌÜÉ¸¡§ÉâÍ·¤´¤ß Ìó30 kg
¼çÍ×Â¬Äê¡§²ó¼ýÎÌ¡¢¼ïÎàÊÌÊ¬Îà¡¢Î®Â®¡¦Î®ÎÌ¤È¤ÎÁê´Ø¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À
¼èÆÀµö²Ä¡§¹áÀî¸©¹â¾¾ÅÚÌÚ»öÌ³½ê / ¹áÀî¸©ÇÀÀ¯¿å»ºÉô¿å»º²Ý / ¹áÀî¸©Ã¸¿åµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç
¸«³Ø¡¦¼èºà¤Î¤´°ÆÆâ
º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¸«³Ø¡¦¼èºà¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸«³Ø¤Ï´ðËÜ¼«Í³¤Ç¤¹¡£
´ÑÂ¬¤äÀßÃÖÅ±µî¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¼èºà¤Ê¤É¤Ï»öÁ°¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼èºà²ÄÇ½Æü8·î 9Æü¡ÊÅÚ¡Ë09¡§40～12¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë11¡§00～12¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡8·î11Æü¡Ê·î¡Ë11¡§30～12¡§30
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡8·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë12¡§00～13¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë09¡§00～12¡§00
¾åµ¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢ÊÀÃÄÂÎ¥á¥ó¥Ðー¤¬ÂÚºß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
½¸¹ç¾ì½ê¡§¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô µÍÅÄÀî²Ï¸ý°è¡Ê¢©760-0080 ¹áÀî¸©¹â¾¾»ÔÌÚÂÀÄ®¡Ë
https://maps.app.goo.gl/WzNz4TXMQKguNHYj8
¼èºà¿½¹þÊýË¡¡§ÊÀÃÄÂÎ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤«¤é²¼µ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤´µÆþ¤Î¤¦¤¨¤ª¿½¹þ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£±.µ®¼ÒÌ¾¡¦ÃÄÂÎÌ¾
£².»²²Ã¼Ô»áÌ¾
£³.´õË¾Æü»þ
£´.Ï¢ÍíÀè¡Ê¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§https://cleanoceanensemble.com/contact/
ÀßÃÖÃæ¤ÎÍÍ»Ò
¥¯¥êー¥ó¥ªー¥·¥ã¥ó¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ï¶¦¤ËÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ëÃç´Ö¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥¯¥êー¥ó¥ªー¥·¥ã¥ó¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ï³¤ÍÎ¤´¤ß¥¼¥í¤Î¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆü¡¹Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤ËÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤ÎÊýË¡¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»Ù±ç¡¦¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü´óÉÕ¡¦¶¨»¿¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë
¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´óÉÕ¤Ï¡¢³¤ÍÎ¤´¤ß²ó¼ýÁõÃÖ¤ÎÀßÃÖ¡¢¥Çー¥¿²½¥Äー¥ë¤Î³«È¯¡¢¸½¾ì³èÆ°¤Î·ÑÂ³¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ã±È¯´óÉÕ¡¿¥Þ¥ó¥¹¥êー¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î¤´»²²Ã¡¢¤¤¤º¤ì¤â´¿·Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢CSR³èÆ°¤Î¼ÂÁ©¤È¤·¤Æ¡¢ÊÀÃÄÂÎHP¤Ø¤Î¥í¥´·ÇºÜ¡¢²ó¼ý»Ù±ç¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¡¢
¶¦Æ±PR¤Ê¤É¤ÎÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
▶¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§ https://donation.cleanoceanensemble.com/
¡ü¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥×¥í¥Ü¥Î¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë
ÊÀÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÊ¬Ìî¤Î¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÃç´Ö¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
±Ä¶È¡¦¶¨»¿¥Ñー¥È¥Êー»Ù±ç
¿Í»ö
¸½¾ì¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ê¾®Æ¦Åç¡Ë
¾ÜºÙ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï·î£±²ó¥×¥í¥Ü¥ÎÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¥×¥í¥Ü¥Î»²²Ã°Ê³°¤ËÊÀÃÄÂÎ¤Î³èÆ°¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÁÌä¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ë
▶ ¥×¥í¥Ü¥Î/¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÀâÌÀ²ñ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://peatix.com/group/12922636
ÃÄÂÎ³µÍ×
¡¦Ì¾¾Î¡§NPOË¡¿Í¥¯¥êー¥ó¥ªー¥·¥ã¥ó¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡ÊNGO Clean Ocean Ensemble¡Ë
¡¦½»½ê¡§¹áÀî¸©¾®Æ¦·´¾®Æ¦ÅçÄ®ºä¼ê¹Ã986ÈÖÃÏ
¡¦ÀßÎ©¡§2020Ç¯12·î
¡¦ÂåÉ½Íý»ö¡§¹¾Àî Íµ´ð¡¢ÅÄÃæ½¨Åµ
¡¦¼ç¤Ê³èÆ°¹ñ¡§ÆüËÜ¡¢¥â¥¶¥ó¥Óー¥¯¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://cleanoceanensemble.com/
¡¦¸ø¼°SNS¡§https://lit.link/cleanoceanensemble
ÃÄÂÎ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢Clean¡ÊåºÎï¤Ê¡ËOcean¡Ê³¤¤ò¡ËEnsemble¡Ê¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡Ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£