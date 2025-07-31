NPOË¡¿Í¥¯¥êー¥ó¥ªー¥·¥ã¥ó¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡¢³¤¤Ë½Ð¤ëÁ°¤ËÀî¤Ç»ß¤á¤ë²ÏÀî¤´¤ßÁõÃÖ¡Òkawasemi002¡Ó¡¢8·î9Æü¤«¤é8·î13Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹â¾¾¡¦µÍÅÄÀî¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

NPOË¡¿ÍClean Ocean Ensemble

³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤¹¤ëNPOË¡¿Í¥¯¥êー¥ó¥ªー¥·¥ã¥ó¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡Ê¹áÀî¸©¾®Æ¦·´¾®Æ¦ÅçÄ®¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§¹¾ÀîÍµ´ð¡¢ÅÄÃæ½¨Åµ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é13Æü¡Ê¿å¡Ë¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤òÎ®¤ì¤ëÆóµé²ÏÀî µÍÅÄÀî ¤Ë¤Æ¡¢ÊÀÃÄÂÎ¤¬³«È¯¤·¤¿²ÏÀî¤´¤ß²ó¼ýÁõÃÖ2¹æµ¡¡Ökawasemi002¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿


Âè3²ó²ÏÀî¤´¤ß²ó¼ýÁõÃÖ¤Ë¤è¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹



²ó¼ýÁõÃÖ¤Ç²ÏÀî¤´¤ß¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò

ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï¡¢²ÏÀî¤òÄÌ¤¸¤¿¤´¤ß¤Î³¤ÍÎÎ®½Ð¤òËÉ»ß¤¹¤ëÄêÃÖ·¿²ÏÀî¤´¤ß²ó¼ýÁõÃÖ¤Î¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÏÀî¶è°è¤Ç¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÀßÃÖµÚ¤Ó°ÂÄê±¿ÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëµö²Ä¼èÆÀ¥×¥í¥»¥¹¤ÈÏ¢·ÈÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


²áµî2²ó¤Î¼Â¸³·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÁõÃÖ¹½Â¤¤ÈÌÖÌÜ¤ò²þÎÉ¤·¤¿¤³¤È¤Ç30 kg¤ÎÉâÍ·¤´¤ß²ó¼ý¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Þ¤¹¡£



²ÏÀî¤´¤ß²ó¼ý¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ä¿Ê¤ÎÇØ·Ê


³¤ÍÎ¤´¤ß¤ÎÌó8³ä¤ÏÎ¦¤«¤éÎ®½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï²ÏÀî¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ³¤ÍÎ¤ËÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


²ÏÀîÃÊ³¬¤Ç¤Î¤´¤ß²ó¼ý¤Ï¡¢³¤ÍÎ´Ä¶­ÊÝÁ´¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¡£


¤·¤«¤·¸½ºß¡¢²ÏÀî¤Ç¤Î¤´¤ß²ó¼ýµ»½Ñ¤ä¼ÂÂÖÇÄ°®¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£


ÊÀÃÄÂÎ¤Ç¤Ïµù»Õ¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ç¹â²ó¼ý¸úÎ¨¤Ê¤¿ÆÈ¼«¤ÎÌÖ¤ò³«È¯¤·¡¢²áµî2²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨²áµî¤Î¼ÂÀÓ¡§Âè2²óhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000110850.html


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè1²óhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000110850.html


²ÏÀî¤´¤ß²ó¼ýÁõÃÖ


Âè3²óÌÜ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤«¤é»ÈÍÑÍ½Äê¤Î²ÏÀî¤´¤ß²ó¼ýÁõÃÖ¡Ökawasemi002¡×


¤³¤ì¤Þ¤Ç1¹æµ¡¤Ç¼ý½¸¤·¤¿Ê£¿ô¤Î²þÁ±ÅÀ¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ù¤¯³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÂç¤­¤ÊÌäÂê¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1.²ó¼ýÁõÃÖ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÆþ¤ê¸ý¤Î¶¹¤µ


Æþ¤ê¸ý¤¬2 L¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¬Æþ¤ë¤Û¤É¤Î¹â¤µ¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÂç·¿¤´¤ß¤¬²ó¼ý¤Ç¤­¤Ê¤¤


2.²ó¼ý¤´¤ß¤ÎÎ¦ÍÈ¤²ºî¶È¤Î¼ê´Ö


¤³¤ì¤Þ¤Ç²ó¼ý¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤´¤ß¤Ï°ì¸Ä¤º¤Ä¼êºî¶È¤ÇÎ¦ÍÈ¤²²ó¼ý¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿
3.²ÏÀî¥«¥ÐーÈÏ°Ï


¼Â¸³¸½¾ì¤Ï¡¢ÀîÉý130£í¤Û¤É¤¢¤ë²ÏÀî¤Ç¡¢1¹æµ¡¤Ç¤Ï15£í¤·¤«¥«¥Ðー¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Í½»»¼¡Âè¤Ç¤ÏÇÜ°Ê¾å¤Ë¤â±äÄ¹²ÄÇ½¤Ç¤¹



¾å¶õ¤«¤é¸«¤¿²ÏÀî¤´¤ß²ó¼ýÁõÃÖ

¼Â¸³³µÍ×


¼Â»Ü´ü´Ö¡§ 2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë～8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë


¼Â»Ü¾ì½ê¡§¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô µÍÅÄÀî¡Ê¹ñÆ»11¹æµÍÅÄ¶¶¾åÎ®Â¦±¦´ß¡Ë


»ÈÍÑÁõÃÖ¡§²þÎÉ·¿ÄêÃÖ¼°²ó¼ýÁõÃÖ¡Ökawasemi002¡× Ìó30 £í


²ó¼ýÌÜÉ¸¡§ÉâÍ·¤´¤ß Ìó30 kg


¼çÍ×Â¬Äê¡§²ó¼ýÎÌ¡¢¼ïÎàÊÌÊ¬Îà¡¢Î®Â®¡¦Î®ÎÌ¤È¤ÎÁê´Ø¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À­


¼èÆÀµö²Ä¡§¹áÀî¸©¹â¾¾ÅÚÌÚ»öÌ³½ê / ¹áÀî¸©ÇÀÀ¯¿å»ºÉô¿å»º²Ý / ¹áÀî¸©Ã¸¿åµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç


¸«³Ø¡¦¼èºà¤Î¤´°ÆÆâ


º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¸«³Ø¡¦¼èºà¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


¸«³Ø¤Ï´ðËÜ¼«Í³¤Ç¤¹¡£


´ÑÂ¬¤äÀßÃÖÅ±µî¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¼èºà¤Ê¤É¤Ï»öÁ°¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¼èºà²ÄÇ½Æü8·î 9Æü¡ÊÅÚ¡Ë09¡§40～12¡§00


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë11¡§00～12¡§00


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡8·î11Æü¡Ê·î¡Ë11¡§30～12¡§30


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡8·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë12¡§00～13¡§00


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë09¡§00～12¡§00


¾åµ­¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢ÊÀÃÄÂÎ¥á¥ó¥Ðー¤¬ÂÚºß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



½¸¹ç¾ì½ê¡§¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô µÍÅÄÀî²Ï¸ý°è¡Ê¢©760-0080 ¹áÀî¸©¹â¾¾»ÔÌÚÂÀÄ®¡Ë


https://maps.app.goo.gl/WzNz4TXMQKguNHYj8



¼èºà¿½¹þÊýË¡¡§ÊÀÃÄÂÎ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤«¤é²¼µ­¤ÎÆâÍÆ¤ò¤´µ­Æþ¤Î¤¦¤¨¤ª¿½¹þ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


£±.µ®¼ÒÌ¾¡¦ÃÄÂÎÌ¾


£².»²²Ã¼Ô»áÌ¾


£³.´õË¾Æü»þ


£´.Ï¢ÍíÀè¡Ê¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡Ë


¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§https://cleanoceanensemble.com/contact/




ÀßÃÖÃæ¤ÎÍÍ»Ò

¥¯¥êー¥ó¥ªー¥·¥ã¥ó¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ï¶¦¤ËÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ëÃç´Ö¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹


¥¯¥êー¥ó¥ªー¥·¥ã¥ó¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ï³¤ÍÎ¤´¤ß¥¼¥í¤Î¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆü¡¹Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤ËÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£


°Ê²¼¤ÎÊýË¡¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»Ù±ç¡¦¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡ü´óÉÕ¡¦¶¨»¿¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë

¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´óÉÕ¤Ï¡¢³¤ÍÎ¤´¤ß²ó¼ýÁõÃÖ¤ÎÀßÃÖ¡¢¥Çー¥¿²½¥Äー¥ë¤Î³«È¯¡¢¸½¾ì³èÆ°¤Î·ÑÂ³¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ã±È¯´óÉÕ¡¿¥Þ¥ó¥¹¥êー¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î¤´»²²Ã¡¢¤¤¤º¤ì¤â´¿·Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢CSR³èÆ°¤Î¼ÂÁ©¤È¤·¤Æ¡¢ÊÀÃÄÂÎHP¤Ø¤Î¥í¥´·ÇºÜ¡¢²ó¼ý»Ù±ç¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¡¢


¶¦Æ±PR¤Ê¤É¤ÎÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£


▶¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§ https://donation.cleanoceanensemble.com/


¡ü¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥×¥í¥Ü¥Î¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë

ÊÀÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÊ¬Ìî¤Î¥¹¥­¥ë¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÃç´Ö¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢


¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°


±Ä¶È¡¦¶¨»¿¥Ñー¥È¥Êー»Ù±ç


¿Í»ö


¸½¾ì¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ê¾®Æ¦Åç¡Ë


¾ÜºÙ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï·î£±²ó¥×¥í¥Ü¥ÎÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡Ê¥×¥í¥Ü¥Î»²²Ã°Ê³°¤ËÊÀÃÄÂÎ¤Î³èÆ°¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÁÌä¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ë


▶ ¥×¥í¥Ü¥Î/¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÀâÌÀ²ñ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://peatix.com/group/12922636


ÃÄÂÎ³µÍ×


¡¦Ì¾¾Î¡§NPOË¡¿Í¥¯¥êー¥ó¥ªー¥·¥ã¥ó¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡ÊNGO Clean Ocean Ensemble¡Ë


¡¦½»½ê¡§¹áÀî¸©¾®Æ¦·´¾®Æ¦ÅçÄ®ºä¼ê¹Ã986ÈÖÃÏ


¡¦ÀßÎ©¡§2020Ç¯12·î


¡¦ÂåÉ½Íý»ö¡§¹¾Àî Íµ´ð¡¢ÅÄÃæ½¨Åµ


¡¦¼ç¤Ê³èÆ°¹ñ¡§ÆüËÜ¡¢¥â¥¶¥ó¥Óー¥¯¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à


¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://cleanoceanensemble.com/


¡¦¸ø¼°SNS¡§https://lit.link/cleanoceanensemble



ÃÄÂÎ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢Clean¡ÊåºÎï¤Ê¡ËOcean¡Ê³¤¤ò¡ËEnsemble¡Ê¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡Ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£