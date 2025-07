【株式会社CIO】 Amazonで開催される「Amazon 暮らし応援サマーSALE」対象商品！最大50%OFF！

株式会社CIO

Amazon 暮らし応援サマーSALEの対象商品は、8 月 1 日(金)9 :00~8 月 10 日(日)23:59まで、セール価格でご購入いただけます。ただし、在庫がなくなり次第終了となります。

小型・高出力のモバイルバッテリー「SMARTCOBY」シリーズや、小型のGaN急速充電器「NovaPort」シリーズなどの各種充電器を展開する株式会社CIO(本社:大阪府守口市、代表取締役社長:中橋翔大)は、2025年度Amazon 暮らし応援サマーセールに向け、同社主力製品を特別価格にて販売いたします。

CIOのAmazonストアページはこちら:https://www.amazon.co.jp/stores/%EF%BC%A3%EF%BC%A9%EF%BC%AF/page/F6313E8D-EBBD-4B75-9033-4D89951F1D23(https://www.amazon.co.jp/stores/%EF%BC%A3%EF%BC%A9%EF%BC%AF/page/F6313E8D-EBBD-4B75-9033-4D89951F1D23)

・Amazon 暮らし応援サマーSALE おすすめ製品

◆NovaPort SLIM DUO 45W

https://www.amazon.co.jp/dp/B0C42L9H78(https://www.amazon.co.jp/dp/B0C42L9H78)

USB-C ×2ポート搭載。最大45W出力。13mmという極限の薄さを実現した充電器。

セール価格:3,480円(税込) 19%OFF

◆NovaPort SLIM DUO 65W

https://www.amazon.co.jp/dp/B0C42F4YR5(https://www.amazon.co.jp/dp/B0C42F4YR5)

USB-C ×2ポート搭載。最大67W出力。14mmという極限の薄さを実現した充電器。

セール価格:4,380円(税込) 27%OFF

Polaris CUBE DESK

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D26BN1VD(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D26BN1VD)

USB-C ×2,USB-A ×1,ACコンセント×3搭載

各USBポートの充電速度をリアルタイムで確認できるスクリーンを搭載。

長さ1.5mのケーブルは本体と取り外し可能。

・セール価格:4,980円(税込) 24%OFF

Polaris CUBE WALL

https://www.amazon.co.jp/dp/B0C42QNG7X(https://www.amazon.co.jp/dp/B0C42QNG7X)

1つのコンセントを6つに拡張

高出力のUSB-C ×2,USB-A ×1,ACコンセント×3を搭載の拡張電源タップ

最大67W高出力・電力自動振り分け機能搭載

・セール価格:4,880円(税込) 18%OFF

SMARTCOBY Pro SLIM 35W

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CHVZHLZ1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CHVZHLZ1)

世界最薄級(※2)極限まで薄く設計された約16mm

USB-C ×2・USB-A ×1搭載

10000mAh・単ポート最大35W出力対応

・セール価格:3,980円(税込) 17%OFF

スパイラルシリコンケーブル

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DHBNPC69(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DHBNPC69)

大人気のスパイラルケーブルが「シリコンタイプ」に。絡まりづらく、磁力でまとまるケーブル。

・USB-C to C / 1m ・2m

・PD240W

・転送速度:最大480Mbps(理論値)

セール価格:1,980円~2,180円(税込)

最大12%OFF

・充電器

NovaPort SLIM QUAD for DESK 67W

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8TZV7ST(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8TZV7ST)

CIOの小型化技術を結集した、薄さ16.8mmの超スリム充電器。

USB-C×3・USB-A×1の合計4ポートを備え、PCやスマホ、ゲーム機まで幅広く対応。

1.5mの着脱式ケーブル付きで、延長タップを使わずスマートに設置可能。

テレビ裏・デスク裏・リビングなど、生活空間の“隙間”を充電スポットに変える1台です。

・セール価格:5,580円(税込) 15%OFF

◆NovaPort SOLOII 65W

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3X62N3X(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3X62N3X)

最大65W出力でPCからスマホまで幅広く対応。

単一乾電池よりも小さいサイズと、わずか約74gの軽量設計で毎日の持ち歩きが快適に。

さらに独自の安全機能「NovaSafety 2.0」により、発熱を自動調整しながら安定充電を実現。

折りたたみ式プラグで持ち運びにも便利

セール価格:3,980円(税込) 9%OFF

◆NovaPort SOLOII 100W

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3X4KXNX(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3X4KXNX)

最大100W出力に対応し、MacBook ProなどのハイエンドPCも急速充電

Apple純正96W充電器に対し、体積63%減・重量約59%減(約121g)を実現

手のひらサイズでコンパクト

さらに独自の安全機能「NovaSafety 2.0」により、発熱を自動調整しながら安定充電を実現。

セール価格:5,480円(税込) 8%OFF

◆NovaPort TRIOII 67W2C1A

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53VJJ7F(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53VJJ7F)

世界最小級(※2)の67W高出力3ポート充電器。USB-C×2・USB-A×1搭載。

セール価格:4,380円(税込) 34%OFF

◆NovaPort TRIOII 67W3C

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53Z4WX3(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53Z4WX3)

世界最小級(※2)の67W高出力3ポート充電器。USB-C×3搭載。

セール価格:4,380円(税込) 35%OFF

◆NovaPort QUADII 67W3C1A

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53XL7GL(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53XL7GL)

世界最小級(※2)の67W高出力4ポート充電器。USB-C×3・USB-A×1搭載。

セール価格:4,580円(税込)34%OFF

◆NovaPort DUOII 45W

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53S6T2B(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53S6T2B)

世界最小級(※2)単ポート最大45W出力。USB-C×2搭載。

セール価格:3,480円(税込)21%OFF

◆NovaPort DUOII 67W

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53VKL36(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53VKL36)

世界最小級(※2)の67W高出力2ポート充電器USB-C×2。

セール価格:3,980円(税込)27%OFF

◆NovaPort QUADII100W

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK7983YZ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK7983YZ)

最大100Wの高出力、4ポート搭載で複数機器の同時充電対応

セール価格:8,480円(税込)15%OFF

◆NovaPort DUOII120W

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK786KX5(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK786KX5)

合計120W出力!ハイエンドノートPC+スマホを同時に急速充電

セール価格:8,480円(税込)15%OFF

◆NovaPort TRIOII140W

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK79LN9H(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK79LN9H)

単ポート最大140Wの超高出力充電器。PC3台同時充電対応

セール価格:11,000円(税込)15%OFF

◆LilNob 65W2C1A(ホワイト)

https://www.amazon.co.jp/dp/B085NJY4P9(https://www.amazon.co.jp/dp/B085NJY4P9)

最大65W出力対応 GaN充電器。マルチポート・PPS対応で幅広いデバイスに対応

セール価格:3,240円(税込) 50%OFF

SMARTCOBY DUAL

https://www.amazon.co.jp/dp/B0C4P21NH8(https://www.amazon.co.jp/dp/B0C4P21NH8)

Apple Watch専用のポータブル充電器兼モバイルバッテリー。スライド式USB-C端子・高速充電対応・パススルー機能搭載・MFi認証取得品

セール価格: 4,980円(税込)30%OFF

◆NovaWave SPOT PLUG +C

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D2DBG5ML(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D2DBG5ML)

完全ケーブルレスを実現した、Qi2対応ワイヤレス充電器。コンセントに挿すだけで充電スポットが完成。マグネット吸着でスマートフォンが“浮いて見える”スマート設計。USB-Cポート搭載で最大30Wの有線充電にも対応した2Way仕様。折りたたみプラグ&軽量コンパクト設計(約108g)

セール価格:5,980円(税込) 14%OFF

◆NovaWave 3Way +

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8TVKH76(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8TVKH76)

iPhoneとApple Watchを同時にワイヤレス充電できるポータブルスタンド「NovaWave 3Way」が、出力を倍増して「NovaWave 3Way+」としてリニューアル。

Qi2対応でiPhoneは最大15W、Apple Watchも最大5Wの高速充電に対応。USB-Cケーブル1本&電源1つで2台同時充電が可能持ち運びに便利な薄型設計&軽量ボディ(約69g)

・セール価格:4,480円(税込) 10%OFF

・SALE モバイルバッテリー

SMARTCOBY SLIM 5K

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DSKFTHMV(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DSKFTHMV)

CIO史上最薄の容量5000mAhモバイルバッテリー。

Qi2規格で15W出力でのワイヤレス充電が可能。

極薄&軽量で持ち運びにも便利。

完全パススルー充電対応。

セール価格:5,480円(税込) 8%OFF

SMARTCOBY Ex02

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFPGJ2KW(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFPGJ2KW)

CIO独自のデュアルコイル技術を用いてiPhone・Apple Watch・AirPodsをこの1台で充電。

・回転式の2in1スマホスタンド兼リングを搭載。

・容量5000mAh

・カードサイズで持ち運びに最適。

セール価格:4,980円(税込) 17%OFF

SMARTCOBY Ex03

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK7BFXWN/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK7BFXWN/)

モバイルバッテリー・ACプラグ・ケーブルの全部入り3in1モバイルバッテリー。

パワフルな30W出力でスマホも小型PCも充電可能。

持ち運びにも最適なスリム形状 & スマホを1回以上充電可能な8000mAh。

残量表示はタッチセンサー式。

セール価格:5,780円(税込) 12%OFF

SMARTCOBY Pro PLUGII

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DG54RNBD(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DG54RNBD)

最大67W出力、USB-C ×3ポート搭載の急速充電器と、高出力モバイルバッテリーが一体化。

コンセントから抜いての使用時も、10000mAhで最大45Wの高出力を実現。

充電器の動作状況がわかる多機能ディスプレイ搭載。

セール価格:8,880円(税込) 18%OFF

SMARTCOBY Pro CABLE 100W 20K

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8V6K58S(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8V6K58S)

・最大100W入出力対応、20000mAhの大容量バッテリー

・USB-C×2(うち1つは内蔵ケーブル)、USB-A×1の3ポート搭載

・電力自動振り分け機能搭載

・“完全パススルー充電”対応

・約70分で本体をフル充電(100W入力時)

・スマホサイズ・約390gの軽量&コンパクト設計

・内蔵ケーブルは交換可能なU字コネクタ仕様

・セール価格:9,880円(税込) 10%OFF

◆SMARTCOBY DUO(第二世代)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CHVXT4HK(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CHVXT4HK)

USB-C ×2搭載、同時充電時は20W ×2の合計40W出力・10000mAh。

セール価格:3,180円(税込)19%OFF

◆SMARTCOBY TRIO 67W

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DM8PKN5L(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DM8PKN5L)

世界最小級(※2)・USB-C ×2・USB-A ×1搭載・大容量20000mAh。単ポート最大67W出力に対応。

セール価格:6,980円(税込)22%OFF

◆SMARTCOBY TRIO 35W

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB9DLV3Q(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB9DLV3Q)

世界最小級(※2)・USB-C ×2・USB-A ×1搭載の大容量20000mAh。最大35W出力に対応。

セール価格:5,480円(税込)22%OFF

◆SMARTCOBY SLIM

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CHVWZHBD(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CHVWZHBD)

スマホ充電にちょうどいい容量5000mAh。PD20W急速充電でパススルー対応。1%単位のデジタル表示。

セール価格:2,980円(税込)15%OFF

◆SMARTCOBY Pro SLIM

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CHVZHLZ1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CHVZHLZ1)

世界最薄級(※2)・USB-C ×2・USB-A ×1搭載・10000mAh・単ポート最大35W出力対応

セール価格:3,780円(税込)22%OFF

◆SMARTCOBY Pro SLIM CABLE

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53XSFR8(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53XSFR8)

脱着可能なケーブル内蔵の10000mAhモバイルバッテリー。単ポート最大35W出力。超薄型&超軽量で持ち運びに最適。

セール価格:4,480円(税込)25%OFF

・SALE対象 電源タップ

Polaris CUBE Built in CABLE

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D26DXXB7(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D26DXXB7)

縦挿しプラグを実装。内部機構を用いた革新的な収納プラグ

取り回しのしやすい55cmケーブルとスイングプラグで取り出し、収納、持ち運びがコレで完結。USB-C×2+USB-AポートとACプラグ×2搭載。

・最大67W出力のUSB充電器内蔵。

・缶コーヒーサイズで重さ約220g。

セール価格:4,780円(税込) 20%OFF

・SALE対象 ケーブル

スパイラルケーブル

ケーブル全体が磁力でまとまるので、PC周りやリビングでのケーブル環境がスッキリ。

ケーブルバンドいらずでコンパクトにまとまる。

・C to C / 1m・2m

・C to Lightning / 1m

・転送速度:最大480Mbps(理論値)

セール価格:(CtoC)1,880円~2,280円 最大9%OFF

(CtoLightning)2,480円 9%OFF

(C to C):https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4VMJKWG(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4VMJKWG)

(C to Lightning):https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK7B31GY(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK7B31GY)

◆シリコンケーブル CIO-SL30000(ストレート・L字)

しなやかで絡まりづらいシリコン被覆で急速充電対応。30000回の折り曲げテストをクリア。

(C to C):https://www.amazon.co.jp/dp/B0B2PR2QD4(https://www.amazon.co.jp/dp/B0B2PR2QD4)

セール価格:1,280円~1,780円(税込)最大12%OFF

(C to Lightning):https://www.amazon.co.jp/dp/B09L89B78R(https://www.amazon.co.jp/dp/B09L89B78R)

セール価格:1,780円~2,180円(税込)最大7%OFF

「シリコンケーブル15cm」 C to Lightning・C to C

(C to Lightning)https://www.amazon.co.jp/dp/B0CVN8DX2Y(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CVN8DX2Y)

(C to C)https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJ28ZZ52(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJ28ZZ52)

セール価格:(C to Lightning)1,780円(税込)5%OFF

(C to C)1,280円(税込)7%OFF

カラビナ付きケーブルホルダー C to Lightning・C to C

(C to Lightning)https://www.amazon.co.jp/dp/B0CVL64YNZ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CVL64YNZ)

(C to C)https://www.amazon.co.jp/dp/B0CNCKL2SR(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CNCKL2SR)

販売価格:550円(税込)

◆ディスプレイケーブル USB-C to C(ストレート・L字)

充電速度を可視化してより毎日の充電を楽しく。通電確認にも使えるシリコンケーブル。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CHW6G276(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CHW6G276)

セール価格: 【1m】 1,750円(税込) 6%OFF

【2m】 2,050円(税込) 6%OFF

◆マグネットシリコンケーブル USB-C to C(ストレート・L字)

マグネット端子をデバイスに挿しておくだけで、ケーブルの抜き差しがラクになるシリコンケーブル。100W出力対応・ポゴピン採用。

(ディスプレイ無し):https://www.amazon.co.jp/dp/B0CXDVGSG3(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CXDVGSG3)

(ディスプレイ有り):https://www.amazon.co.jp/dp/B0CXDXDLJS(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CXDXDLJS)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43212/table/550_1_3e8a0428258c7ffc63ade3c47209437d.jpg?v=202507311156 ]

◆USB-Cマグネット変換アダプタ

(L字) https://www.amazon.co.jp/dp/B0D5428X17(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D5428X17https://www.amazon.co.jp/dp/B0D5428X17)

(I字) https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK79FDBH(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK79FDBH)

お手持ちのUSB-Cケーブルを便利なマグネットケーブルに早変わりさせるコンバージョンパーツ。

ノートPCやタブレット端末の充電に便利なL字タイプ。

最大240Wまでの出力と、急速充電USB-PD3.1対応。

セール価格:1,480円(税込)6%OFF

(※1)通常価格および割引率は、株式会社CIO公式サイトにおける2025年7月25日時点の希望小売価格を基準に当社が四捨五入で算出した数値です。

(※2)2025年7月25日時点株式会社CIO調べ

※Amazon および Amazon.co.jp は、 Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

・株式会社CIOとは

株式会社CIO(2017年設立)は『多機能と最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる』を理念に掲げ活動しています。 充電器、モバイルバッテリーなどのスマートフォン関連製品を中心に、製品一つ一つにストーリーや思いを乗せた自社製品として新規製造することにこだわりお客様にお届けします。 製品を通じて多機能・高機能な製品ってこんなに便利なんだ!と子供のようなわくわくした気持ちをお届けしたい。そんな思いで社員一同『わくわくする最新ガジェット』をお届けする為努力を惜しみません。

株式会社CIO 公式ホームページ:https://connectinternationalone.co.jp(https://connectinternationalone.co.jp)

CIO公式X:https://x.com/cio_jp_official(https://x.com/cio_jp_official)

CIO公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/c/ciojapan(https://www.youtube.com/c/ciojapan)

CIO公式LINEアカウント:https://lin.ee/aToNrva(https://lin.ee/aToNrva)

取材、製品に関する お問い合わせはこちら:https://connectinternationalone.co.jp/contact/(https://connectinternationalone.co.jp/contact/)