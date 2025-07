サイコロジカルホラーゲーム「SILENT HILL」シリーズとの初コラボ！with mellowからEIKO!GO!!・EXAMを迎えた特別コラボレーションが登場

株式会社OPENREC

株式会社OPENREC(東京都渋谷区、代表取締役:兵頭陽)が運営するクリエイターライフスタイルブランド「with mellow」は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントのサイコロジカルホラーゲーム「SILENT HILL」シリーズとのコラボレーション企画を発表。本企画は狩野英孝氏のYouTubeチャンネル「EIKO!GO!!」、人気ゲーム実況者「EXAM」にそれぞれフィーチャーした2つのコレクションを展開。

8月1日19:00から、8種類のコラボ商品をwith mellow Storeにて販売いたします。

コレクション名:EIKO!GO!! × SILENT HILL / EXAM × SILENT HILL

販売期間:2025年8月1日(金)19:00~ ※準備数がなくなり次第販売終了となります。

販売場所:with mellow Store【オンライン販売】

販売ページ:https://with-mellow.store/

- EIKO!GO!! × SILENT HILL コラボアイテム

BROKEN HEADPHONE T-SHIRT

サイズ : M / L

カラー:White / Dark Gray

金額 : \6,600(税込)

RED PYRAMID EIKO T-SHIRT

サイズ : M / L

カラー:White / Dark Gray

金額 : \6,600(税込)

STICKER SET

金額 : \1,500(税込)

METAL KEYCHAIN

金額 : \1,300(税込)

- EXAM × SILENT HILL コラボアイテム

ENDING - DOG T-SHIRT

サイズ : M / L

カラー:White / Dark Gray

金額 : \6,600(税込)



EXAM & ROBBIE T-SHIRT

サイズ : M / L

カラー:White / Dark Gray

金額 : \6,600(税込)

STICKER SET

金額 : \1,500(税込)



METAL KEYCHAIN

金額 : \1,300(税込)

(C)Konami Digital Entertainment

「SILENT HILL」シリーズポータルサイト:https://www.konami.com/games/silenthill/jp/ja/

X(日本版):https://x.com/silenthill_jp

YouTube:https://www.youtube.com/@silenthillofficial

- with mellow ブランドメッセージ

Have a mellow day with them.

クリエイターと共に。

今日も、ちょっと嬉しくなる。

クリエイターライフスタイルブランドとして、幅広いコレクションを展開。

ぷよぷよやPUBGなどのゲームIPとのコラボレーションも含め、これまでに10名以上のクリエイターとのコラボアイテムをリリース。

2024年10月には1周年を記念したPOP UP STOREを池袋PARCOで開催。

【X】https://x.com/with_mellow_

【Instagram】https://www.instagram.com/with_mellow/

【TikTok】https://www.tiktok.com/@with_mellow_

- 株式会社OPENRECについて

所在地:東京都渋谷区代々木1-24‐10 TSビル3階

代表者:代表取締役 兵頭陽

設立:2022年12月28日

事業内容:ライブ配信事業

企業サイト:https://openrec.co.jp/

「OPENREC.tv」サービスサイト:https://www.openrec.tv/

OPENREC公式X:https://x.com/OPENREC

OPENRECでは、題材をご提供いただける公式ゲームメーカー、持ち込み企画やイベントをお持ちの制作会社、出演をご希望の配信者、企業などのリクエストやご要望をお待ちしております。

その他コンテンツを彩ることにご協力いただけるスポンサーも常時募集しております。

お問い合わせはこちら: https://openrec.zendesk.com/hc/ja/requests/new