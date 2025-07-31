最大50％OFF！RORRYがAmazon期間限定セールを開催 8月1日～8月10日まで
今回のセールでは、人気の全商品が対象となり、最大50％OFFの特別価格でご提供いたします。
通勤・通学・旅行・ギフトにもぴったりなアイテムが勢ぞろい。
【キャンペーン概要】
■対象ブランド：RORRY（ローリー）
■期間：2025年8月1日（金）9:00 ～ 8月10日（日）23:59
■会場：Amazon RORRY公式ストア(https://www.amazon.co.jp/rorry)
■割引：全商品対象、最大50％OFF
この夏限定のお得なチャンスを、ぜひお見逃しなく！
セールページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/rorry
主な対象製品
巻取り式USB-Cケーブル内蔵 大容量 20000mAh・130W出力 モバイルバッテリー「H4」(https://amzn.to/3HfPJhI)
-40% 【セール特価(税込)：8,394円】
40%クーポンコード：RORRYH440
最大130Wでの急速充電
20000mah大容量！電池切れの心配を解消
最強巻き取り式ケーブル内蔵・入出力を兼ね・長さ調整可
アルミ合金製の極み！V-0 難燃素材をも凌駕する高級感！放熱性能は圧倒的！
機能性強い！高出力パススルー充電&ディスプレイ搭載
付属品が豊富！12ヶ月保証付き
10000mAh PD22.5W コンセント一体型モバイルバッテリー 「CB06」(https://amzn.to/3H8cl3Q)
-40% 【セール特価(税込)：3,599円】
コンセント一体型×折りたたみ式設計
10000mAh大容量＆1％刻みのデジタル残量表示
最大4台同時充電＆ケーブル内蔵
最大22.5W出力＆2Way充電対応
安全・安心のPSE認証取得
自信作 究極の充電器 45W 10000mah 大容量 4in1 magsafe対応 モバイルバッテリー（M5）(https://amzn.to/3IUzYxl)
-25% 【セール特価(税込)：14,990円】
RORRY自信作！未来を感じる究極の4in1ワイヤレス充電器
45Wの驚異的な充電能力
10000mah大容量且つ薄い
充電スタンドとしては優秀
高級感漂うシックな充電器
RORRY業界初両用 ワイヤレス充電器とモバイルバッテリー両立 4in1magsafe充電器（M3）(https://amzn.to/3U9FRJo)
-30% 【セール特価(税込)：6,999円】
4in1ワイヤレス充電器・ステーション
角度調整可能・首や背中の負担が軽減
10000mah大容量・１日の外出で安心
15WにiPhone・3.5Wにapplewatchを急速充電
業界最新版ホールスイッチ・ピッタと充電できるモバイルバッテリー
RORRY apple watch モバイルバッテリー 超小型 完全コードレス（D5）(https://amzn.to/4lbvLml)
-28% 【セール特価(税込)：3,299円】
For Apple Watch・iPhoneを同時充電できるモバイルバッテリー
回転可能なiphone用コネクター内蔵・直接充電
5000mAh・３台同時充電可
3A急速充電・パススルー機能
コンパクトなサイズ・安全充電対応
進級プロ版 10000mAh大容量 VIVI雑誌に紹介されました!（D2-10000）(https://amzn.to/3He5khP)
-33% 【セール特価(税込)：3,980円】
容量倍増！10000mah
For Apple Watch 本気的な高速磁気充電器に進化
2本ケーブル内蔵 & パススルー対応
ユニークなデザイン&カラビナ付き
8.6mm 超薄型 モバイルバッテリー magsafe対応（D14）(https://amzn.to/45ew6yQ)
-41% 【セール特価(税込)：3,561円】
8.6mm・極限を追い求めた超薄型モバイルバッテリー
ピッタと充電できるmagsafe式power bank・強磁力のマグネット採用
アルミ合金採用・大手同源バッテリー
二台同時充電・パススルー充電機能
多重保護システム搭載・PSE認証済み
新登場 iPhone用+Type-Cケーブル 5000mAh（D2-5000）(https://amzn.to/4lYIQ3C)
-28% 【セール特価(税込)：3,390円】
apple watch対応 1時間でフル充電
5000mAhバッテリー/磁気充電
2本ケーブル内蔵 & 4台同時充電可能
ユニークなデザイン&カラビナ付き
PSE認証&一年保証
超小型・マカロン色・リング＆スタンド付 5000mAh 3in1ワイヤレス充電器 （D13）(https://amzn.to/4lXzl4O)
-28% 【セール特価(税込)：4,099円】
くっつけるだけで充電できるMagSafe対応モバイルバッテリー
１台モバイルバッテリーでiPhoneとAppleWatchを同時充電可
magsafeスマホリング＆スタンド機能搭載・家でも外出でも対応便利
コンパクトなサイズ・カメラに干渉しない
急速充電・パススルー機能搭載
qi2認証・マグセーフ リング＆スタンド付・両面同時充電 3in1ワイヤレス充電器（A3Q）(https://amzn.to/3GQmy4Z)
-37% 【セール特価(税込)：3,149円】
q2公式認証qi2充電器・真15w出力で急速充電可能
3in1ワイヤレス充電器・Appleユーザーの需要をすべて満たす
magsafeリングとスタンド機能付きのmagsafe充電器
ながら充電・過熱保護
コンパクトなデザイン・持ち運び便利
三つ折り式・スタンド型・Apple Watch対応 magesafe対応 5000mAh ワイヤレス充電器（D17）(https://amzn.to/44UXu5T)
-13%+2000クーポン 【セール特価(税込)：4,999円】
5000mAh内蔵×3in1 充電スタンド！持ち運び型充電スタンドの常識を覆す
180°自在角度×折りたたみスタンド！視聴と充電を「最適な角度」で実現
LEDライト×一目瞭然！充電状況が瞬時にわかる視覚革命
4 台同時充電×全機種対応！家族・友人の充電を1台で完結
夜間充電×起床即完備！パススルー機能で朝の慌ただしさをゼロに
安心の1年保証×PSE認証！安全性能が見える本格派製品
リアル15W Qi2認証済み 360°回転式スタンド 3in1 ワイヤレス充電器（W27）(https://amzn.to/3H9zfI5)
-11%+2000クーポン 【セール特価(税込)：5,999円】
QI2.0革命！充電速度が従来の2倍になる未来が今すぐ
360°回転で充電状況をワンタッチで確認！使い方に合わせる充電スタンド
亜鉛合金の究極放熱性能！夜もぐっすり眠れる安心感
16個磁石強力吸着！片手で1秒で充電スタートの魔法
全世代互換！QI2.0 で家族の全てのデバイスを一括サポート
多重安全保護×1年保証！安全な製品こそが真の快適さ
その他にもまだまだお得な製品がたくさん！この機会にぜひお買い求めください。
SALE対象商品はこちら :
https://www.amazon.co.jp/rorry
株式会社RORRY 公式ホームページ：www.rorry.com
Email：marketing@rorry.com
楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/rorrystore/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/rorry(https://www.amazon.co.jp/rorry)
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
※本製品はサンプル提供可能です。
レビュー取材やプレゼントパブリシティなど用途と必要個数をご連絡ください。
株式会社RORRY 広報担当：MOMOKO
メールアドレス：marketing@rorry.com