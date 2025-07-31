三養ジャパン、三養フェアを西日本エリアに初展開！

株式会社三養ジャパン

株式会社三養ジャパン（本社：東京都千代田区）は、2025年6月に東京・新大久保で実施した「三養フェア・新大久保」と、7月に開催された「三養フェア・リトルソウル」が多くのお客様にご好評いただきました。その反響を受けて、8月1日（木）から31日（日）まで、西日本エリアを中心に韓国食品を扱うスーパー計28店舗にて、今年最大規模となる三養フェアを開催いたします。これまでブランドに触れる機会が少なかった地域の皆さまにも、K-フードの美味しさや楽しさをお届けします。

対象商品は、「ブルダック炒め麺」シリーズをはじめ、“旨辛（うまから）”をテーマにした三養ジャパンの人気ラインアップ。中でも注目なのが、グローバル展開を視野に入れた新ブランド「メップ」と、革新的なインスタントパスタ「テングル」です。

「メップ」は、辛さを軸にした多様な味わいを楽しめる新ブランドで、三養独自の「メップタゴン」によって、唐辛子や胡椒、にんにくなど異なる辛味要素を組み合わせた設計が特長。見た目も味も“魅力的でカッコいい”を追求した、新感覚の旨辛体験を提供します。

「テングル」は、高たんぱく・ノンフライ麺を使用し、電子レンジでも簡単に調理できる次世代パスタ。スタイリッシュで贅沢な味わいとともに、日常のランチやブランチ、アウトドアでも手軽に楽しめる、栄養バランスにも配慮した一品です。

本キャンペーンでは、対象店舗で期間中に三養商品をご購入いただいたお客様に、購入金額に応じた特典をご用意しております。

税込1,990円以上のレシートで韓国旅行ギフト券が当たる抽選に応募できるほか、税込500円以上のお買い上げで、三養オリジナルアクリルキーホルダー（全3種／ランダム）をプレゼントいたします。日本でNo.1の人気を誇る「カルボブルダック」や、アジア一部地域限定の「ブルダックポテトチップス」キーホルダーが当たる特別なチャンスです。

今回のフェアは、6月の新大久保、7月のリトルソウルに続く「三養フェア」第3弾で、2025年内では最後の開催となります。人気の商品とスペシャル特典を一度に楽しめる貴重な機会ですので、全国のK-フードファンの皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

三養ジャパンは今後も、日本国内においてK-フードの魅力をさらに広げ、ファンの皆さまがより身近に楽しんでいただけるよう、さまざまなキャンペーンやプロモーションを展開してまいります。



■ キャンペーン概要

実施期間：2025年8月1日(金）～ 8月31日(日）

実施店舗：【西日本エリア】28店舗 (一部東日本地域を含む、店舗により、一部取り扱いのない商品もございます。）



1. LEE MART 大阪コリアタウン本店

大阪府大阪市生野区桃谷４丁目６－１３LEE MART

https://www.instagram.com/leemart_koreanmarket/

2. キムチランド

大阪府大阪市生野区鶴橋２丁目８－２１0

https://www.instagram.com/explore/locations/318644188767320/ (https://www.instagram.com/explore/locations/318644188767320/)

3. 韓国１番街

大阪府大阪市生野区鶴橋３丁目８－３１

https://www.instagram.com/korea.1st.store/ (https://www.instagram.com/korea.1st.store/)

4. ソウルマート 神戸元町店

兵庫県神戸市中央区元町通３丁目４－１０

https://www.instagram.com/explore/locations/108311267588574/

5. Korean Wave Rino

大阪府泉佐野市下瓦屋2-2-77 いこらもーる泉佐野内 １F

https://www.instagram.com/koreanwaverino/

6. BIBI

神戸市兵庫区中之島2-1-1 イオンモール神戸南1階

https://www.instagram.com/bibi.beauty_official/

7. BON リノアス八尾店

大阪府八尾市光町２丁目６０ LINOAS内 B1F

https://www.instagram.com/the_bon_inc02/

8. 韓国アウトレット クム

岡山県岡山市南区藤田 韓国アウトレットクム

https://www.instagram.com/kum.krjp/

9. コストトレーダーマート ビバモール美原南インター店

大阪府堺市美原区黒山1008 ビバモール美原南インター 2F

https://www.instagram.com/cost_trader_mart_mihara/

10. コストトレーダーマート ステラタウン大宮店

埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目854－1 ステラタウン大宮 3F

https://www.instagram.com/cost_trader_mart_omiya/

11. コストトレーダーマート 鴨方店

岡山県浅口市鴨方町鴨方1083-6

https://www.instagram.com/cost_trader_mart_kamogata/

12. コストトレーダーマート 高松店

香川県高松市東山崎町668-1

https://www.instagram.com/cost_trader_mart_takamatsu/

13. コストトレーダーマート 北長瀬店

岡山県岡山市北区北長瀬表町2丁目17-80ブランチ岡山北長瀬

https://www.instagram.com/cost_trader_mart_kitanagase/

14. コストトレーダーマート 長崎店

長崎県長崎市小浦町714-8 フレスポ福田WEST

https://www.instagram.com/cost_trader_mart_nagasaki/

15. コストトレーダーマート 鹿児島店

鹿児島県鹿児島市与次郎１丁目11-1 フレスポジャングルパーク １F

https://www.instagram.com/cost_trader_mart_kagoshima/

16. コストトレーダーマート 姫路店

兵庫県姫路市延末435-3 イオンタウン姫路 １F

https://www.instagram.com/costtradermart_himeji/

17. munit なんばCITY店

大阪府大阪市中央区難波5-1-60 なんばCITY 南館 1F

https://munit-shop.jp/

18. munit 河原町OPA店

京都府京都市中京区米屋町385番地 河原町オーパ 6階

https://munit-shop.jp/

19. 辛メーターストア HAKATA

福岡県福岡市博多区住吉1-2-22キャナルシティオーパB1F

https://www.instagram.com/karameterstore

20. 韓time リンクス梅田店

大阪府大阪市北区大深町１－１リンクス梅田地下1階

https://www.instagram.com/hantime_kjshop/

21. 韓time イオンモール茨木店

大阪府茨木市松ケ本町8-30 イオンモール茨木1F

https://www.instagram.com/hantime_ibaraki/

22. ピープルズ コロワ甲子園店

兵庫県西宮市甲子園高潮町3-3コロワ甲子園1F

https://www.instagram.com/peoples_006/

23. インポートショップトレンド

岡山県岡山市南区古新田808番地

https://www.instagram.com/importshop_trend/

24. おかしばっかし（イオンモール筑紫野店）

福岡県糟屋郡粕屋町酒殿字老ノ木192-1 イオンモール福岡 2階

https://www.instagram.com/okashi_bakkashi_official/

25. おかしばっかし（イオンモール福岡店）

福岡県福津市日蒔野6-16－16 イオンモール福津 2階

https://www.instagram.com/okashi_bakkashi_official/

26. おかしばっかし（イオンモール福津店）

福岡県福津市日蒔野6-16－16 イオンモール福津 2階

https://www.instagram.com/okashi_bakkashi_official/

27. おかしばっかし（イオンタウン黒崎店）

福岡県北九州市八幡西区西曲里町3－1 イオンタウン黒崎 本館1F

https://www.instagram.com/okashi_bakkashi_official/

28. セルフのフルセ東大阪店

大阪府東大阪市若江西新町3丁目2番9号

https://www.instagram.com/self_furuse/

■ プレゼント内容

【特典１.】三養ジャパンの商品を1,990円（税込）以上ご購入の方

→ 応募された方の中から抽選で1名様に韓国旅行商品券をプレゼント

（※各イベント期間内・対象店舗のレシートのみ有効)

限定アクリルキーホルダー【特典２.】三養ジャパンの商品を500円（税込）以上ご購入の方

→ 限定アクリルキーホルダーをプレゼント

（※全3種のうち1種をランダムでプレゼント。各店舗数量限定、なくなり次第終了。）

■ 応募方法

【1,990円（税込）以上ご購入の方】

店頭ポスターに掲載されているQRコード、または三養ジャパン公式SNSに掲載されている応募リンクからアクセスし、1,990円以上ご購入された際のレシート画像をアップロードの上、ご応募ください。

【500円（税込）以上ご購入の方】

レジでお会計の際、またはお会計後に店舗スタッフからキーホルダーをお渡しします。

※ 旅行商品券は、日本国内の指定旅行代理店にて利用可能な韓国旅行向け商品券です。

※ キーホルダーは店舗ごとに数量が限られており、なくなり次第終了となります。

※ 当選者にはキャンペーン終了後、個別にご連絡いたします。

※ 取得した個人情報は本イベントの運営のみに使用し、終了後に速やかに破棄いたします。

「ブルダック」について

ブルダックとは、韓国語で辛い（ブル）鳥（ダック）という意味です。2012年韓国で旨辛炒め麺としてブルダックというブランドがローンチされ、現在は世界100か国で即席麺、ソース、スナックなど多様なカテゴリーでラインナップを拡大し、GLOBAL SPICYの代表ブランドとして成長を続けています。

「テングル」について

「テングル」は、洗練されたパスタの世界と楽しさとトレンド感を演出し、一口ごとに広がる贅沢な味わいで、日常の食事を彩ります。

忙しい日々の中でも、美味しく健康的な生活を支え、高たんぱく&必須栄養素をぎゅっと詰め込み、健康的な食生活をサポートしてくれる、革命的インスタントパスタです。

「メップ」について

「メップ」は、2023年8月に韓国の三養食品（株）がグローバル向けに発売したブランドであり、韓国を含めアメリカ、中国、タイに続いて、日本での発売となりました。「メップ」には韓国語で「辛い」という意味があります。また、「魅力的」「かっこいい」と意味も含まれており、今回発売したメップは今回発売したメップはただ辛いだけではなく、多様な辛さを楽しめるブランドを目指しております。

三養食品について

三養食品（日本・三養ジャパン）は1961年に設立、1963年には韓国初のインスタントラーメン「三養ラーメン」を発売し、インスタントラーメンを第2の主食として韓国に新たな食文化を定着させました。

以降、50年以上にわたる歴史と技術力を背景に、グローバルブランドとして成長を遂げ、現在では「ブルダック炒め麺」シリーズを中心にK-FOODの世界的な人気を牽引しています。

2025年には、汁ありタイプの韓国ラーメン「メップ」や、高たんぱく質パスタ「テングル（ガーリックシュリンプ味）」などの新商品を発売し、日本国内における韓国フード市場のさらなる拡大を目指しています。

【会社概要】

社名：株式会社三養ジャパン

本社所在地：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-23-1神田錦町安田ビル12F

代表取締役：洪 範準

設立： 2019年

事業内容： 即席麺類・スナック類・ソース類の輸入及び販売

HP：https://samyangfoods.co.jp