生成AI検索、対策すべき？ 100社以上の支援実績とデータから判断するLLMO対策支援を提供開始【キャンペーンあり】

テクロ株式会社

テクロ株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役:天野 央登、以下当社)は、2025年8月より生成AI検索に特化した「LLMO対策サービス」の提供を開始することをお知らせいたします。

ChatGPTなど生成AIの普及やユーザーの検索行動の変化に対応し、BtoB企業の生成AI検索への対策や現状分析、その他マーケティング施策との連携を通して、BtoB企業の事業加速や新たな顧客接点の創出に貢献することを目指します。

新サービスは当社が100社以上の支援実績で培った知見と、LLMOの専門知識を融合させた支援内容です。2025年8月末までの期間限定で、お得なリリース記念キャンペーンを実施中です。

サービス資料ダウンロードはこちら :https://techro.co.jp/paper-llmo/

LLMO対策サービスリリースの背景:生成AI検索でBtoB企業とステークホルダーを繋ぐ存在へ

近年は生成AI検索の台頭により「AI Overviewの登場でクリック率が減少」「そもそも検索エンジンを使わない」など、検索行動に大きな変化が現れ始めています。

SE Rankingの調査では、2024年7月にはAI Overviewsの出現率が7.47%のところ、同年11月には18.76%まで増加しており(※1)、Webサイトへのクリック率減少の可能性が高まっています。

※1…SE Ranking「The State of AI Overviews in 2024: Research Insights and Future Forecasts」

https://seranking.com/blog/ai-overviews-2024-recap-research/

このような状況下で、ユーザーがChatGPTなど生成AI検索を利用した際、自社名やサイト名が言及されるようコンテンツやサイトを最適化することが必要であり、これをLLMO(Large Language Model Optimization)=大規模言語モデルの最適化と呼びます。

生成AIは回答の際にGoogle検索を代行してデータを取得するため、LLMO対策はSEO対策の延長線ではあるものの、生成AI特有の対策に取り組むことも必要です。

- AIが理解しやすいサイト・記事構造- E-E-A-Tを意識した独自性、信頼性、権威性の高いコンテンツ制作- より強固なテクニカルSEO対策

テクロは独自に、自社サイトなどでLLMO対策に関する知見を溜めてきました。また、お客様から生成AI検索に関するご相談も多く寄せられるようになりました。

まだ不確実なLLMO対策において、長年BtoBマーケティングで手を動かしながら実行して培った知見でご支援をしたい。100社以上の支援実績から得たデータをお客様のマーケティング活動に活かし、事業加速に繋げたい。

新たな時代のマーケティング施策とお客様、そしてお客様の事業とステークホルダーを繋ぎ、新たな価値を生み出す存在になれたらと考え、LLMO対策サービスをリリースしました。

テクロのLLMO対策サービスの概要

サービス資料ダウンロードはこちら :https://techro.co.jp/paper-llmo/支援内容- LLMOに向けた貴社サイトの現状分析- キーワード選定- 記事順位の改善- テクニカルSEO対策- AIに言及される構造での記事作成(オプション) など期待できる効果- 新たな流入経路の獲得- 生成AI検索経由のリード獲得- 認知拡大・ブランド強化- AIに言及されるコンテンツの継続的な作成とリソース不足の解消こんな企業におすすめ- LLMOの重要性はわかるが、具体的に何をやれば良いのかわからない- 一人マーケターや少人数組織でリソースが足りない- 自社のLLMO対策がこのままで良いのか、不安を抱えている料金

40万円 / 月額

2025年8月末までキャンペーン実施中!

2025年8月末までのお申し込みで、通常40万円(月額)のところ、初回6か月は35万円(月額)になるキャンペーンを実施いたします!気になる方はぜひ一度ご相談ください。

お問い合わせフォームはこちら :https://techro.co.jp/contact/

※キャンペーン希望の場合、「テクロを知ったきっかけ」で「プレスリリース」をご選択ください

テクロが生成AI領域を支援する意義

テクロは「データドリブン」を信念としています。これは「’’事実’’をもとに方針・施策を策定すること」「目的ベースで打ち手を考えること」を意味し、マーケティングで大事な行動指針だと考えています。

AI時代には事実・目的を元に物事を決める考え方が、ますます重要になると感じています。

「生成AI検索対策をやるべきか」という議論でも「AIからの言及状況」や「AI経由のCV発生状況」などのデータを分析し、そこから最適な施策を考えることが必須です。

特にBtoB事業の加速には、限られた予算とリソースの中で効果的なチャネルを見極めることが重要です。

テクロにはSEOやMA/SFA、広告、コンテンツ制作、営業連携、開発と異なる専門分野を持つメンバーがいます。私たちの知見を集約し、「いま、生成AI検索に注力すべきか」「事業加速にもっとも貢献できるマーケティング施策は何か」という判断からご相談に乗れることがテクロの強みです。

お問い合わせフォームはこちら :https://techro.co.jp/contact/

▼テクロがデータドリブンを大事にする理由はこちら

「テクロの「データドリブン」を因数分解したら「誠実」だったー私たちが数字にこだわるわけ【中編】」(https://note.com/techro/n/nc3b1e8100753)

生成AI検索やマーケティングを通したBtoB企業への貢献について、他にも思いがあります。ご興味のある記者様など、ぜひ取材いただけますと幸いです。

取締役就任のお知らせ

7月1日付けでCMO・黒上が新たに取締役に就任いたしました。

黒上 洋甫(くろかみ ようすけ)

黒上は幼少期をドイツで過ごし、社会人としてはエンターテインメント系企業で中国企業とのやり取り・交渉、広告代理店での世界20カ国以上での広告配信、ドイツ企業の日本支社立ち上げなど、海外との関わりが強いキャリアを歩んできました。

その中で「海外と日本の企業を繋ぐHUBになりたい」というテクロと方向性が合致し、今後は取締役として会社を牽引してまいります。

就任コメント

この度、2025年7月1日よりテクロ株式会社の取締役COOに就任しました、黒上洋甫です。 まずは日頃からテクロを支えてくださっている方々に心から感謝申し上げます。

私はこれまで広告代理店や海外ゲームデベロッパー、BtoBと幅広くマーケティングに関わり、さまざまな知見を培ってきました。その経験をテクロの信念である「データドリブン」と融合させ、個性豊かなメンバーのスキルやアイデアと掛け合わせることで、チームとしてさらなる成長を目指します。

また私たちには「モノづくりからコトづくりへ」というPHILOSOPHYがあり、あらゆるものの「HUB」として新たな価値創出・共創できるようBtoB企業を支援するというミッションがあります。

取締役としてお客様と私たち、メンバー同士、そして社内外のデータを繋ぐ強力な「HUB」となり、新たな価値創造の土台を築くことに全力を注ぎます。みなさんと一緒に未来を創っていけることに、とてもワクワクしています。これからどうぞよろしくお願いいたします!

会社情報

- 社名:テクロ株式会社- 代表者:代表取締役 天野央登- 所在地:東京都渋谷区神宮前1-5-8 神宮前タワービルディング12階- 設立年月:2016年10月- 事業内容:BtoBマーケティング支援- 公式サイト:https://techro.co.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

テクロ株式会社 広報担当:森木

メールアドレス:marketing@techro.co.jp