±ÑÆü¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ëÆüËÜ»Ë¤Î·èÄêÈÇ¡¡¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò»³Àî½ÐÈÇ¼Ò¤Ï¡¢¿·´©¡ØÆü¡¦±Ñ¡¡¤¯¤é¤Ù¤ÆÆÉ¤á¤ë »³ÀîÆüËÜ»Ë¡Ù¤ò´©¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±Ñ¸ìÎÏ¡ßÎò»ËÎÏ¡ª¡Û
Âç¿Íµ¤´û´©¡Ø±ÑÊ¸¾ÜÀâÆüËÜ»Ë¡Ù¤Ë¤Ê¤ó¤ÈÆüËÜ¸ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¸»ú¤¬Âç¤¤¯ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤£Â£µÈ½¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ø±ÑÊ¸¾ÜÀâÆüËÜ»Ë¡Ù¤Î±ÑÊ¸¤È¡¢¤½¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹â¹»¶µ²Ê½ñ¡Ø¾ÜÀâÆüËÜ»Ë¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ìÊ¸¤òÂÐÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ßÈæ¤Ù¤Ê¤¬¤é±Ñ¸ì¤¬³Ø¤Ù¤ÆÆüËÜ»Ë¤ÎÃÎ¼±¤Þ¤Ç³Ø¤ÓÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¡ØÆü¡¦±Ñ¡¡¤¯¤é¤Ù¤ÆÆÉ¤á¤ë »³ÀîÆüËÜ»Ë¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È(https://www.yamakawa.co.jp/lp/BilingualJapaneseHistory/)
¡ØÆü¡¦±Ñ¡¡¤¯¤é¤Ù¤ÆÆÉ¤á¤ë »³ÀîÆüËÜ»Ë¡Ù¤È¤Ï
¡¦ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Ç¤¯¤é¤Ù¤ÆÆÉ¤á¤ë
±Ñ¸ìÊ¸¤ÈÆüËÜ¸ìÊ¸¤¬ÂÐÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç±Ñ¸ìÆþÌç¼Ô¤Ë¤âÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ²Ê½ñ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Àµ³Î¤ÊÎò»Ë½ö½Ò¡¢±Ñ¸ìÉ½¸½¤¬³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ìÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Ä¤ÄÆüËÜ»Ë¤ÎÃÎ¼±¤â¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤¤Þ¤¹
¡¦¡Ø±ÑÊ¸¾ÜÀâÆüËÜ»Ë¡Ù¤È¤Ï
»³Àî½ÐÈÇ¼Ò¤Ï¾¼ÏÂ26Ç¯¤«¤é70Ç¯Í¾¤ê¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¸¡Äê¶µ²Ê½ñ¤Î½ÐÈÇ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ»Ë¶µ²Ê½ñ¤ÎÄêÈÖ¡Ø¾ÜÀâÆüËÜ»Ë(ÆüB309)¡Ù¤ò±Ñ¸ì¤ËËÝÌõ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
±ÑÊ¸¾ÜÀâÆüËÜ»ËÆÃÀß¥µ¥¤¥È(https://www.yamakawa.co.jp/lp/japanese-history-for-highschool/)
¡¦¹â¹»ÆüËÜ»Ë¶µ²Ê½ñ¥·¥§¥¢No.1
»³Àî½ÐÈÇ¼Ò¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëÆüËÜ»Ë¶µ²Ê½ñ¤ÎºÇ¿·¥·¥§¥¢¤Ï60%¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¹â¹»¤Ç³Ø½¬¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬±ÑÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¹©É×¤·¤Þ¤·¤¿
¡¦ÆüËÜÄÌ»Ë¤Î¾ÜºÙ¤Êµ½Ò¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢ÃúÇ«¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ËÝÌõ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ËÜÊ¸Ãæ¤ÎÎò»ËÍÑ¸ì¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ìÉ½µ¤âÊ»µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ä¾Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±Ñ¸ì·÷¤Î¿Í¤Ó¤È¤Ë¸í²ò¤Ê¤¯ÅÁ¤ï¤ëÆâÍÆ½Å»ë¤ÎËÝÌõ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÉ¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ìÎ¾Êý¤Îº÷°ú¤ò·ÇºÜ
¤³¤Îº÷°ú¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Êµ¤ÉÕ¤¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¡¢2¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤éÆüËÜ»Ë¤òÆÉ¤ßÄ¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«
±Ñ¸ì¤ÇÆÉ¤ßÄ¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ»Ë¤ò¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´öÄÌ¤ê¤â¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ»Ë¤Î½ÐÍè»ö¤ò±Ñ¸ì¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤ä¡¢³°¹ñ¤Î¿Í¤ÈÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë¡¢Áê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê±Ñ¸ìÉ½¸½¤òÃÎ¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡¡¡ØÆü¡¦±Ñ¡¡¤¯¤é¤Ù¤ÆÆÉ¤á¤ë »³ÀîÆüËÜ»Ë¡Ù
£±.¸¶»Ï¡¦¸ÅÂå¡¡The Primeval & Ancient Eras
£².ÃæÀ¤ The Medieval Era
£³.¶áÀ¤ The Early Modern Era
£´.¶áÂå¡¦¸½Âå I The Modern & Contemporary Eras I
£µ.¶áÂå¡¦¸½Âå II The Modern & Contemporary Eras II
ÊÔ¼Ô¡¡º´Æ£¿®¡¡¸ÞÌ£Ê¸É§¡¡¹âÇ¸ÍøÉ§
ËÝÌõ´Æ½¤¡¡¶áÆ£À®°ì
ËÝÌõ¡¡µµ°æ¥À¥¤¥ÁÍø±Ê»Ò¡¡µµ°æ¥À¥¤¥Á ¥¢¥ó¥É¥ê¥åー
²Á³Ê
£±.～£³.¡§2,200±ß(ÀÇ¹þ)
£´.¡§2,420±ß(ÀÇ¹þ)
£µ.¡§1,980±ß(ÀÇ¹þ)
´©¹ÔÍ½Äê
£±.～£³.¡¡2025Ç¯7·î²¼½Ü
£´.～£µ.¡¡2025Ç¯8·î²¼½ÜÍ½Äê
È¯¹Ô¡¡³ô¼°²ñ¼Ò»³Àî½ÐÈÇ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò»³Àî½ÐÈÇ¼Ò¡§¡¡Ìä¹ç¤»Áë¸ý
¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²¼µ¤è¤ê¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.yamakawa.co.jp/contact/general