±ÑÆü¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ëÆüËÜ»Ë¤Î·èÄêÈÇ¡¡¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡ª

株式会社山川出版社

株式会社山川出版社は、新刊『日・英 くらべて読める 山川日本史』を刊行いたしました。

【英語力×歴史力!】

大人気既刊『英文詳説日本史』になんと日本語がついて、文字が大きく読みやすいB5判になって再登場しました!

『英文詳説日本史』の英文と、その元になった高校教科書『詳説日本史』の日本語文を対置しています。読み比べながら英語が学べて日本史の知識まで学び直すことができます!

『日・英 くらべて読める 山川日本史』特設サイト(https://www.yamakawa.co.jp/lp/BilingualJapaneseHistory/)

『日・英 くらべて読める 山川日本史』とは

・日本語と英語でくらべて読める

英語文と日本語文が対置されているので英語入門者にも理解しやすくなっています。教科書をベースにしているので、正確な歴史叙述、英語表現が学ぶことができます。英語力をつけつつ日本史の知識もアップデートできます

・『英文詳説日本史』とは

山川出版社は昭和26年から70年余りにわたって文部科学省検定教科書の出版に携わっています。日本史教科書の定番『詳説日本史(日B309)』を英語に翻訳したものです。

英文詳説日本史特設サイト(https://www.yamakawa.co.jp/lp/japanese-history-for-highschool/)

・高校日本史教科書シェアNo.1

山川出版社が発行する日本史教科書の最新シェアは60%を超えます。多くの方が高校で学習した内容が英訳されています。

みなさんに手に取っていただけるよう 読みやすく工夫しました

・日本通史の詳細な記述を活かして、丁寧でわかりやすい翻訳にしました。

・本文中の歴史用語には日本語表記も併記しています。

・直訳ではなく、英語圏の人びとに誤解なく伝わる内容重視の翻訳にしました。

さまざまな読み方ができるように、英語と日本語両方の索引を掲載

この索引を眺めているだけでも、様々な気付きを得ることができます。

英語と日本語、2つの側面から日本史を読み直してみませんか

英語で読み直すことで、日本史を新たな視点からみることができ、幾通りもの読み方で楽しむことができる一冊になっています。

日本史の出来事を英語でどのように表現するか知りたいときや、外国の人と日本の歴史について語り合いたいときに、相手に伝わるような英語表現を知るひとつの指針となるでしょう。

・書誌情報

書名 『日・英 くらべて読める 山川日本史』

1.原始・古代 The Primeval & Ancient Eras

2.中世 The Medieval Era

3.近世 The Early Modern Era

4.近代・現代 I The Modern & Contemporary Eras I

5.近代・現代 II The Modern & Contemporary Eras II

編者 佐藤信 五味文彦 高埜利彦

翻訳監修 近藤成一

翻訳 亀井ダイチ利永子 亀井ダイチ アンドリュー

価格

1.~3.:2,200円(税込)

4.:2,420円(税込)

5.:1,980円(税込)

刊行予定

1.~3. 2025年7月下旬

4.~5. 2025年8月下旬予定

発行 株式会社山川出版社

株式会社山川出版社: 問合せ窓口

商品に関するお問い合わせは、下記よりお願いいたします。

https://www.yamakawa.co.jp/contact/general